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Інформація про оскарження в російському суді від імені Малюка заочного арешту - вороже ІПСО, - СБУ

василь,малюк

Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту Голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.

Про це ідеться у коментарі пресслужби СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ

Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства", - зазначають в СБУ.

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Як повідомлялося, Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.

Автор: 

росія (65052) СБУ (12797) фейк (743) Малюк Василь (98)


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Пох на Малюка,он такой же урод,как и остальные слуги.Не получится слепить героя никак
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15.04.2024 20:29 Відповісти
Не читайте наніч рашистські засоби інформації і не будете піддані ворожому ІПСО!
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15.04.2024 20:34 Відповісти
Так нехай Печерський суд арештує куйла ...
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15.04.2024 20:51 Відповісти
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15.04.2024 20:55 Відповісти
А хто зі "Слуг народу" подаватиме апеляцію? Не світитись ж єрмаку?
Чи печерський суд відразу винесе виправдальний вирок?
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15.04.2024 20:59 Відповісти
Там одні росіяни...
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15.04.2024 21:48 Відповісти
Суд города Дно Псковской области вызывает к себе всех причастных к атаке на гордость и славу Расеи - ракетный крейсер "Масква"
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15.04.2024 21:59 Відповісти
Та на хрін Малюку та рашка з компроматом . Він сам себе в суді України здає - Бєнєй та Шилом.
малюку піар на рашкіних тіпа іпсо
Придумали Козир (на нагл "трамп") та Татаров оцю гівнянно зліплену піархерню щоб Млюка підняти
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15.04.2024 23:57 Відповісти
 
 