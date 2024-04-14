Позиція Трампа та зокрема його пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі, - The Washington Post
Колишній президент США Дональд Трамп, ймовірно, суттєво впливає на рішення представників Республіканської партії у Конгресі, незалежно від того, наскільки сильно його позиції розходяться з традиційною політикою самої Республіканської партії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Зокрема, у позиції щодо України видання зазначає, що якщо раніше окремі законодавці були "щасливими воїнами проти Росії", то тепер "багато хто" з них не бажають надсилати гроші на озброєння України. Так само змінилися їхні позиції і щодо безпеки кордонів чи заборони абортів.
Щодо допомоги Україні, то Трамп закликав республіканців у Конгресі заблокувати новий пакет допомоги, якщо він не буде оформлений у формі позики. Він також продовжує наголошувати, що Конгрес має поставити "Америку на перше місце" та надавати пріоритет безпеці власних кордонів.
"Вплив Трампа був великою перешкодою для того, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон виніс пакет на голосування", - пише WP.
Поки Палата представників готується до потенційного голосування щодо допомоги Україні, сенатор-республіканець Джей Ді Венс передбачає втручання Дональда Трампа:
"Я впевнений, що Трамп матиме вплив, і я впевнений, що він висловить свою думку".
Про зростання впливу Дональда Трампа на конгресменів і сенаторів виданню також заявив демократ Джеймі Раскін. Інші демократи, свідчить газета, навіть називають Трампа "господарем маріонеток Палати представників".
Але республіканці це заперечують. Так, сенатор Рон Джонсон сказав, що законодавчий вплив Трампа насправді "надзвичайно роздутий" і "безумовно, не є вирішальним" для законодавчих результатів. Натомість колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті дещо применшив вплив Трампа на законодавство під час виступу у Джорджтаунському університеті. Один зі студентів запитав Маккарті, чи може влада однієї особи "зірвати досягнення двопартійного консенсусу".
"Можливо, Трамп це зробив, а може, і ні", – відповів Маккарті.
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пересічний громадянин сша, котрий під слідством і безкінечними судовими процесами, керує немогутнішою державою у світі через соцмережі.
напам'ятайте, будь ласка, у сша є президент? є, хоч якась влада?
Трампу чим гірше в Байдена справи з Україною, Ізраїлем, тим ліпше Трампу... І Путіну. А Кремль отримує чергове заохочення активізувати наступальні операції і квапитися...
"Насколько политически выгоден мир президенту Байдену?
С одной стороны, он этим отнимет пальму первенства у Дональда Трампа, https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/05/trump-ukraine-secret-plan/ который в узком кругу хвастается, что положит конец войне, побудив Украину к территориальным уступкам.
С другой - понятно, что республиканцы в случае мира немедленно переменят курс и будут изничтожать Байдена за потерю Украины так же, как за потерю Афганистана.
Для США и Европы продолжение войны тоже на самом деле не является плохой опцией. За малую долю от оборонного бюджета НАТО сточена армия агрессивного и непредсказуемого диктатора в Кремле. Что же касается президента Зеленского, то для него остановка войны означает политическую катастрофу по той простой причине, что любая остановка произойдет на условиях худших, чем Стамбул-2022.
Пожалуй, можно назвать две силы, которым реально выгодна остановка этой войны, при условии, что эта остановка будет делом именно их рук и заявит их как международных арбитров. Это как раз те силы, которые много делают и мало говорят. Это те две авторитарные державы, для которых Путин выступил как ледокол, меняющий структуру мира. Это Китай и Турция." Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2024/04/12/v-poiskakh-khudogo-mira
Тепер в США, в світового шерифа, затяжний прострація / prostratio - стан надзвичайної політичної і всякої іншої кволості.
The Washington Post: Позиція Трампа та зокрема його пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі.
Тобто Трамп de facto вже президент США - Трампу чим гірше в Байдена справи з Україною, Ізраїлем, Іраном, РФ... тим ліпше Трампу...
І Путіну на користь та кволість/недієздатність світового шерифа США - Кремль отримує чергове заохочення активізувати наступальні операції і квапитися, квапитися...
А Європа? Хіба в перше в історії старушенція Європа віддавала своїх сусідів на поталу агресору...
Трамп який не став президентом навряд чи буде вже таким впливовим серед респів - як є зараз .
А взагалі - для нас обидва варіанти погані , що Байден що трамп . Іржавий зразу ж припинить нам всяку допомогу , щоб цим натиснути на нас і змусити піти ***** на поступки . Тоді війна заморозиться , але - ненадовго .
А Байден ( якщо негайно не позбудеться того сцикливого шмаркача саллівана , і не призначить своїм радником когось більш адекватного і рішучого ) це продовження допомоги - по чайній ложечці , і розтягнення війни у часі - хтозна на стільки років . Результатом буде повне знекровлення і виснаження України ,, що для нас теж - зовсім не є добре .. Невідомо чи ми взагалі зможемо відновитись , навіть якщо і виграємо війну .
Завжди, якщо іншого вибору немає - завжди потрібно обирати менше зло.
Система в Америці дала збій і з цим треба змиритись.
https://www.youtube.com/watch?v=asAg6gvmR4I
Орвел був би *****.
Невже за гроші від прутіна!?!?