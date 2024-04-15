В Україні вирішується майбутнє Європи, і воно залежить від своєчасної підтримки, - глави МЗС Литви та Нідерландів

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час зустрічі обговорили підтримку України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі міністри наголосили, що "сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що вирішальною є наша своєчасна підтримка".

"Боєприпаси, засоби ППО, далекобійна артилерія, безпілотники - ми підтримуємо всі заходи й ініціативи, що допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, і водночас ми маємо суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", - наголосив Ландсбергіс.

За його словами, допомагаючи Україні, необхідно зберегти і ще більше посилити тиск на РФ.

"Наразі готується 14-й пакет санкцій, у якому ми наголошуємо на важливості секторальних санкцій, включно із забороною на імпорт скрапленого газу з Росії та відмовою від співпраці з російською атомною промисловістю. Важливо, щоб країни ЄС працювали спільно й послідовно, для запобігання ухиленню від санкцій та їх обходженню", - зазначив литовський міністр.

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Глава МЗС Литви також наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року, і що потрібно зробити ще один крок до зближення України з НАТО на саміті альянсу, який відбудеться в липні у Вашингтоні.