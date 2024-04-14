УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10539 відвідувачів онлайн
Новини
6 100 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 453 650 осіб (+890 за добу), 7174 танки, 11 552 артсистеми, 13 765 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 453 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати росіян станом на 14 квітня орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11552 (+34) од,
  • РСЗВ – 1046 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
  • крилаті ракети  2089 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ РФ "Центр" в Луганську, - Стратком ЗСУ

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
14.04.2024 08:30 Відповісти
За те що очищують рідну Неньку від наволочі - 10 тисяч чумардосів з початку квітня.
показати весь коментар
14.04.2024 08:59 Відповісти
Минув 3703 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 890! чумардосів.
Арта 35, броня 25, логістика 63!.
Спецтехніка гуд.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 453 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
показати весь коментар
14.04.2024 09:44 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2024 09:48 Відповісти
Сочі 2021 - 466 тисяч, Сочі 2023 - 447 тисяч - мінус 19 тисяч рил, чи ми про різні Сочі.
показати весь коментар
14.04.2024 09:53 Відповісти
 
 