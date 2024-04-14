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США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили та підтримають оборону Ізраїлю, - Остін

остін,ллойд

США не прагнуть конфлікту з Іраном, але не будуть вагатися у питаннях захисту американських військ та союзників на Близькому Сході.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він нагадав, що за вказівкою президента США Джо Байдена американські військові на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БпЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

"Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.

Глава Пентагону закликав Іран і його "маріонеток" припинити будь-які подальші напади.

Також читайте: Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо Ірану

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - сказав він.

Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2005) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+21
Звісно, "американська зброя ні в якому разі, не буде наносити удари на території" Ірану?
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14.04.2024 09:47
+17
9 годин пройшло. Отвєткі нема.
Обісрались і США, і Ізраїль.
Все, що буде - стурбованість на РБ ООН.
Сцикуни...
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14.04.2024 09:41
+16
головне - щоб Ізраіль по іранським НПЗ не бив, бо ціна на нафту буде рости.
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14.04.2024 10:28
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Це вже точно, Україні нічого не буде.
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14.04.2024 09:38 Відповісти
Підозрюю, що слово паляниця ви не вимовите.
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14.04.2024 09:45 Відповісти
Паляниця.
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14.04.2024 09:48 Відповісти
А наголос на якому складі?
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14.04.2024 10:00 Відповісти
Потому что умные мысли могут прийти в голову только знающему где ставить ударения.
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14.04.2024 11:32 Відповісти
Насправді, демократи у США до Ізраїля ставляться гірше, ніж до України, а респи - навпаки. Тож вангую, що тепер демократи вимагатимуть, щоб допомога Ізраїлю йшла у пакеті з Україною, що дає шанс законопроекту про 60 млрд у подарунок.
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14.04.2024 10:03 Відповісти
зато тапкоходи прагнуть
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14.04.2024 09:41 Відповісти
9 годин пройшло. Отвєткі нема.
Обісрались і США, і Ізраїль.
Все, що буде - стурбованість на РБ ООН.
Сцикуни...
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14.04.2024 09:41 Відповісти
Отвєтка Ізраїлю буде обов'язково, а США і Великої Британії точно ні. На мою думку розвідка Ізраїля виявляють військові бази і заводи, а також місяця звідти були атаки і в потрібний для них час вдарять.
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14.04.2024 09:46 Відповісти
Звичайно знають де розташовані бази, але не знають куди заховалися ті дристуни, які вдарили по Ізраїлю.
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14.04.2024 10:41 Відповісти
Військові бази та заводи може виявити навіть школяр ..місця запуску ні..вони мобільні...якшо заводи під землею то нічого не зроблять..лишаєтьмя тільки склади, бази, та ж сама енергетика, нафтобази, сірі танкери
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14.04.2024 09:54 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.04.2024 10:00 Відповісти
І до чого тут США?
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14.04.2024 10:26 Відповісти
До того, що коли ти кажеш: "я буду світовим поліцейським", то будь їм, а не стій в стороні як в WW II, коли війна в Європі почалася 01-09-1939 а США вступили у війну лише 07-12-1941, і то після того як Японія розхерачила Перл Харбор (07-12-1941), а так би теж соплі жували в стороні як і зараз.

Легше і дешевше затушити пожежу на її початку а не коли все розгорілося і перекидається на інших.
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14.04.2024 11:12 Відповісти
У підсумку вони тоді підняли свою економіку і непогано так заробили. Бойові дії на їх території не велися, ну а втрати у 400 тис. солдатів виявилися прийнятними. Певно, сподіваються, що і цього разу можна буде гешефт намутити, та ще й з мінімальними людськими втратами.
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14.04.2024 11:40 Відповісти
И когда это США такое говорило? Это злые языки о США так говорят. А перед второй мировой США даже не было по большому счету мировой державой. Армия США была меньше португальской тогда.
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14.04.2024 13:25 Відповісти
За розмір Армії США все вірно. Але навіщо тоді було говорити про "світового поліцейського" на початку 20-го століття устами Теодора Рузвельта (1901-1909), який започаткував виведення США з ізоляційної зовнішньої політики на світовій арені?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
Якщо ти кажеш, то необхідно це робити. Питання: як ти збирався стати "світовим поліцейським" якщо твоя армія меньша за армію маленької Європейської країни? На що був розрахунок? На понти? То вони навіть у роzzії не спрацювали.

