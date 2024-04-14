США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили та підтримають оборону Ізраїлю, - Остін
США не прагнуть конфлікту з Іраном, але не будуть вагатися у питаннях захисту американських військ та союзників на Близькому Сході.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Він нагадав, що за вказівкою президента США Джо Байдена американські військові на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БпЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
"Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.
Глава Пентагону закликав Іран і його "маріонеток" припинити будь-які подальші напади.
"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - сказав він.
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Обісрались і США, і Ізраїль.
Все, що буде - стурбованість на РБ ООН.
Сцикуни...
Легше і дешевше затушити пожежу на її початку а не коли все розгорілося і перекидається на інших.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
Якщо ти кажеш, то необхідно це робити. Питання: як ти збирався стати "світовим поліцейським" якщо твоя армія меньша за армію маленької Європейської країни? На що був розрахунок? На понти? То вони навіть у роzzії не спрацювали.
А коли тепер США дійсно "світовий поліцейський" кандидат в президенти Д.Трамп декларує зовсім протилежне. Поведінка страуса і світового ізоляціанізма США нагадує фільм "5-й елемент", коли під час захоплення "космічними орками" заручників в концертному залі Брюс Улліс просить розкачаного гламурного, успішного, багатого здорованя підкинути пістолет, щоб битися проти "орків" той здоровань кидає Брюсу дві біл'ярдні кулі. Так це нагадує теперішню ситуацію в СВІТІ.
Да , конечно много иррациональности сейчас идёт от США. Но это все издержки демократии. Именно поэтому и пытаются избегать войн, потому что будет либо ядерная война, либо избиратели рано или поздно поставят крест на любой войне, даже если до победы мало осталось.
Один тільки наратив, що вчитися не обов'язково, а достатньо лише мати базовий рівень знань, призводить до використання неосвідчених людей негідниками, що пролазять до вищих щаблів влади і використовують простаків для досянення своїх особистих меркантильних інтересів.
Самі най яскраві приклади, це:
- роzzія
- іран
- ІГІЛ
- КНДР
Їх всих об'єднує мізерно малий рівень освіти. Там почали процвітати фашистські та радикальні релігійні течії.
Все йде до третьої світової священної релігійної екзестинційної війни.
А бенефіціаром в цій ситуації буде Китай.
Люди интеллектуально очень ленивы. Точка.
Вы знаете сколько у нас тратят на образование к-12 ( год детсада и 12 классов)?
Столько, что если бы эти деньги вкладывали а акции а не в учителей и в школы, дети могли бы на пенсию выходить в 18 лет, и получать $1500 в месяц. Более того, с их смертью капитал никуда не исчез бы, а продолжил бы кормить их детей или внуков и тд.
Что получают дети вместо пенсии? Хороший процент не умеет читать, для многих умножить на 10 это проблема.
саліван, наполегливо порекомендує тайваню не нагнітати і не піднімати армію по тривозі.
а далі, всім зрозуміло.
потерпіть, ще трішки. трамп стане президентом, а там, робить все, що завгодно.
лєвакі соціалісти пацифісти, усцикаються від ескалації і цін на паливо.
https://www.youtube.com/watch?v=asAg6gvmR4I
Інша полягає в тому, що ізраїльске лобі паше на всіх рівнях американської влади і суспільства. Україньке- відсутнє. Повністю.
Для зЕрмаків головне, пролобіювати їх шкурні інтереси і в Америці, і на мордорі.
Саме тому, хряк, по команді Банкової, зриває всі зустрічі Пороха та кожного, хто має надійні зв'язки з західними партнерами.
Шкода, що Ізраіль не ****** у відповідь по промисловим військовим підприємствам. Сподіваюсь, що ******* чим-небудь ядрьоним, якого у них «нема».
Усе повинно бути розрахованно , тим більш , що в Ізраїля йще незавершений гештальт в Рафіаху , бо требо ліквідувати владу хумуса в Газі .
А Іран , та його проксі в Лівані чи Сирії йще можуть почекати ...
Й потім , не виключаю спробу переконати в необхідності удару по Тегерану й Байдена , бо саме янки ,пербуваючи на відділенні від світу дикунів мають дуже хибне уявленння , як з фанатиками требо себе поводити , щоб вони не лізли . А Ізраіль який кожен день "спілкується" з дикунами добре розуміє , що на кожний прояв сили дикуном порібно видавати пісдюлєй в 10 разів більше . Ось Ліван й досі перебуває під враженням відповіді Ізраїля в нульових ...
З татарстану чи з башкиртистану ?!
Але ось питання - ці "суніти" самі щось можуть й щось вміють крім бла-бла-бла казати ?!
Різниця між сунітами й шиїтами виникла в 10 столітті й історія почалася з шейха Алі й з любої жінки Мухамада -- Аіши . Шиїти її рахують шльондрою , а в сунітів це дуже шанованна жіночка . Шиїти це дуже ієрахічне утворення , а суніти як до речі й іудейська релігія не має жодної ієрархії ... Тому головний муфтій Татарстану з точки зору шиїтів ніхто й звати його ніяк . Так само як головний рабін московії -- з точки зору іудаїзму : ніхто й звати його ніяк . Призначенець ***** як й головний муфті московії . А ось аятоли в Ірані це лідери у шиїтів .
Саме тому , саме араби й саме суніти є (й по крові) найблизчи (крім асирийців які йще ближчі) до іудеїв . А ось перси в них і мова не сімитська ... на відміну від арамеїв , ханаанців , фінікійців й карфагенян , ну й народ Ізраїля (Бней ісраель) . Араби як окремий народ сформувалися на тисячу років пізнійше .
