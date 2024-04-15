Шмигаль і глава МЗС Ісландії Гильфадоттір обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.

Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку провів зустріч із Міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір. Подякував за допомогу у створенні Міжнародного реєтру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку", - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що триває робота над міжнародним фондом та комісією, щоб спрямувати конфісковані російські активи на потреби України.

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"Обговорили інтеграцію України в ЄС і НАТО. Цінуємо допомогу Ісландії в цьому напрямку.



Також подякував за військову підтримку, зокрема долучення до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів. Наголосив на важливості посилення ППО України, аби захистити людей та критичну інфраструктуру", - додав Шмигаль.

Крім того, сторони обговорили реалізацію Формули миру Президента України.

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