А коли тепер США дійсно "світовий поліцейський" кандидат в президенти Д.Трамп декларує зовсім протилежне. Поведінка страуса і світового ізоляціанізма США нагадує фільм "5-й елемент", коли під час захоплення "космічними орками" заручників в концертному залі Брюс Улліс просить розкачаного гламурного, успішного, багатого здорованя підкинути пістолет, щоб битися проти "орків" той здоровань кидає Брюсу дві біл'ярдні кулі. Так це нагадує теперішню ситуацію в СВІТІ.
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15.04.2024 11:33 Відповісти
Так это он такое говорил? Ну наверное хотелось попытать удачи на империалистическом поприще, уж по крайней мере на уровне Испании.
Да , конечно много иррациональности сейчас идёт от США. Но это все издержки демократии. Именно поэтому и пытаются избегать войн, потому что будет либо ядерная война, либо избиратели рано или поздно поставят крест на любой войне, даже если до победы мало осталось.
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15.04.2024 12:13 Відповісти
На жаль все набагато складніше. Це світова проблема суцільної імбіцилії, по простому, слабого розуму, неосвідченності, інфантильності. Річ не в демократії, а в рівні освіти людей кожної з держав. Зниження рівня освіти тягне за собою купу проблем і наслідків цих проблем.

Один тільки наратив, що вчитися не обов'язково, а достатньо лише мати базовий рівень знань, призводить до використання неосвідчених людей негідниками, що пролазять до вищих щаблів влади і використовують простаків для досянення своїх особистих меркантильних інтересів.
Самі най яскраві приклади, це:
- роzzія
- іран
- ІГІЛ
- КНДР
Їх всих об'єднує мізерно малий рівень освіти. Там почали процвітати фашистські та радикальні релігійні течії.
Все йде до третьої світової священної релігійної екзестинційної війни.
А бенефіціаром в цій ситуації буде Китай.
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15.04.2024 13:18 Відповісти
Насильно можно научить только читать и считать до ста. Возможно, и писать тоже, короткими предложениями, но явно не всех.
Люди интеллектуально очень ленивы. Точка.
Вы знаете сколько у нас тратят на образование к-12 ( год детсада и 12 классов)?
Столько, что если бы эти деньги вкладывали а акции а не в учителей и в школы, дети могли бы на пенсию выходить в 18 лет, и получать $1500 в месяц. Более того, с их смертью капитал никуда не исчез бы, а продолжил бы кормить их детей или внуков и тд.
Что получают дети вместо пенсии? Хороший процент не умеет читать, для многих умножить на 10 это проблема.
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15.04.2024 18:06 Відповісти
Зараз знову в організації ООН, висловлять глибоку занепокоєність. Ну на хера ця структура беззуба потрібна.
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14.04.2024 09:43 Відповісти
Сейчас примут резолюцию о озабоченности и пойдут дальше сопли пережовывать. А то что Иран попытался снести пол Израиля ракетами то такое. Иранские СМИ уже радуются что америкосы обосрались. Дальше очередь Китая дать подсрачник Америке.
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14.04.2024 09:45 Відповісти
китай підгонить свій флот до тайваня, і подивиться на реакцію.
саліван, наполегливо порекомендує тайваню не нагнітати і не піднімати армію по тривозі.
а далі, всім зрозуміло.
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14.04.2024 09:49 Відповісти
Ти не сси, США вже діють. Бо то важливий союзник. А не якась країна з клоуном.
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14.04.2024 09:50 Відповісти
Шось не пам'ятаю, щоб Нетаньягу знімався в гумористичних шоу....
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14.04.2024 10:29 Відповісти
Як це не знімався, а діда хто на палці носив з ****** на червоні площі ?
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14.04.2024 10:57 Відповісти
Дякую, не знав такого факту.....
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14.04.2024 11:01 Відповісти
ліш би нє било вайни!

