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Командувач Повітряних Сил Олещук підтвердив ураження українськими пілотами об’єкта РФ на Луганщині

луганськ

Вчора, 13 квітня, Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання російських військ "Центр" в тимчасово окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", - йдеться в повідомленні.

Олещук додав, що таких ударів по тилах російських військ буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ РФ "Центр" в Луганську, - Стратком ЗСУ

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14.04.2024 08:30 Відповісти
Тяжко до безголових доходить - шо більше трьох не збиратися
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14.04.2024 08:31 Відповісти
як раз сподіваюсь на три полканських некролога.
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14.04.2024 08:43 Відповісти
Ура!
Скоріше б нашу Луганщину визволили
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14.04.2024 08:42 Відповісти
Фашистів потрібно викурювати із украінських територій,
як тарганів 🙁
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14.04.2024 09:08 Відповісти
І повернулись. Це головне Нових перемог хлопцям!
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14.04.2024 09:18 Відповісти
І в кінці посил -"коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів''! Отримає.. Від західних!!! ЗЄля, бляха-муха бе наші твоюмамуріму ракети?!!! До яких пір ти свій хрипастий пустопорожній пиз***ж розводити будеш? Ракети воїнам давай!
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14.04.2024 09:27 Відповісти
Помовч!
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14.04.2024 14:09 Відповісти
Молодці!...
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14.04.2024 11:00 Відповісти
 
 