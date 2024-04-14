З лютого Росія у понад двічі збільшила кількість атак на Запорізьку область, - Федоров
З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Є сухі цифри. Якщо усередині чи наприкінці лютого росіяни атакували Запорізьку область приблизно 200 разів на день, то сьогодні – 400-500. Кількість ворожих обстрілів суттєво зростає", - зазначив очільник ОВА.
За його словами, у Запорізькій області зруйновано понад 11 000 житлових будинків. У обласному центрі Запоріжжі ворог знищив 349 приватних будинків і 555 – багатоквартирних.
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krot_lub
показати весь коментар14.04.2024 09:15 Відповісти Мені подобається 1
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