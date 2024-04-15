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"Ми даємо все, що вона просить для захисту", - речник ЄС Стано про допомогу Україні у відбитті ракетних атак

стано,пітер

За словами речника Європейського Союзу Пітера Стано, ЄС не долучений до захисту повітряного простору.

Як інформує  Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, так він прокоментував на брифінгу успішні дії коаліції країн з відбиття повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю та чи може це розглядатися як прецедент для подібних дій із захисту України.

"Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це добре питання для країн-членів. ЄС не долучений до (захисту) повітряного простору. Країни-члени контролюють власний повітряний простір та такого роду операції. Тож ми не можемо коментувати це. Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - підкреслив речник.

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Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня Іран запустив проти Ізраїлю понад 300 ракет та безпілотників. За інформацією військового командування Ізраїлю, 99% іранських ракет та дронів були перехоплені силами ППО.

Президент України прокоментував ситуацію на Близькому Сході, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю: "Допомога у відбитті атаки Ірану на Ізраїль показала те, як можуть захищатись союзники насправді".

Автор: 

крилаті ракети (1071) ППО (3169) Євросоюз (13381) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+14
Ничего не понятно, но очень интересно! Получается, что у нас есть все что мы просим. А нам говорят что ничего нет! Кто брехун?
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15.04.2024 19:28
+13
Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - підкреслив речник. Джерело:

Так, Україна майже щоденно отримує від партнерів ..... обіцянки про постачання засобів ППО, важкої техніки, 155 мм. снарядів....
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15.04.2024 19:29
+8
Якщо слово "даємо" замінити на "обіцяємо", тоді все зійдеться, обіцяють вони просто шикарно, можуть кожень день хоч зірку смерті обіцяти)
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15.04.2024 19:35
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15.04.2024 19:27 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно! Получается, что у нас есть все что мы просим. А нам говорят что ничего нет! Кто брехун?
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15.04.2024 19:28 Відповісти
Мы, как люди воспитанные, просим только то что могут дать. А могут не много
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15.04.2024 20:06 Відповісти
А звідкіля ви знаєте, що вони просять? Може, так само просять, як просили і ленд-ліз.
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15.04.2024 20:25 Відповісти
Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - підкреслив речник. Джерело:

Так, Україна майже щоденно отримує від партнерів ..... обіцянки про постачання засобів ППО, важкої техніки, 155 мм. снарядів....
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15.04.2024 19:29 Відповісти
..а давайте будемо ставити питання!? Нам не поставляють 155 мм. снаряди, засоби ПВО, боєкомплекти для Гепардів, Бредлі.... тощо. Ми не маємо патронного заводу... У нас нема поставок ракет для Петриотів та інших систем... І це вже протягом більш, ніж чотири місяці! То слушне питання!? Де ж ми беремо 155 мм. снаряди? Де ми беремо тіж 152 мм. снаряди та мінометні міни? Де беремо патрони для західних зразків автоматичної зброї? І де ми беремо крилаті ракети, які запускають наші літаки? Чи то у нас такі запаси були цього озброєння, що ми без постачань з Європи стоїмо вже майже півроку? Ніхто не заперечує...що МАЛО... що треба БІЛЬШЕ...
То може хтось прокоментує, де ми все це отримуємо? Я вже не ставлю питання про утримування нашого бюджету! Невже це наша влада все це виробляє, аккумулює і заробляє кошти?
А може не дають достатньо, бо не бачать кому давати?
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15.04.2024 19:48 Відповісти
Поставляють мізерно менше чим рік тому наприклад чому так?
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15.04.2024 21:21 Відповісти
..а давайте но ми спитаємо з хрипатого довбня. що воно меле , коли кудись приїздить? Давайте спитаємо його стосовно непотрібних змін у командуванні ЗСУ, інших ідіотських діях та рішеннях..))) Хрипате стало токсичним у всьому світі. Його поведінка в узурпації влади, у класичному відмиванні злодіїв зі свого оточення, безвідповідальності... То хто захоче допомагати такій владі? Чи Ви скажете, прри чому тут влада, і це допомога народу...?! Так що вони не бачать поведінку цього **нарІду**? Вони що, не мають аналітичних структур, які дуже добре відстежують то, що робить хрипатий і його кагал? Чи вони не аналізують його речі та дії? Все аналізують і все бачать... тому і не вважають за потрібне вкладатися у пусте діло. І до цього йшло. Вони добре розуміли у 2022, що він здає державу, і бачать зараз. Перспектив з цією владою НУЛЬ!!! Заморожування конфлікту, перемога, поразка... для них всеодно!
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16.04.2024 11:47 Відповісти
Якщо слово "даємо" замінити на "обіцяємо", тоді все зійдеться, обіцяють вони просто шикарно, можуть кожень день хоч зірку смерті обіцяти)
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15.04.2024 19:35 Відповісти
Сьогодні в день скільки ракет упало на наші міста? якщо не помиляюсь близько десятка в той чи інший час... якби у нас було то що Україна простить, жодна не попала б по тим чи іншим цілям, то очевидно, що Пітер Стано бреше...
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15.04.2024 19:37 Відповісти
А ви впевнені, що Україна просить? Між тим, що Зе розказує вечорами і дійсністю таки є різниця. Одне діло вечорами розказувати на марахвоні про запити лохторату і зовсім інше офіційні запити. Саботажна історія з вже оплаченими Львівським Арсеналом і придбаними Словацькою компанією для ЗСУ снарядами, які МО не забирає зі Словакії, дозволяє пипустити, що офіційних запитів може й не було або були дуже скромними.
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15.04.2024 20:11 Відповісти
Гадаю, ви влучили у десятку! Пітера Стано на брехні ще не ловили, а от буратінка бреше на кожному кроці, як москаль.
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15.04.2024 20:31 Відповісти
"...ми надаємо Україні все, про що вона просить..."?
То це тепер так називається?
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15.04.2024 19:44 Відповісти
Вас просять , навіть не просять , а - благають , надати 7 батарей Петріот .! Де вони . ?
Брехун .
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15.04.2024 19:45 Відповісти
Те що ви чуєте з телеекрану, не означає, що подані офіційні запити? Може й подані, але коли - вчора чи сьогодні зранку ми не знаємо. Ще велике питання, хто брехун? Наші гниди з брехні народились і на ній живуть, де біля них не копни кругом брехня.
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15.04.2024 20:22 Відповісти
Я не дивлюсь телевізор . А інформацію стараюсь по можливості - отримувати з першоджерел .
І коли читаю твіти західних політиків , де вони говорять про пошук додаткових систем Петріот для ППО України , це означає що запит від нашої сторони таки - був .
Щось не віриться в те що Захід - по своїй добрій волі вирішив надати нам додаткові ЗРК .
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15.04.2024 21:36 Відповісти
Фільтруйте дати. Пригадалось, як F-16 просили і, коли нам таки погодили, ми чомусь довго пілотів не відправляли на навчання, а коли в кінці 23-го нам запропонували вже передати першу партію літаків, то ми відмовились, бо бачте інфраструктуру не підготували. https://www.unian.ua/war/vinishchuvachi-f-16-mozhut-pributi-v-ukrajinu-protyagom-tizhnya-amerikanski-analitiki-12491499.html
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15.04.2024 22:52 Відповісти
Щоб він з'їв і не пиз***ів.Його що хрінпіду покусав?
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15.04.2024 19:48 Відповісти
Десь писали, що ми, тобто наше керівництво, звикло просити коли вже треба. А захід не може швидко виконати забаганки. Немає ніякої стратегії, планів. Все випадково.
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15.04.2024 19:55 Відповісти
це звернненьня не до нас, а дo краiн ЕС.
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15.04.2024 19:56 Відповісти
саме повітряного захисту потребує Україна. Але ЄС тут ні до чого, а так "Ми даємо все"
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15.04.2024 19:58 Відповісти
Та да ...з нашим 🤡нероздупленим говнокомандуючим ,ми навіть скоро війну виграємо, ла - ла -ла ,та з вашим металобрухтом , вже почали по трасах розкидати ...допомагає ...
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15.04.2024 20:25 Відповісти
https://zn.ua/ukr/europe/nikhto-z-sojuznikiv-ne-robit-dostatno-dlja-pidtrimki-ukrajini-mzs-norvehiji-.html НІХТО З СОЮЗНИКІВ НЕ РОБИТЬ ДОСТАТНЬО ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ - МЗС НОРВЕГІЇ
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16.04.2024 00:10 Відповісти
 
 