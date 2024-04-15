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Новини Допомога Україні
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Понад 90 конгресменів США закликали спікера Джонсона негайно внести на розгляд пакет допомоги Ізраїлю й Україні

сша,сенат,конгрес

91 конгресмен Палати представників США з обох партій звернулися з відкритим закликом до спікера Майка Джонсона негайно внести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Ізраїлю та Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, текст листа оприлюднив на своїй офіційній сторінці один із підписантів, конгресмен Джош Готтгеймер.

"Цими вихідними іранський режим запустив сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет безпосередньо по нашому ключовому демократичному союзнику на Близькому Сході – Ізраїлю. Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу", - йдеться в листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні та Ізраїлю від США: Лідери партій у Конгресі досягли "консенсусу", - сенатор Шумер

У цьому контексті в листі міститься заклик до спікера "внести пакет із додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом, на розгляд для негайного голосування", після повернення до роботи в понеділок.

Законодавці наголошують, що цей законопроєкт отримав переважну двопартійну підтримку 70 зі 100 голосів у Сенаті, і якщо він буде внесений до нижньої палати в понеділок, то може надійти на підпис президенту ввечері того ж дня.

Також читайте: Спікер Джонсон про допомогу Україні та Ізраїлю: Цього тижня спробуємо ще раз. Деталі цього пакету збираються прямо зараз

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+16
Порошенко
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15.04.2024 18:01
+16
Поки Трампа не посадять толку в США не буде.
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15.04.2024 18:03
+6
Напукуа така демократія де владна людина може одноосібно ігнорувати запити сотень парламентаріїв. І це законно.
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15.04.2024 18:10
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ТАК КТО УБИЛ КЕННЕДИ !!!???
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15.04.2024 18:00 Відповісти
Ленін
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15.04.2024 18:01 Відповісти
Порошенко
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15.04.2024 18:01 Відповісти
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15.04.2024 18:13 Відповісти
...Ги
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15.04.2024 18:21 Відповісти
Тссс,Порошенко убил своего брата
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15.04.2024 18:22 Відповісти
Це вже давно не смішно.
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15.04.2024 20:38 Відповісти
А потім він же і брата свого шльопнув бо батько його був барді том і землі всі вкрав в людей.
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15.04.2024 18:51 Відповісти
Ніфіга..Порошенко вбив Бона Скотта...
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15.04.2024 21:22 Відповісти
Юлия Тимошенко с Кровавым Пастором.
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15.04.2024 18:26 Відповісти
Можливо той, що і Лору Палмер.
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15.04.2024 20:45 Відповісти
Не..Лору то вже Пастор постарався...
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15.04.2024 21:23 Відповісти
бандера звичайно
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16.04.2024 00:12 Відповісти
Поки Трампа не посадять толку в США не буде.
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15.04.2024 18:03 Відповісти
Так тому що демократи лузери бо Байден і його команда не планують втручатися в історичний кримінальний процес проти колишнього Трампа, дотримуючись своєї звичайної стратегії мовчання щодо судових справ Трампа. Сто разів казав неможна грати за правилами проти шулера бо програєшь 100%. Уявіть якщо б в Байдена сьогодні був суд, да тампон глотку зірвав би довечора поливаючи рідким з ног до голови
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15.04.2024 18:45 Відповісти
Хто його посадить, він же пам'ятник!
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15.04.2024 20:46 Відповісти
Що Трамп Чмонсону скаже, те й буде!
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15.04.2024 18:09 Відповісти
Напукуа така демократія де владна людина може одноосібно ігнорувати запити сотень парламентаріїв. І це законно.
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15.04.2024 18:10 Відповісти
І де там про Україну? Лише про Ізраїль. У нас новини на кшталт підорських новстєй.
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15.04.2024 18:11 Відповісти
Бляха, перший абзац див в оригіналі, блд😡
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15.04.2024 18:17 Відповісти
Есть. Там не только Украина и Израиль, а еще и Тайвань.
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15.04.2024 18:36 Відповісти
Зкликаємо закликати
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15.04.2024 18:19 Відповісти
День сурка, блд ...
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15.04.2024 18:22 Відповісти
І Байден розуміє, що він пролітає. Може це і на краще...
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15.04.2024 18:33 Відповісти
Їх там 435.
Я не чекаю від Джонсона людяності, її в нього немає від слова сдова - взагалі, як не чекаю і самостійних кроків, кар'єристу це не підсилу.
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15.04.2024 18:37 Відповісти
В інфі йде мова про Палати представників США, а там їх дійсно 435
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15.04.2024 21:37 Відповісти
Хай підпишуть петицію і голосують без Трампа і Джонсона, до сих пір 195 конгресменів підписало, демократів 194 з 213 а республіканців 1, всього треба 218
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15.04.2024 18:42 Відповісти
Мене це теж, м'яко кажучи, дивує: якщо голоси є, то де підписи?
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15.04.2024 19:45 Відповісти
Штатами заправляють рашисти... не думала що таке побачу.
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15.04.2024 19:02 Відповісти
В Україні , де- юре президент "зе" , де-факто заправляє Україною агент "козирний"- Єрмак ,в США аналогічно ,де -юре президент "Байден" , а політику США визначає "трамбон" .котрий мабуть давно висить на гачку компромату, у куйла всія 3,14дерації
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15.04.2024 19:07 Відповісти
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15.04.2024 19:11 Відповісти
Якби 90 конгресменів забили ногами Джонсона с туалеті конгресу - був би толк.
А "заклики" - то марнасправа.
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15.04.2024 19:41 Відповісти
Втопили в унітазі?
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15.04.2024 19:58 Відповісти
Продолжаем продолжать.
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15.04.2024 19:46 Відповісти
Джонсон - Iванов.
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15.04.2024 20:14 Відповісти
Досить жувати соплі, пане Джонсон!Трампушка ще може пролетіти мимо виборів, а ви залишитесь біля розбитого корита. Ваша репутація ну дуже підмочена...
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15.04.2024 21:10 Відповісти
трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут ,
, , , , , , , , - вороги України
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15.04.2024 22:33 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/u-respublikantsiv-zakinchilisja-vidmovki-v-ukrajinskoho-narodu-zakinchivsja-chas-dzheffris.html Лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що у республіканців «закінчилися відмовки» і вони мають «діяти негайно», щоб ухвалити прийнятий Сенатом додатковий законопроект про національну безпеку для допомоги іноземним союзникам, включаючи Україну та Ізраїль .
«У крайніх MAGA-республіканців закінчилися відмовки. В українського народу закінчився час… Це момент Черчилля або Чемберлена. Демократи в Палаті представників будуть захищати демократію і робити все, що в наших законодавчих повноваженнях, щоб протистояти агресії. Чи продовжать фракції республіканської більшості заспокоювати її?» - запитав Джеффріс у листі до колег по Конгресу 15 квітня, передає The Hill.
Лист Джеффріса з'явився в той час, коли спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. Але він дав зрозуміти, що намагається обійти законопроект, прийнятий Сенатом, в надії заспокоїти деяких членів своєї фракції. Він не сказав, як виглядатиме законопроект про допомогу Україні.
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16.04.2024 00:11 Відповісти
 
 