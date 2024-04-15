Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти
У Міністерстві освіти і науки пояснили, чому нові правила перетину кордону не стосуються студентів приватних вишів.
Про це йдеться у відповіді МОН на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.
У міністерстві розповіли, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.
"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", - зазначили у відомстві.
Маються на увазі, зокрема, організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.
В МОН підкреслили, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.
"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", - резюмували в міністерстві.
Нагадаємо, 2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Це дозволяє студентам-бакалаврам віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, виїжджати за кордон на стажування. Мова йшла про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.
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То, какое то ТЦК ( по памяти полтавское начинает рассказывать, что норма про обмежено придатных касаеться только двух категорий ( призывников которые еще не служили и военнослужащих)!
Теперь МО говорит, что все должны пройти переосвидетельствование в травні мисяці. Хоча лише в травні закон набувае чинності, і з цього моменту визначено певній термін!
Далі різноманітні говоруни з ВРУ начинають мусолити тему вступу змін до Закону про мобілізацію, хоча там в прикінцевих положеннях все визначено! ( В такому разі складеться враження що, вони взагалі цей проект закону не читали, або на підпис піде щось друге)!
То, у чоловіка в протезами на двох ногах знятого з військового обліку, на кордоні вимагають довідку лікаря, що у нього справді нема ніг! То хай випишуть погранцу довідку що у нього немає «лою в макітрі»! Не так буде складно людині чекати коли «стражи» кордону ( причем, на заході сторожат з нашого боку, щоб не повтикали) раздупляться!
Теперь у них студенты «не той системы»!
Как насчет того, что частные ВУЗы сотрудничают с иностранными работодателями, стажировку их студенты проходят за границей, где потом их часенько берут на работу, а зарплаты преподавателей в разы выше, чем в гос ВУЗах? А насчет коррупции - такого ее разгула как в государтсвенных ВУЗах, мало где еще можно встретить - разве что в судах и на таможне.
Кстати, украинским языком владею не хуже вашего, но использую его исключительно по своему желанию.
Ментальность зависит от многих факторов, причем намного сильнее, чем от языка.
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Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
всі вузи приватні.
хоч у одного дегенерата із зе!шобли є диплом такого університету?
в зсу призвуть в 25. виїзд закритий з 18.
я, знаю, що це неправда і кацапське іпсо, але що робити молодій талановитій людині в запертій розваленій країні, сім років?
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