Компанія "непридатних до військової служби" молодиків з України веде розкішне життя за кордоном, - ЗМІ. ВIДЕО
Група молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери, веде розкішне життя під час війни.
Про це ідеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.
"На перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію", - зазначає Ткач.
Журналіст натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року.
Чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел УП в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях".
"Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки у заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність", - наголошують автори матеріалу.
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А і ще одна тема що: Валодька неуіноват, то всьо погані цапи відбувайли! А його так взагалі - сад Героїв України!
про свого зєХРЯКА теж таке писали на початку 2019го.