потерпіть, ще трішки. трамп стане президентом, а там, робить все, що завгодно.
лєвакі соціалісти пацифісти, усцикаються від ескалації і цін на паливо.
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14.04.2024 09:46 Відповісти
Звісно, "американська зброя ні в якому разі, не буде наносити удари на території" Ірану?
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14.04.2024 09:47 Відповісти
Иранская атака на Израиль: Страны-изгои видят слабость мирового полицейского! И России это выгодно!
https://www.youtube.com/watch?v=asAg6gvmR4I
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14.04.2024 09:47 Відповісти
Це- одна сторона медалі.
Інша полягає в тому, що ізраїльске лобі паше на всіх рівнях американської влади і суспільства. Україньке- відсутнє. Повністю.
Для зЕрмаків головне, пролобіювати їх шкурні інтереси і в Америці, і на мордорі.
Саме тому, хряк, по команді Банкової, зриває всі зустрічі Пороха та кожного, хто має надійні зв'язки з західними партнерами.
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14.04.2024 11:29 Відповісти
США не прагнуть конфлікту з Іраном, американські серуни не прагнуть, але із США БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ КОНФЛІКТУЄ 3,14ДЕРАЦІЯ,ТЕПЕР ДОБАВИТЬСЯ ІРАН І ВАРТО США ЧЕКАТИ КИТАЙ І ПІВНІЧНУ КОРЕЮ.Не покаране багаторічне рашистське зло, діяння рашистського антихриста,дає свої плоди
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14.04.2024 09:47 Відповісти
Бо потрібно душити у зародку подібну нечисть. Але допустили розвиток. Тепер це незабаром досягне планетарного масштабу.
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14.04.2024 10:15 Відповісти
А толерасти все грались..дограються, що земній кульці кабзда може настати..
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14.04.2024 10:48 Відповісти
Що ті США взагалі прагнуть? Овочі.
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14.04.2024 09:48 Відповісти
Куколди
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14.04.2024 09:51 Відповісти
А ніхто вже і не очікує від Гамерики ніяких дій.

Шкода, що Ізраіль не ****** у відповідь по промисловим військовим підприємствам. Сподіваюсь, що ******* чим-небудь ядрьоним, якого у них «нема».
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14.04.2024 09:52 Відповісти
А навіщо проявляти миттєви емоції ?!
Усе повинно бути розрахованно , тим більш , що в Ізраїля йще незавершений гештальт в Рафіаху , бо требо ліквідувати владу хумуса в Газі .

А Іран , та його проксі в Лівані чи Сирії йще можуть почекати ...

Й потім , не виключаю спробу переконати в необхідності удару по Тегерану й Байдена , бо саме янки ,пербуваючи на відділенні від світу дикунів мають дуже хибне уявленння , як з фанатиками требо себе поводити , щоб вони не лізли . А Ізраіль який кожен день "спілкується" з дикунами добре розуміє , що на кожний прояв сили дикуном порібно видавати пісдюлєй в 10 разів більше . Ось Ліван й досі перебуває під враженням відповіді Ізраїля в нульових ...
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14.04.2024 10:46 Відповісти
Я попав в Бейрут прямо за півтори -дві години до початку обстрілів.
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14.04.2024 11:04 Відповісти
Але ЦАХАЛь вже тоді мав високоточну зброю й тому в християнських кварталах Бейрута не було жодної небеспеки . Інша справа -- це мости й дороги . Та й сунітськи квартали не руйнувалися . Виключно били по шиїтах . Бо в Ізраїля серед ліванських християн немало симпатиків ...
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14.04.2024 11:23 Відповісти
Це правда. Один місцевий колега муслім хвалився, що його квартира в християнському кварталі і йому боятись нічого. Дорожні розв'язки покоцали, в аеропорту спалили цистерни, в порту попадали по складах. В той же час в даунтауні люди сиділи по кафешках. А з вернього частини міста місцеві стріляли кудись в море. В той же час на узбережжі, практично в центрі міста, сідали вертольоти які забирали людей з різних європейських посольств і везли на військовий корабель, не знаю чий, кудись за обрій. Мені це було дивно, що ніхто не панікує. Начебто це як стандартна ситуація. Зараз в нас практично те саме. Десь вибухи, а люди як йшли по вулиці так і йдуть.
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14.04.2024 11:35 Відповісти
це правда що сунніти переконані,що шиїти (Іран) віслюки юдеїв? якщо це так,тоді зрозуміло чому розрекламований удар Ірану по Ізраїлю виявився пшиком....
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14.04.2024 11:21 Відповісти
Які суніти ?
З татарстану чи з башкиртистану ?!
Але ось питання - ці "суніти" самі щось можуть й щось вміють крім бла-бла-бла казати ?!
Різниця між сунітами й шиїтами виникла в 10 столітті й історія почалася з шейха Алі й з любої жінки Мухамада -- Аіши . Шиїти її рахують шльондрою , а в сунітів це дуже шанованна жіночка . Шиїти це дуже ієрахічне утворення , а суніти як до речі й іудейська релігія не має жодної ієрархії ... Тому головний муфтій Татарстану з точки зору шиїтів ніхто й звати його ніяк . Так само як головний рабін московії -- з точки зору іудаїзму : ніхто й звати його ніяк . Призначенець ***** як й головний муфті московії . А ось аятоли в Ірані це лідери у шиїтів .
Саме тому , саме араби й саме суніти є (й по крові) найблизчи (крім асирийців які йще ближчі) до іудеїв . А ось перси в них і мова не сімитська ... на відміну від арамеїв , ханаанців , фінікійців й карфагенян , ну й народ Ізраїля (Бней ісраель) . Араби як окремий народ сформувалися на тисячу років пізнійше .
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14.04.2024 11:40 Відповісти
Между тем мониторинг арабоязычных и тюркоязычных аккаунтов в связи с «ирано-израильской войной» выявил, что до 90% пользователей соцсетей считают происходящее «большим спектаклем Ирана-США-Израиля». Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля

