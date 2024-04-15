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"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 210 окупантів, 152 опорні пункти, 97 гармат, 71 ББМ та 42 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 10 по 15 квітня 2024 року ліквідували 210 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Гармати, танки, бойові броньовані машини. Дрони на фронті продовжують уражати російську техніку

Втрати за тиждень - на графіці. Безпілотники й технології на полі бою - це наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога.

Працюємо, щоб дронів, наземних роботизованих платформ, РЕБу та інших інновацій в армії було більше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 180 окупантів, 153 опорні пункти, 98 гармат, 86 ББМ та 30 танків, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 15 САУ, 6 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Автор: 

ліквідація (3905) знищення (7194) Федоров Михайло (876) Армія дронів (65)


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Топ коментарі
+3
Їх, мабуть, виготовив особисто хвьодоров у себе на кухні!
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15.04.2024 20:17
+3
Майстерність не проп'єш. Він же звик брехати, коли втюхував препарати для схуднення.
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15.04.2024 20:21
+2
Те, що цей ze-міністр не просто бреше, а навіть не намагається брехати хоч щось подібне до реальних речей, а несе суцільну маячню, не бачить тільки сліпий! 152 ОПОРНИХ ПУНКТИ за тиждень???
То поясніть цьому наркоману, що таке ОПОРНИЙ ПУНКТ!!!
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15.04.2024 20:18
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А він яким боком до тих здобутків?
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15.04.2024 20:10 Відповісти
А як без "підрахуя"? Без "підрахуя" ніяк..
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15.04.2024 21:49 Відповісти
ці дрони були закуплені за державні кошти?
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15.04.2024 20:10 Відповісти
Їх, мабуть, виготовив особисто хвьодоров у себе на кухні!
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15.04.2024 20:17 Відповісти
Де ОСІНТ підтвердження всього того піздєжа ?
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16.04.2024 09:42 Відповісти
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15.04.2024 20:14 Відповісти
Може Дрянь?
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15.04.2024 20:19 Відповісти
ніт. дрон з штучним інтелектом як і в безуглої.
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15.04.2024 20:20 Відповісти
Та інтелект безуглої поступається інтелекту амеби!
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15.04.2024 20:24 Відповісти
Те, що цей ze-міністр не просто бреше, а навіть не намагається брехати хоч щось подібне до реальних речей, а несе суцільну маячню, не бачить тільки сліпий! 152 ОПОРНИХ ПУНКТИ за тиждень???
То поясніть цьому наркоману, що таке ОПОРНИЙ ПУНКТ!!!
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15.04.2024 20:18 Відповісти
Майстерність не проп'єш. Він же звик брехати, коли втюхував препарати для схуднення.
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15.04.2024 20:21 Відповісти
Він думає що опорник біля кожного дерева в лісосмузі, от "оперся" узкий об дерево - знач опорник, логіка лідора.
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15.04.2024 21:59 Відповісти
Це точно, чи ймовірно
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15.04.2024 20:58 Відповісти
Появились и раньше и сегодня чуть больше коменты по части этой статистики. Сколько накрошили за пусть неделю. Впечатляет в целом. Без иронии я. И верю. Но вот как считают именно убитых врагов? Цифра подана 152. Слова ,примерно, нет. Я помалкиваю про ту цифру что звучит убийственно---там уже за 400 тыс пошло. Но вот вопрос. А кто те, что прут на Бахмут, что взяли Авдеевку? Гранаты в люки залетают, танки десятками в неделю взрывают, остальная техника просто потоком на переплав готова. Дальше не сильно хочется печатать. Возможно и не стоит. Ведь доступа к реальной инфе нет. Но точные цифры конечно есть. Пора открыть. Мы должны все знать цену этой войне.
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15.04.2024 22:55 Відповісти
Щось бійців дуже мало на опорних пунктах!
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16.04.2024 06:56 Відповісти
 
 