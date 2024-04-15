Понад 90 конгресменів США закликали спікера Джонсона негайно внести на розгляд пакет допомоги Ізраїлю й Україні
91 конгресмен Палати представників США з обох партій звернулися з відкритим закликом до спікера Майка Джонсона негайно внести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Ізраїлю та Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, текст листа оприлюднив на своїй офіційній сторінці один із підписантів, конгресмен Джош Готтгеймер.
"Цими вихідними іранський режим запустив сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет безпосередньо по нашому ключовому демократичному союзнику на Близькому Сході – Ізраїлю. Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу", - йдеться в листі.
У цьому контексті в листі міститься заклик до спікера "внести пакет із додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом, на розгляд для негайного голосування", після повернення до роботи в понеділок.
Законодавці наголошують, що цей законопроєкт отримав переважну двопартійну підтримку 70 зі 100 голосів у Сенаті, і якщо він буде внесений до нижньої палати в понеділок, то може надійти на підпис президенту ввечері того ж дня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не чекаю від Джонсона людяності, її в нього немає від слова сдова - взагалі, як не чекаю і самостійних кроків, кар'єристу це не підсилу.
А "заклики" - то марнасправа.
, , , , , , , , - вороги України
«У крайніх MAGA-республіканців закінчилися відмовки. В українського народу закінчився час… Це момент Черчилля або Чемберлена. Демократи в Палаті представників будуть захищати демократію і робити все, що в наших законодавчих повноваженнях, щоб протистояти агресії. Чи продовжать фракції республіканської більшості заспокоювати її?» - запитав Джеффріс у листі до колег по Конгресу 15 квітня, передає The Hill.
Лист Джеффріса з'явився в той час, коли спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. Але він дав зрозуміти, що намагається обійти законопроект, прийнятий Сенатом, в надії заспокоїти деяких членів своєї фракції. Він не сказав, як виглядатиме законопроект про допомогу Україні.