В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.

«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.

В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
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14.04.2024 12:30 Відповісти
Якщо Іран ще не виготовив ядерну бомбу то збагачений уран для її виробництва вже точно має.Що буде якщо декілька "брудних" бомб вибухнуть над територією Ізраілю,наприклад їх зіб'є цахал,але детонатори будуть налаштовані на підрив у повітрі.Ось тому Ізраіль та їхні союзники США, не ризикують атакувати Іран.
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14.04.2024 10:56 Відповісти
Ізраїль навіть без допомоги США здібен зруйнувати половину Ірану за одну годину й аятоли це добре розуміють , й скорійше за усе це носій знесуть десь над теріторією Іорданії чи навіть Іраку .
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14.04.2024 11:28 Відповісти
Якби все було так просто то США та Великобританія не відправляли б свої авіаносні групи на підмогу ізраілю,після нападу хамас, восени минулого року.
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14.04.2024 13:23 Відповісти
Тут різні задачі ... В США задача зтримувати поточний конфлікт, тоточної каденції поточного президента .
У Ізраїля трохи інша задача -- максимально опустити Іран в 15 століття ... А бажанно -- знести режим бісноватих аятулл ...
Ви ж бачите , як поводить себе старий Байден навіть , коли 150 країн голосує проти ********** все одно зайвих 7 патріотів для ЗСУ в його не знайшлося , й зайняло цілих 2 роки , що надати ЗСУ аж 15 F-16 ...
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14.04.2024 13:57 Відповісти
Между тем мониторинг арабоязычных и тюркоязычных аккаунтов в связи с «ирано-израильской войной» выявил, что до 90% пользователей соцсетей считают происходящее «большим спектаклем Ирана-США-Израиля». Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля

В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.

«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.

