"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 210 окупантів, 152 опорні пункти, 97 гармат, 71 ББМ та 42 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 10 по 15 квітня 2024 року ліквідували 210 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Гармати, танки, бойові броньовані машини. Дрони на фронті продовжують уражати російську техніку
Втрати за тиждень - на графіці. Безпілотники й технології на полі бою - це наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога.
Працюємо, щоб дронів, наземних роботизованих платформ, РЕБу та інших інновацій в армії було більше", - йдеться в повідомленні.
Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 15 САУ, 6 складів бк / палива та 4 РСЗВ.
Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.
Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.
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