Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки пояснили, чому нові правила перетину кордону не стосуються студентів приватних вишів.

Про це йдеться у відповіді МОН на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві розповіли, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.

"Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами", - зазначили у відомстві.

Маються на увазі, зокрема, організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

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В МОН підкреслили, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації", - резюмували в міністерстві.

Нагадаємо, 2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Це дозволяє студентам-бакалаврам віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, виїжджати за кордон на стажування. Мова йшла про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

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