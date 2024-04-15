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Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти

Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки пояснили, чому нові правила перетину кордону не стосуються студентів приватних вишів.

Про це йдеться у відповіді МОН на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві розповіли, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.

"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", - зазначили у відомстві.

Маються на увазі, зокрема, організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

Також читайте: У 2024 році 11-класники зможуть скласти НМТ як в Україні, так і за кордоном, - Міносвіти

В МОН підкреслили, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", - резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, 2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Це дозволяє студентам-бакалаврам віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, виїжджати за кордон на стажування. Мова йшла про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

Читайте: Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

Автор: 

кордон (4756) Міносвіти (1411) студенти (432)


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Топ коментарі
+12
Знову людей ділять на сорти! Задовбали ті зелені керувники.
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15.04.2024 20:12
+6
Це вже все гірше за оркостан. Концтабір побудували. І влада хоче, щоб за таку країну хотіли помирати?
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15.04.2024 21:46
+4
Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти Джерело:
**********
Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
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15.04.2024 21:08
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Знову людей ділять на сорти! Задовбали ті зелені керувники.
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15.04.2024 20:12 Відповісти
Пояснення, яким чином були визнані непридатними до військової служби і виїхали за кордон, (звідки постять відео гулянок та гонок на суперкарах) фізично здорові, накачані бугаї Слобоженко і Ко.? Гадаю, народ дуже хотів би дізнатися, які тяжкі хвороби у цих мажорів (а заразом, і що там за епідемія серед колишнього військового керівництва, яке теж раптом стало непридатним)?
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15.04.2024 20:32 Відповісти
Уровень наших украинских министров, министерш их помощников и просто речников! Не успели какой-то нормативный документ принять, сразу начинаются рассказики далекие от буквы Закона.

То, какое то ТЦК ( по памяти полтавское начинает рассказывать, что норма про обмежено придатных касаеться только двух категорий ( призывников которые еще не служили и военнослужащих)!

Теперь МО говорит, что все должны пройти переосвидетельствование в травні мисяці. Хоча лише в травні закон набувае чинності, і з цього моменту визначено певній термін!

Далі різноманітні говоруни з ВРУ начинають мусолити тему вступу змін до Закону про мобілізацію, хоча там в прикінцевих положеннях все визначено! ( В такому разі складеться враження що, вони взагалі цей проект закону не читали, або на підпис піде щось друге)!

То, у чоловіка в протезами на двох ногах знятого з військового обліку, на кордоні вимагають довідку лікаря, що у нього справді нема ніг! То хай випишуть погранцу довідку що у нього немає «лою в макітрі»! Не так буде складно людині чекати коли «стражи» кордону ( причем, на заході сторожат з нашого боку, щоб не повтикали) раздупляться!

Теперь у них студенты «не той системы»!
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15.04.2024 20:33 Відповісти
Оті всі приватні виші - то це все куплені дипломи без відповідних знань. Давайте будемо чесними і признаємо, що вступ до такого вишу - це приблизно як дати хабар, щоб уникнути мобілізації.
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15.04.2024 20:42 Відповісти
То есть, ты хочешь сказать, что государтственная комиссия, выдающая аттестацию частным ВУЗам, совершила преступление в 100% случаев, когдаразрешила официально работать мошенникам?
Как насчет того, что частные ВУЗы сотрудничают с иностранными работодателями, стажировку их студенты проходят за границей, где потом их часенько берут на работу, а зарплаты преподавателей в разы выше, чем в гос ВУЗах? А насчет коррупции - такого ее разгула как в государтсвенных ВУЗах, мало где еще можно встретить - разве что в судах и на таможне.
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16.04.2024 00:12 Відповісти
Гуглимо: найкращі приватні ВНЗ. Отримуємо список з десяти закладів. Їх залишити, все інше позакривати. І доречі оце російське тикання дуже непрємно вражає.
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Давайте будем честными и признаем: обобщение про вступление в приватные ВУЗы - ни разу не научный подход к решению проблемы. Собственно, как и оставление 10-ти ВУЗов. А почему, не 5-ти или не 15-ти? Может, быть тип собственности и количество - не те критерии, которыми нужно руководствоваться, чтобы отфильтровать псевдо-ВУЗы? И может быть, стоит признать ошибочность своих суждений и неуместность обобщений, тогда и уважительное "вы" станет уместным? Кстати, Украина - не нацистская страна, поэтому тысячи русскоязычных граждан воюют сейчас за ее независимость, и язык никогда влиял на отношение к человеку в Украине - как бы ни пытались доказать обратное кремлевские цепные пропагандоны . Так что не нужно неуместных обобщений и здесь.
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17.04.2024 16:06 Відповісти
Ну ну, чомусь тикають мені саме російськомовні. Це не означає, що всі російськомовні невиховані, але таке явище більш поширене серед російськомовних. І саме російськомовні ******* писати кілометрові тексти, а як щось робити, то російськомовні вже стомилмся від писанини. Різниця в менталітеті все ж таки є. А про вузи - знаю дуже багато людей, що закінчували приватні рога і копита. То освіти там в 100 разів менше ніж у пересічного швейцарсьного сантехніка.
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17.04.2024 16:16 Відповісти
Во-перых менталитет не определяется языком. Во-вторых, умение излагать свои мысли не означает неумение сделать что-то полезное для общества. Очередное ничем необоснованное обобщение. А в-третьих, если в вашем круге много выпускников "Рогов и копыт", это не значит, что все выпускники частных ВУЗов учились вместе с вашими знакомыми.

