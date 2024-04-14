Рашисти за добу 319 разів били по населених пунктах Запорізької області, є поранені
Російські загарбники вдарили по 7 населених пунктах Запорізької області, дві особи зазнали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Жінку та чоловіка поранено внаслідок атаки ворожої артилерії по Гуляйполю", - йдеться в повідомленні.
Ворожа авіація завдала 5 ударів по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.
38 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку.
10 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.
266 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Зафіксовано 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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