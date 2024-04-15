Інформація про оскарження в російському суді від імені Малюка заочного арешту - вороже ІПСО, - СБУ

Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту Голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.

Про це ідеться у коментарі пресслужби СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ

Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства", - зазначають в СБУ.

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Як повідомлялося, Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.