Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 453 650 осіб (+890 за добу), 7174 танки, 11 552 артсистеми, 13 765 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 453 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати росіян станом на 14 квітня орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,

танків ‒ 7174 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,

артилерійських систем – 11552 (+34) од,

РСЗВ – 1046 (+1) од,

засоби ППО ‒ 758 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

крилаті ракети 2089 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

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