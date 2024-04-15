351 рятувальник зазнав поранень від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДСНС

Від 24 лютого 2022 року 351 працівник ДСНС зазнав поранень, внаслідок російських обстрілів.

Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів під час виконання (обов'язків - Ред.) у нас загинув 91 співробітник ДСНС і 351 - отримав поранення. І сюди входять не тільки саме рятувальники, які ліквідовують наслідки російських прильотів, розбирають завали тощо - сюди входять ще і наші піротехнічні підрозділи", - сказав Хорунжий.

Пресофіцер додав, що для рятувальників окремо існує санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація тощо.

"Вона (психологічна реабілітація - Ред.) є обов'язковою - там, де люди брали участь у розборі завалів або у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із загибеллю людей, то, звичайно, вони мають проходити таку реабілітацію. У ДСНС ми дуже слідкуємо за цими процесами. До людей ми відносимося дуже і дуже добре, і все, що стосується забезпечення, виконується", - підкреслив він.

Крім того, Хорунжий зазначив, у випадку загибелі рятувальників держава забезпечує виплати родинам цих співробітників ДСНС тощо.

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