Кстати, украинским языком владею не хуже вашего, но использую его исключительно по своему желанию.
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17.04.2024 23:41 Відповісти
Менталітет дуже визначається мовою. Про це пишуть і розказують різні вчені. Можете самі погуглити англіською або німецькою, наприклад. А про те, що російська мова особливо роз'їдає мозок, то це вже аксіома. За останні десятиліття російською мовою не було створено жодних нових сенсів. Російською мовою траслюються тільки перверзні фантазії і вбивча пропаганда.
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18.04.2024 12:27 Відповісти
На Земле живет много людей, владеющих несколькими языками и их ментальность не меняется при пеереключении на другой язык. В Украине полно украиноязычных любителей русской попсы и квартала-95, как и чиновников в вышиванках, ворующих из бюджета у ВСУ и наживающихся на войне, таможенников, прокуроров, судей с абсолютно рашистской любовью к чинопочитанию и византийщине, отлично владеющих украинским языком и цинично использующих его в личных интересах, ежедневно ослабляя украинское государство. И в той же стране существуют РДК и бойцы ВСУ, с рождения говорящие на русском языке, которые каждый день чистят землю Украины от рашистов и готовы положить душу и тело за нашу свободу.

Ментальность зависит от многих факторов, причем намного сильнее, чем от языка.
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18.04.2024 14:22 Відповісти
Ви самі собі відповіли, що російська культура вбиває людей як ментально так і фізично. Російська культура без російської мови не існує. Про російськомовних я вам також відповіла - читайте мою першу відповідь. Ваші аргументи про суддів в вишиванках - це типова маніпуляція, де один факт до іншого не має відношення. Навіть в Швейцарії є серед місцевих вбивці і гвалтівники. Це не означає, що цінності більшості швейцарців є гіршими ніж цінності більшості росіян. Користуючись російською мовою, ви хочете того чи не хочете переймаєте російські наративи і культуру, бо ви споживаєте російський контент. З
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18.04.2024 15:25 Відповісти
Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти Джерело:
**********
Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
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15.04.2024 21:08 Відповісти
Це терористи наша влада,яка знищує чоловіків
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16.04.2024 09:22 Відповісти
Війна рано чи пізно закінчиться і оці всі закриті кордони все пригадають.і Ку і закон і інше і полетять голови.
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15.04.2024 21:17 Відповісти
Массачусетський технологічний інститут (США);Оксфордський університет (Британія);Гарвардський університет (США);Каліфорнійський технологічний інститут (США);Імперський коледж Лондона (Британія);Чиказький університет (США).

всі вузи приватні.
хоч у одного дегенерата із зе!шобли є диплом такого університету?
в зсу призвуть в 25. виїзд закритий з 18.
я, знаю, що це неправда і кацапське іпсо, але що робити молодій талановитій людині в запертій розваленій країні, сім років?
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15.04.2024 21:30 Відповісти
Це вже все гірше за оркостан. Концтабір побудували. І влада хоче, щоб за таку країну хотіли помирати?
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15.04.2024 21:46 Відповісти
Надіюсь посадять від землі,шмигаля до всіх,але походу втечуть думаю
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16.04.2024 09:23 Відповісти


Подводная лодка Kronos вмещает экипаж из 11 человек, оборудована барокамерой и выходом под воду для дайверов, оснащена системой дистанционного управления, позволяющей использовать ее в качестве дрона.
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16.04.2024 13:43 Відповісти
 
 