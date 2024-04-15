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Компанія "непридатних до військової служби" молодиків з України веде розкішне життя за кордоном, - ЗМІ. ВIДЕО

Група молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери, веде розкішне життя під час війни.

Про це ідеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.

"На перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію", - зазначає Ткач.

Журналіст натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року. 

Слобоженко розслідування

Чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел УП в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях".

"Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки у заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність", - наголошують автори матеріалу.

Також дивіться: На "дні" прокуратури: Журналісти показали, як прокурори у Києві відзначали професійне свято. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3042) Ткач Михайло (136) ухилянти (885)


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Топ коментарі
+44
Коли Зеля це говорив він сам в це не вірив. Уж хто хто , а він знає скільки синків виїхало за пропуском ГУР.
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15.04.2024 20:33
+40
Воювати будуть всі!
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15.04.2024 20:22
+27
Золота молодь, іліта)))
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15.04.2024 20:21
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Кращє б вони сказали хто батьки цих козаків, а те що в Українців бабла багато ми і так знаємо))) чесно вже нудить від цих потужних донатерів, ніби то на них військо тримається))) типувони комусь роблять велику послугу, бо на справді це прості люди захищають їх бізнеси і схеми, не кажучи вже про те що під час і на самій війні вони і заробляють...
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16.04.2024 11:48 Відповісти
Це гидко, але ж не забуваємо про головних Пуйлів, ой що це я про охфіс П. та корупціонерів Мін, Про, СебеУ... У них Рєзніков був пійманий за лапу 2, інші обригани, що бюджет пилять гуляють собі на волі з мільярдами вкрадених гривень, тому ось такими ушлєпанами відволікають увагу суспільства від дєлішьок яки мутять тим часом. Саме МО це просто 95куартал під іншою назвою.
А і ще одна тема що: Валодька неуіноват, то всьо погані цапи відбувайли! А його так взагалі - сад Героїв України!
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16.04.2024 12:03 Відповісти
А його охвіс*
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16.04.2024 12:04 Відповісти
ого, стільки зєБОТВИ набігло відблеювати рагулячих манкурдів, що живуть на "папікавиє" гроші...

про свого зєХРЯКА теж таке писали на початку 2019го.
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16.04.2024 13:57 Відповісти
Бидлота. Негайно мобілізувати і на передову - г*вно носити. На інше ця погань не заслуговує.
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16.04.2024 14:21 Відповісти
ТАК ВРУЧЬ ЇМ ТАМ ТАБЕЛЬНУ ЗБРОЮ ОБОВ'ЯЗКОВО !)
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16.04.2024 18:08 Відповісти
Круті сцикуни!
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16.04.2024 18:44 Відповісти
Класичне бидло .
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19.04.2024 17:50 Відповісти
******* стид навіть ГУР їм виїзди малював, за 100 дол. **** клоуни готові раком стати
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18.08.2024 16:25 Відповісти
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