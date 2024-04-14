Командувач Повітряних Сил Олещук підтвердив ураження українськими пілотами об’єкта РФ на Луганщині
Вчора, 13 квітня, Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання російських військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", - йдеться в повідомленні.
Олещук додав, що таких ударів по тилах російських військ буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.
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Скоріше б нашу Луганщину визволили
як тарганів 🙁