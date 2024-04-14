США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили та підтримають оборону Ізраїлю, - Остін

США не прагнуть конфлікту з Іраном, але не будуть вагатися у питаннях захисту американських військ та союзників на Близькому Сході.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він нагадав, що за вказівкою президента США Джо Байдена американські військові на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БпЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

"Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.

Глава Пентагону закликав Іран і його "маріонеток" припинити будь-які подальші напади.

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"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - сказав він.