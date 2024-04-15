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Новини Допомога Україні
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В Україні вирішується майбутнє Європи, і воно залежить від своєчасної підтримки, - глави МЗС Литви та Нідерландів

ландсбергіс,слот

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час зустрічі обговорили підтримку України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі міністри наголосили, що "сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що вирішальною є наша своєчасна підтримка".

"Боєприпаси, засоби ППО, далекобійна артилерія, безпілотники - ми підтримуємо всі заходи й ініціативи, що допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, і водночас ми маємо суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", - наголосив Ландсбергіс.

За його словами, допомагаючи Україні, необхідно зберегти і ще більше посилити тиск на РФ.

"Наразі готується 14-й пакет санкцій, у якому ми наголошуємо на важливості секторальних санкцій, включно із забороною на імпорт скрапленого газу з Росії та відмовою від співпраці з російською атомною промисловістю. Важливо, щоб країни ЄС працювали спільно й послідовно, для запобігання ухиленню від санкцій та їх обходженню", - зазначив литовський міністр.

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Глава МЗС Литви також наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року, і що потрібно зробити ще один крок до зближення України з НАТО на саміті альянсу, який відбудеться в липні у Вашингтоні.

Автор: 

Литва (2392) Нідерланди (1563)


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Топ коментарі
+3
Є ше в Європі тверезі очільники
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15.04.2024 17:47
+3
В всі бігають навколо Ісраїлю, і ще й воють за них
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15.04.2024 17:53
+2
Небезпека яка поряд, спонукає до тверезості, чого не скажеш про інших заспаних європейців.
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15.04.2024 18:15
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Є ше в Європі тверезі очільники
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15.04.2024 17:47 Відповісти
Небезпека яка поряд, спонукає до тверезості, чого не скажеш про інших заспаних європейців.
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15.04.2024 18:15 Відповісти
В всі бігають навколо Ісраїлю, і ще й воють за них
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15.04.2024 17:53 Відповісти
Чтобы помощь была как Израилю, нужно вести себя так же.

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15.04.2024 18:06 Відповісти
Це вже був зелений моносброд прокацаплених малоросів, Лідор яких саме заглядав в очко *****. Нічого дивного.
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15.04.2024 18:09 Відповісти
Не в останню чергу через корумповану систему, яка розквітла при лідорі навіть під час найскладніших для країни випробувань та букету кремлівський кротів на всіх рівнях влади, які є добрими давніми друзями лідора.
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15.04.2024 18:31 Відповісти
Одні розуміють, допомагають і готуються, інші теж готуються, але до травневих шашликів. Треті блокують кордон і одночасно белькочуть про підтримку, а в кишені тримають дулю.
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15.04.2024 18:18 Відповісти
Щодня рашисти-фашисти руйнують Україну, вбивають українців від мала до велика, а світ все ще не лупає очіма, наче це віртуальна гра у війну.
Самогубці. Щоб за стільки часу не надати нам все необхідне аби захистити Україну, а заразом і їх дрімаючіх і розніжених(
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15.04.2024 18:43 Відповісти
 
 