В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
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14.04.2024 20:33 Відповісти
чого ж ви вчора вночі запросили сша з бритами ?
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14.04.2024 19:43 Відповісти
Что-то американцы совсем трусливые стали. Вроде сверхдержава, военная мощь есть. А по факту: сплошное виляние попой, поза побежденных. Скоро будут как школьный изгой, ловить харчки и п0дж0пники от толпы озверевших альфачей. США как школьный ботан в очочках, который хвалится познаниями в информатике, шахматах и философии, а потом его хулиганы башкой в унитаз макают и ссут в портфель.
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14.04.2024 09:55 Відповісти
Война в Корее - устали от войны.
Война во Вьетнами - устали от войны.
Война в Афганистане - позорное бегство.
Дикари поняли давно слабость демократий - они устают от войны. Им важно мнение налогоплатильщиков и разных левацких ушлепков.
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14.04.2024 10:00 Відповісти
А Україну? 20 літаків через 3 роки?
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14.04.2024 09:57 Відповісти
Ви занадто оптимістичні. Цілих двадцять та ще й всього за три роки. 5 за 5. І то тільки пообіцяють. Щоб на наших аеродромах постояли без права зльоту.
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14.04.2024 10:17 Відповісти
аятола сцить в очі пєндосам, а воно не хоче конфлікту, куколдіще
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14.04.2024 09:59 Відповісти
з такими помічниками ніяки вороги не потрібні
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14.04.2024 10:04 Відповісти
****** сцикуни
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14.04.2024 10:10 Відповісти
Ізраїль збив 99% ракет, жертв і руйнувань майже нема.
Не буде ніякої відповіді Іран робив ці ракети два роки (потратив коло 1 млрд.$) запустив одним скопом і залишились порожні, тепер знов два роки робитимуть ракети.
США не будуть воювати з Іраном, бо їм потрібна дешева нафта а війна в перській затоці, а Іран точно топитиме танкери, підійме ціну нафту в рази.
Отож як завжди всіх все влаштовує...
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14.04.2024 10:11 Відповісти
Вы путаете себестоимость ракет с какой то индивидуальной ценой достигнутой на такую же ракеты когда то и кем то. Если например Кувейт купил 5 калибров по 6,5 миллионов каждая в 2009 году или когда там, это не значит что все калибры столько стоят.
Да , возможно клепать их нужно долго но это и близко не миллиард долларов.
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14.04.2024 10:33 Відповісти
Іран запустив 30 крилатих ракет і більше 120 балістичних, помнож на 6 млн.$ штука = 900 млн.$ добав ще 100 млн.$ на 170 дронів. приблизно 1 млрд. $
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14.04.2024 10:40 Відповісти
Вы так и не прочитали мой камент я так понимаю. Дело ваше.
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14.04.2024 11:02 Відповісти
Поняла безплатно з говна зліпили
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14.04.2024 11:15 Відповісти
А тисячі Шахедів для росіі значить є...
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14.04.2024 12:00 Відповісти
******** немощи.
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14.04.2024 10:21 Відповісти
головне - щоб Ізраіль по іранським НПЗ не бив, бо ціна на нафту буде рости.
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14.04.2024 10:28 Відповісти
Думаю нам вигідно щоб Іран і Ізраїль воювали між собою позаяк шахеди та ракети тепер уже будуть потрібні самому Ірану . А так - да. Я теж сильно *** "озабочєн" ! )
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14.04.2024 10:31 Відповісти
Ответ Израиля будет точно, а США все-таки сильно зависят от президента и его команды...
И что этот дедушка с деменцией, что тот кандидат поехавший шоумен-банкрот-мошенник - такое себе...
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14.04.2024 10:39 Відповісти
Вони не прагнуть конфлікту … деескалатори довбані. З вами прагнуть конфлікту і ви його отримаєте у вигляді чергового перл-харбору
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14.04.2024 10:41 Відповісти
Доктрина виключно в стилі "захищати" та " підтримувати в обороні", нажаль, завжди веде до поразки. І пан Остін це, звичайно , знає, тому його заява є грою слів, насправді... Зрештою , чому мерва має бути лише для України ? Ми довго демонстрували бажання жити в світі рожевих поні та білих кроликів, тому не наша вина в наближаючомуся хаосі.
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14.04.2024 10:41 Відповісти
Кіна не буде:

Управління аеропортів Ізраїлю оголосило про відкриття ізраїльського повітряного простору з 7:30 неділі після атаки Ірану. Про це повідомляє https://www.jpost.com/breaking-news/article-796884 The Jerusalem Post .
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14.04.2024 10:51 Відповісти
Конгрес ще не виділив ізраілю пакет допомоги.Цікава звідки ось це:"США надали Ізраїлю пакет озброєнь на мільярди доларів: туди увійшли понад тисяча бомб та винищувачі F-35А - WP.https://nv.ua/ukr/world/countries/viyskova-dopomoga-ssha-nadali-izrajilyu-bombi-ta-vinishchuvachi-f-35a-na-milyardi-dolariv-50405674.html
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14.04.2024 11:04 Відповісти
Моїй мамці подобався цей Ллойд Остін(((: - говорила: "Такий здоровий амбал,,," ((:
А виявилося , що цей здоровий амбал вимагає, щоб ЗСУ не #башили по НПЗ рф, ато путін нападе. (ціни на бензін в США зростуть)👈
Да пішов цей амбал на#уй разом з Бідоном. Вже пів року Україні ніяких озброень ні дають.
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14.04.2024 11:08 Відповісти
Между тем мониторинг арабоязычных и тюркоязычных аккаунтов в связи с «ирано-израильской войной» выявил, что до 90% пользователей соцсетей считают происходящее «большим спектаклем Ирана-США-Израиля». Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля

В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.

