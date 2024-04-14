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Новини
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Позиція Трампа та зокрема його пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі, - The Washington Post

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп, ймовірно, суттєво впливає на рішення представників Республіканської партії у Конгресі, незалежно від того, наскільки сильно його позиції розходяться з традиційною політикою самої Республіканської партії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Зокрема, у позиції щодо України видання зазначає, що якщо раніше окремі законодавці були "щасливими воїнами проти Росії", то тепер "багато хто" з них не бажають надсилати гроші на озброєння України. Так само змінилися їхні позиції і щодо безпеки кордонів чи заборони абортів.

Щодо допомоги Україні, то Трамп закликав республіканців у Конгресі заблокувати новий пакет допомоги, якщо він не буде оформлений у формі позики. Він також продовжує наголошувати, що Конгрес має поставити "Америку на перше місце" та надавати пріоритет безпеці власних кордонів.

"Вплив Трампа був великою перешкодою для того, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон виніс пакет на голосування", - пише WP.

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Поки Палата представників готується до потенційного голосування щодо допомоги Україні, сенатор-республіканець Джей Ді Венс передбачає втручання Дональда Трампа:

"Я впевнений, що Трамп матиме вплив, і я впевнений, що він висловить свою думку".

Про зростання впливу Дональда Трампа на конгресменів і сенаторів виданню також заявив демократ Джеймі Раскін. Інші демократи, свідчить газета, навіть називають Трампа "господарем маріонеток Палати представників".

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Але республіканці це заперечують. Так, сенатор Рон Джонсон сказав, що законодавчий вплив Трампа насправді "надзвичайно роздутий" і "безумовно, не є вирішальним" для законодавчих результатів. Натомість колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті дещо применшив вплив Трампа на законодавство під час виступу у Джорджтаунському університеті. Один зі студентів запитав Маккарті, чи може влада однієї особи "зірвати досягнення двопартійного консенсусу".

"Можливо, Трамп це зробив, а може, і ні", – відповів Маккарті.

Автор: 

Конгрес США (1222) Трамп (5429)


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Топ коментарі
+13
Оце порядки. Виберуть цього уй@бка чи не виберуть,а вони вже сцяться, що коли дорветься до влади,то всіх незгодних віддрючить. Світоч демократії,*****.
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14.04.2024 09:22
+9
Є жертви телевізора раші ,є жертви інтернету Трампа
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14.04.2024 09:22
+8
Трампушка - це не Рейган. Демагог чистої води. А республіканська партія стала холуями рижого.
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14.04.2024 09:27
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Ты вы шо? Та не может быть, как додумались???!!! Невероятная проницательность...
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14.04.2024 09:21 Відповісти
Трампушка - це не Рейган. Демагог чистої води. А республіканська партія стала холуями рижого.
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14.04.2024 09:27 Відповісти
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14.04.2024 10:29 Відповісти
Є жертви телевізора раші ,є жертви інтернету Трампа
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14.04.2024 09:22 Відповісти
і "українські" серіали до 2019 ...
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14.04.2024 11:24 Відповісти
Оце порядки. Виберуть цього уй@бка чи не виберуть,а вони вже сцяться, що коли дорветься до влади,то всіх незгодних віддрючить. Світоч демократії,*****.
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14.04.2024 09:22 Відповісти
Аналогічна ситуація була в Україні напередодні минулих виборів. Зеленського ще не вибрали але всі гілки влади вже лягли під нього а точніше під Беню. Демократія, як форма існування держави вже деградувала до межі...
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14.04.2024 13:04 Відповісти
докерувались.
пересічний громадянин сша, котрий під слідством і безкінечними судовими процесами, керує немогутнішою державою у світі через соцмережі.

напам'ятайте, будь ласка, у сша є президент? є, хоч якась влада?
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14.04.2024 09:33 Відповісти
Звичайно є - це стара повія Тейлор Грін, яка залякує третю людину в Америці - спікера Джонсона.
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14.04.2024 09:38 Відповісти
рижий члєн повністью на гачку у путлєра,коли трамп приїджав в рашу то там, напевно,назнімали кілометри компромату,як трампушка трахався з повіями,а зараз треба відробляти кацапетовці за старі гріхи
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14.04.2024 13:18 Відповісти
Трамп вже de facto президент США.

Трампу чим гірше в Байдена справи з Україною, Ізраїлем, тим ліпше Трампу... І Путіну. А Кремль отримує чергове заохочення активізувати наступальні операції і квапитися...

"Насколько политически выгоден мир президенту Байдену?

С одной стороны, он этим отнимет пальму первенства у Дональда Трампа, https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/05/trump-ukraine-secret-plan/ который в узком кругу хвастается, что положит конец войне, побудив Украину к территориальным уступкам.

С другой - понятно, что республиканцы в случае мира немедленно переменят курс и будут изничтожать Байдена за потерю Украины так же, как за потерю Афганистана.

