Позиція Трампа та зокрема його пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі, - The Washington Post

Колишній президент США Дональд Трамп, ймовірно, суттєво впливає на рішення представників Республіканської партії у Конгресі, незалежно від того, наскільки сильно його позиції розходяться з традиційною політикою самої Республіканської партії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Зокрема, у позиції щодо України видання зазначає, що якщо раніше окремі законодавці були "щасливими воїнами проти Росії", то тепер "багато хто" з них не бажають надсилати гроші на озброєння України. Так само змінилися їхні позиції і щодо безпеки кордонів чи заборони абортів.

Щодо допомоги Україні, то Трамп закликав республіканців у Конгресі заблокувати новий пакет допомоги, якщо він не буде оформлений у формі позики. Він також продовжує наголошувати, що Конгрес має поставити "Америку на перше місце" та надавати пріоритет безпеці власних кордонів.

"Вплив Трампа був великою перешкодою для того, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон виніс пакет на голосування", - пише WP.

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Поки Палата представників готується до потенційного голосування щодо допомоги Україні, сенатор-республіканець Джей Ді Венс передбачає втручання Дональда Трампа:

"Я впевнений, що Трамп матиме вплив, і я впевнений, що він висловить свою думку".

Про зростання впливу Дональда Трампа на конгресменів і сенаторів виданню також заявив демократ Джеймі Раскін. Інші демократи, свідчить газета, навіть називають Трампа "господарем маріонеток Палати представників".

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Але республіканці це заперечують. Так, сенатор Рон Джонсон сказав, що законодавчий вплив Трампа насправді "надзвичайно роздутий" і "безумовно, не є вирішальним" для законодавчих результатів. Натомість колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті дещо применшив вплив Трампа на законодавство під час виступу у Джорджтаунському університеті. Один зі студентів запитав Маккарті, чи може влада однієї особи "зірвати досягнення двопартійного консенсусу".

"Можливо, Трамп це зробив, а може, і ні", – відповів Маккарті.