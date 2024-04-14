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Окупанти минулої доби вдарили по припортовій інфраструктурі та поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, є поранені

херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Козацьке, Львове, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Херсонщині через обстріли семеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали і припортову інфраструктуру

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обстріл (28171) Херсон (3321) Херсонська область (5691)


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Чому у відповідь не знищують нафтогазову інфраструктуру рф? США заборонили? Отак підставити ліву щоку ,праву а потім нема що буде підставляти суцільна руїна буде..
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14.04.2024 12:01 Відповісти
 
 