«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.

Тем не менее в незаконном еврейском анклаве сионистской банды «Израиль» отмечены случае массовой паники из-за прилета иранских дронов и ракет

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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14.04.2024 11:15 Відповісти
Антисемітська маячня!
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14.04.2024 11:29 Відповісти
Антисемітський означає антиарабський також: Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
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14.04.2024 12:02 Відповісти
Ви забули назвати Карт-хадаш (нове-місто) , що еліни переклали як Карфаген . Мова карфагену найбільш близька до ********* івріту . А араби сформувалися як народ на тисячу років пізніше за євреїв, асирийців, вавілонян и на півтора тисячерічча пізнійше за фінікійців .

А антесемітизм має певний контекст, як й нацистка свастика . Нікому зара не цікаве первинне значення свастики ... Спробуйте намалювати її , або "римське привітання" вжити десь в ЕС у публічному просторій й я подивлюся на Ваше відмовки й як на це зреагують .

Якщо я буду вживати термін юдофобська маячня Вам з того буде легше ?!
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14.04.2024 20:23 Відповісти
Семітська маячня існує?
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14.04.2024 20:30 Відповісти
Между тем мониторинг арабоязычных и тюркоязычных аккаунтов в связи с «ирано-израильской войной» выявил, что до 90% пользователей соцсетей считают происходящее «большим спектаклем Ирана-США-Израиля». Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля

В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.

«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.

В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»
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14.04.2024 20:34 Відповісти
На українськом медіа-просторі я не вважаю за потрібним а ні цитувати , а ні аналізувати сумнівні джерела мовою лютого ворога .

Мені похер на будь яке бидло , тим більш двічи похер на "аканути" арабомовні й навіть тюрко-мовні . Аккаунт замість імені конкретного журналіста й блогера означають абсолютну безвідповідальність й повну безадресність того, хто це пише .

Аналізувати "аккаунти" це все одно , що аналізувати паркани чи стіни сортирів мухосранських ПТУ ...
Чому в Україні не сприймають пропаганду московитську , а я повинен коментувати параноїдальну , теорію змов абсолютних невігласів , які 2+2 не завжди вміють скласти ?!
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14.04.2024 20:50 Відповісти
Между тем мониторинг арабоязычных и тюркоязычных аккаунтов в связи с «ирано-израильской войной» выявил, что до 90% пользователей соцсетей считают происходящее «большим спектаклем Ирана-США-Израиля».

Так ли это на самом деле покажут дальнейшие события. Но опыт учит, что подобные спектакли порой выходят из-под контроля и могут обернуться большой войной.

В свою очередь источники в США и в Тель-Авиве утверждают, что Иран заранее предупредил Вашингтон и «Израиль» о том, какие ракеты будут использованы, в каком направлении они будут выпущены и на какие объекты будут нацелены.

«Израиль» эвакуировал военные базы, на которые указал Иран, поднял в воздух самолеты и подготовил свои системы обороны для перехвата дронов, запускаемых из Ирана и Ирака, передает издание NYT.

В Тель-Авиве также https://mastodon.social/@kavkazcenter/112266251763453960 заявили телеканалу Аль-Арабия: «Мы не подтверждаем и не отрицаем, что Иран проинформировал нас о характере и сроках своего ответа (нападения). Иранские атаки не являются неожиданностью, Тегеран предупредил нас об этом заранее…!»

Фактически повторилась история с «местью» Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани, о которой https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/11/07/121977/shiitskie-spektakli--tramp-raskryl-sekrety-irana.shtml рассказал Трамп . Тогда Иран также предупредил США о предстоящих обстрелах их военных баз в Ираке, объяснив, что вынужден это сделать, чтобы сохранить лицо.

Иранцы сообщили, что выпустят по базам США 18 ракет, но ни одна из них не попадет в цель.

«Иранцы позвонили нам и сказали: «Слушайте, у нас нет выбора. Мы должны ударить по вам. Потому что нам нужно показать самоуважение»

И я их понял. Мы ударили по ним, теперь они собираются, что-то сделать в ответ.