Для США и Европы продолжение войны тоже на самом деле не является плохой опцией. За малую долю от оборонного бюджета НАТО сточена армия агрессивного и непредсказуемого диктатора в Кремле. Что же касается президента Зеленского, то для него остановка войны означает политическую катастрофу по той простой причине, что любая остановка произойдет на условиях худших, чем Стамбул-2022.
Пожалуй, можно назвать две силы, которым реально выгодна остановка этой войны, при условии, что эта остановка будет делом именно их рук и заявит их как международных арбитров. Это как раз те силы, которые много делают и мало говорят. Это те две авторитарные державы, для которых Путин выступил как ледокол, меняющий структуру мира. Это Китай и Турция." Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2024/04/12/v-poiskakh-khudogo-mira
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14.04.2024 09:37 Відповісти
Та ще далеко не - дефакто . Рейтинг Байдена поповз вгору , а до виборів ще півроку .
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14.04.2024 10:37 Відповісти
Можливо, Байден формально збереже свій пост Президента. Але і Трамп нікуди не дінеться, як і характер політики президенства Байдена з його тактикою боягузливого вагання "Нє дєлай етого, Джозеф!" не зміниться

Тепер в США, в світового шерифа, затяжний прострація / prostratio - стан надзвичайної політичної і всякої іншої кволості.

The Washington Post: Позиція Трампа та зокрема його пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі.

Тобто Трамп de facto вже президент США - Трампу чим гірше в Байдена справи з Україною, Ізраїлем, Іраном, РФ... тим ліпше Трампу...

І Путіну на користь та кволість/недієздатність світового шерифа США - Кремль отримує чергове заохочення активізувати наступальні операції і квапитися, квапитися...

А Європа? Хіба в перше в історії старушенція Європа віддавала своїх сусідів на поталу агресору...
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14.04.2024 11:01 Відповісти
Хто зна як тоді себе поведуть республіканці , якщо трампа не оберуть . Це зараз вони " хороводять" навкруг нього - в розрахунку на те що він , ставши президентом , не забуде їхнього підлабузництва і намагання йому догодити .. Тобто вони - грають в довгу , надіючись що трамп таки - стане президентом .! Саме через це - пости у соцмережі впливають на голосування його однопартійців у Конгресі.))
 Трамп який не став президентом навряд чи буде вже таким впливовим серед респів - як є зараз .
А взагалі - для нас обидва варіанти погані , що Байден що трамп . Іржавий зразу ж припинить нам всяку допомогу , щоб цим натиснути на нас і змусити піти ***** на поступки . Тоді війна заморозиться , але - ненадовго .
А Байден ( якщо негайно не позбудеться того сцикливого шмаркача саллівана , і не призначить своїм радником когось більш адекватного і рішучого ) це продовження допомоги - по чайній ложечці , і розтягнення війни у часі - хтозна на стільки років . Результатом буде повне знекровлення і виснаження України ,, що для нас теж - зовсім не є добре .. Невідомо чи ми взагалі зможемо відновитись , навіть якщо і виграємо війну .
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14.04.2024 11:50 Відповісти
Так Байден - це менше зло.
Завжди, якщо іншого вибору немає - завжди потрібно обирати менше зло.
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14.04.2024 17:14 Відповісти
Кожен конгресмен зараз піклується про себе та про вибори у Конгрес восени. Респи зараз будь-що від трампона підтримають, аби залишитись у владі. Тому нам нічого не світить.

Система в Америці дала збій і з цим треба змиритись.
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14.04.2024 09:40 Відповісти
Иранская атака на Израиль: Страны-изгои видят слабость мирового полицейского! И России это выгодно!
https://www.youtube.com/watch?v=asAg6gvmR4I
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14.04.2024 09:50 Відповісти
Руда мавпа втрапила в халепу: тепер американські ЗМІ зроблять його крайнім за ситуацію в Україні та Ізраїлі. На жаль, це ще довго триватиме, поки ми стікаємо кров'ю та вмираємо
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14.04.2024 10:03 Відповісти
щасливі політики,- аборти і паркан від Мексики,- їх турбують більш ніж всі війни та конфлікти в світі, так і до другого Перл-Харбора недалече
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14.04.2024 10:08 Відповісти
Раніше Республіканська партія була з Рейганом і його сталевими яйцями, а зараз з трампом і його млявим фуєм.
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14.04.2024 10:17 Відповісти
Цікаво. Зовнішньою політикою глобальної світової країни керує особа, яка наразі не має ніякої державної посади, причому робить це за допомогою соцмережі сумнівної репутації.
Орвел був би *****.
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14.04.2024 10:36 Відповісти
Ще не презік,а вже дірявий го....дон.Америка хоче українські граблі,віримо що у американців здоровий глузд переможе.
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14.04.2024 10:48 Відповісти
Трамп не впливає, а гадить в США, московським лайном…
Невже за гроші від прутіна!?!?
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14.04.2024 12:44 Відповісти
так і запишемо - сучки трампа
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14.04.2024 12:46 Відповісти
 
 