В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.
«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.
В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
У Ізраїля трохи інша задача -- максимально опустити Іран в 15 століття ... А бажанно -- знести режим бісноватих аятулл ...
Ви ж бачите , як поводить себе старий Байден навіть , коли 150 країн голосує проти ********** все одно зайвих 7 патріотів для ЗСУ в його не знайшлося , й зайняло цілих 2 роки , що надати ЗСУ аж 15 F-16 ...
В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.
«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.
В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
Война во Вьетнами - устали от войны.
Война в Афганистане - позорное бегство.
Дикари поняли давно слабость демократий - они устают от войны. Им важно мнение налогоплатильщиков и разных левацких ушлепков.
Не буде ніякої відповіді Іран робив ці ракети два роки (потратив коло 1 млрд.$) запустив одним скопом і залишились порожні, тепер знов два роки робитимуть ракети.
США не будуть воювати з Іраном, бо їм потрібна дешева нафта а війна в перській затоці, а Іран точно топитиме танкери, підійме ціну нафту в рази.
Отож як завжди всіх все влаштовує...
Да , возможно клепать их нужно долго но это и близко не миллиард долларов.
И что этот дедушка с деменцией, что тот кандидат поехавший шоумен-банкрот-мошенник - такое себе...
Управління аеропортів Ізраїлю оголосило про відкриття ізраїльського повітряного простору з 7:30 неділі після атаки Ірану. Про це повідомляє https://www.jpost.com/breaking-news/article-796884 The Jerusalem Post .
А виявилося , що цей здоровий амбал вимагає, щоб ЗСУ не #башили по НПЗ рф, ато путін нападе. (ціни на бензін в США зростуть)👈
Да пішов цей амбал на#уй разом з Бідоном. Вже пів року Україні ніяких озброень ні дають.
В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.
«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.
Тем не менее в незаконном еврейском анклаве сионистской банды «Израиль» отмечены случае массовой паники из-за прилета иранских дронов и ракет
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
А антесемітизм має певний контекст, як й нацистка свастика . Нікому зара не цікаве первинне значення свастики ... Спробуйте намалювати її , або "римське привітання" вжити десь в ЕС у публічному просторій й я подивлюся на Ваше відмовки й як на це зреагують .
Якщо я буду вживати термін юдофобська маячня Вам з того буде легше ?!
В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.
«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.
В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
Мені похер на будь яке бидло , тим більш двічи похер на "аканути" арабомовні й навіть тюрко-мовні . Аккаунт замість імені конкретного журналіста й блогера означають абсолютну безвідповідальність й повну безадресність того, хто це пише .
Аналізувати "аккаунти" це все одно , що аналізувати паркани чи стіни сортирів мухосранських ПТУ ...
Чому в Україні не сприймають пропаганду московитську , а я повинен коментувати параноїдальну , теорію змов абсолютних невігласів , які 2+2 не завжди вміють скласти ?!
Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля и могут обернуться большой войной.
В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.
«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.
В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
Фактически повторилась история с «местью» Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани, о которой https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/11/07/121977/shiitskie-spektakli--tramp-raskryl-sekrety-irana.shtml рассказал Трамп . Тогда Иран также предупредил США о предстоящих обстрелах их военных баз в Ираке, объяснив, что вынужден это сделать, чтобы сохранить лицо.
Иранцы сообщили, что выпустят по базам США 18 ракет, но ни одна из них не попадет в цель.
«Иранцы позвонили нам и сказали: «Слушайте, у нас нет выбора. Мы должны ударить по вам. Потому что нам нужно показать самоуважение»
И я их понял. Мы ударили по ним, теперь они собираются, что-то сделать в ответ.
Они сказали, что запустят 18 ракет на определённую военную базу, которая у нас есть. Вы помните ту ночь. Интересная ночь.
Я был единственным, кто не нервничал, потому что знал, что произойдёт»., рассказал Трамп.
Тем не менее, минувшей ночью в незаконном еврейском анклаве сионистской банды «Израиль» были отмечены случае массовой паники из-за прилета иранских дронов и рак
В конечном итоге война амбиций и «многоходовые игры» могут привести к непредсказуемым последствиям и масштабному кровопролитию. Байден в частной беседе уже выразил беспокойство, что «Израиль» может втянуть США в большую региональную войну.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%C2%BB%3F&url=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263.shtml http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263%2Firano-izrailskaya-vojna.shtml&title=%C2%AB%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%C2%BB%3F https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263%2Firano-izrailskaya-vojna.shtml
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml#similar Публикации по теме https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml#comments Комментарии 0
Йще про теорію змов ... Зара вже про "змову Ірану з Ізраєлем" .
Для українських патріотів , це приклад того , як змінится реальність після появи в українському небі цілого бойового комплексу на грунті F-16 .
Зразу перестануть для московитів мати цінність будь які "шахеди" .
Навіть десяток таких літаків змінить диспозицію у небі .
Навіть три симки гаубиця зменила дійсність на фронтах й саме з її появленням , а потім й Атакамсів ЗСУ визволило майже усю захопленну Харківщину , звільнила Херсон й став можливим контрнаступ . Де стоять "Петріоти" там **********-фрі повна .
Україна завдяки в тому числі й допомозі союзників майже знищело увесь ЧФ ********** . Включаючи флагмана .
Й майже півмільона орків ця пропорція дозволяє бути впевненним , що ресурсі в тому числі й людські в першу чергу закінчаться у московитів . Бо кожна наступна партія гарматного м"яса йще швидче й швидче утілізується за попередню . Бо готувати в орків нема кому ...