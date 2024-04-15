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Шмигаль і глава МЗС Ісландії Гильфадоттір обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО

шмигаль,гильфадоттір

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.

Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку провів зустріч із Міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір. Подякував за допомогу у створенні Міжнародного реєтру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку", - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що триває робота над міжнародним фондом та комісією, щоб спрямувати конфісковані російські активи на потреби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має перемогти, і майбутнє України у НАТО, - глава МЗС Ісландії Гільфадоттір

"Обговорили інтеграцію України в ЄС і НАТО. Цінуємо допомогу Ісландії в цьому напрямку.

Також подякував за військову підтримку, зокрема долучення до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів. Наголосив на важливості посилення ППО України, аби захистити людей та критичну інфраструктуру", - додав Шмигаль.

Крім того, сторони обговорили реалізацію Формули миру Президента України.

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Автор: 

Ісландія (89) Шмигаль Денис (4566)


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Уряд шахраїв. Що з тим крадієм можна обговорювати
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15.04.2024 19:07 Відповісти
Та про погоду говорили.
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15.04.2024 19:14 Відповісти
Війна закінчилася?
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15.04.2024 19:09 Відповісти
Що конкретного ви ЗРОБИЛИ для інтеграції України в ЄС та НАТО?
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15.04.2024 19:44 Відповісти
А зробыти, мама не горюй, еще сколько надо: устранить коррупцию вместе со шмарклей, поднять производство военки до уровня стандартов НАТО и в достаточном количестве... Об экономике , на манер западной, вместе с демократией - я молчу...
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15.04.2024 20:15 Відповісти
Зробили інтеграцію, через Тису.
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15.04.2024 20:23 Відповісти
 
 