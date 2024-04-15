"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 210 окупантів, 152 опорні пункти, 97 гармат, 71 ББМ та 42 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 10 по 15 квітня 2024 року ліквідували 210 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Гармати, танки, бойові броньовані машини. Дрони на фронті продовжують уражати російську техніку



Втрати за тиждень - на графіці. Безпілотники й технології на полі бою - це наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога.



Працюємо, щоб дронів, наземних роботизованих платформ, РЕБу та інших інновацій в армії було більше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 180 окупантів, 153 опорні пункти, 98 гармат, 86 ББМ та 30 танків, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 15 САУ, 6 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.