Они сказали, что запустят 18 ракет на определённую военную базу, которая у нас есть. Вы помните ту ночь. Интересная ночь.

Я был единственным, кто не нервничал, потому что знал, что произойдёт»., рассказал Трамп.

Тем не менее, минувшей ночью в незаконном еврейском анклаве сионистской банды «Израиль» были отмечены случае массовой паники из-за прилета иранских дронов и рак

В конечном итоге война амбиций и «многоходовые игры» могут привести к непредсказуемым последствиям и масштабному кровопролитию. Байден в частной беседе уже выразил беспокойство, что «Израиль» может втянуть США в большую региональную войну.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%C2%BB%3F&url=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263.shtml http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263%2Firano-izrailskaya-vojna.shtml&title=%C2%AB%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%C2%BB%3F https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2Fcontent%2F2024%2F04%2F14%2F122263%2Firano-izrailskaya-vojna.shtml

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml#similar Публикации по теме https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2024/04/14/122263/irano-izrailskaya-vojna.shtml#comments Комментарии 0
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14.04.2024 21:14 Відповісти
СЕМІТИЗМ, у, ч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE Слово https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2 вислів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 створені https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0 за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA зразком https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 будь-якої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 семітичної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мови https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 запозичені з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD неї . - і відповідно антисемітизм це - ...
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14.04.2024 21:25 Відповісти
Всемирный позор а не министр обороны США.
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14.04.2024 11:19 Відповісти
Це аукується виробництво Іраном дронів і ракет які московія випробовувала на нас. Ізраїль добре знав де виготовляють але просто спостерігали і ось тепер і до них полетіло
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14.04.2024 11:44 Відповісти
не будьте Божою коровою. це все вистава.
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14.04.2024 12:32 Відповісти
Ось така думка. Чому 11 вересня у США не повторилось ? Незважаючи на те, що терористи обіцяли повторити атаки. ТОМУ ЩО. США не роздавало пусті обіцянки та попередження направо й наліво ! Обіцяли знищити головних лідерів ТЕРОРУ проти США - і вони це зробили ! Виступи Остіна мають бути продовжені У ДІЯХ США. Всупереч демократичності та гуманності. ГУМАНІЗМ заради ГУМАНІЗМУ ! А не ГУМАНІЗМ заради миру, умовному миру. Тоді Цивілізація виживе. Тоді ядерна рогатка не стане зброєю будь-кого зі злочинців злочинного світу, і якою будуть шантажувати замість ********* захоплення заручників. Еволюція Злочинного світу продовжується. А Демократія заплющує очі на це. МОЖНА ВСЕ ПРОСПАТИ, панове ДЕМОКРАТИ !
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14.04.2024 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rtX64vxFDjE Це кіл у дупу тих , хто на рюююзкам язикє посилається на арабську чи тюркомовну бидломасу


Йще про теорію змов ... Зара вже про "змову Ірану з Ізраєлем" .

Для українських патріотів , це приклад того , як змінится реальність після появи в українському небі цілого бойового комплексу на грунті F-16 .

Зразу перестануть для московитів мати цінність будь які "шахеди" .

Навіть десяток таких літаків змінить диспозицію у небі .
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14.04.2024 20:58 Відповісти
Це останнє попередження перед баном . Цитувати гнийну пропогандонську маячню це саме те , за що тут банять нещадно . Я особисто звернусь до Богдана й Марини , що вони припинили цю шаріївсько-мертветчуцьку херню .

Навіть три симки гаубиця зменила дійсність на фронтах й саме з її появленням , а потім й Атакамсів ЗСУ визволило майже усю захопленну Харківщину , звільнила Херсон й став можливим контрнаступ . Де стоять "Петріоти" там **********-фрі повна .
Україна завдяки в тому числі й допомозі союзників майже знищело увесь ЧФ ********** . Включаючи флагмана .
Й майже півмільона орків ця пропорція дозволяє бути впевненним , що ресурсі в тому числі й людські в першу чергу закінчаться у московитів . Бо кожна наступна партія гарматного м"яса йще швидче й швидче утілізується за попередню . Бо готувати в орків нема кому ...
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14.04.2024 22:25 Відповісти
Це називається - куколди
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14.04.2024 21:49 Відповісти
 
 