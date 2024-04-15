"Ми даємо все, що вона просить для захисту", - речник ЄС Стано про допомогу Україні у відбитті ракетних атак

За словами речника Європейського Союзу Пітера Стано, ЄС не долучений до захисту повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, так він прокоментував на брифінгу успішні дії коаліції країн з відбиття повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю та чи може це розглядатися як прецедент для подібних дій із захисту України.

"Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це добре питання для країн-членів. ЄС не долучений до (захисту) повітряного простору. Країни-члени контролюють власний повітряний простір та такого роду операції. Тож ми не можемо коментувати це. Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - підкреслив речник.

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Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня Іран запустив проти Ізраїлю понад 300 ракет та безпілотників. За інформацією військового командування Ізраїлю, 99% іранських ракет та дронів були перехоплені силами ППО.

Президент України прокоментував ситуацію на Близькому Сході, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю: "Допомога у відбитті атаки Ірану на Ізраїль показала те, як можуть захищатись союзники насправді".