Окупанти минулої доби вдарили по припортовій інфраструктурі та поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, є поранені

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Козацьке, Львове, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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