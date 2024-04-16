У Чорнобильській зоні продовжується незаконна вирубка лісу на мільйони гривень, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

У Зоні відчуження продовжується незаконна вирубка деревини на мільйони гривень.

Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

Рейдова група з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП "Ліси України" за місяць виявила вирубленої деревини на 70 млн грн.

"За 18 рейдів було виявлено 12 незаконних рубок на територіях населених пунктів Чорнобиль, Корогод, Замостя (збитки у понад 23 млн грн), Лубянка (збитки в 12,2 млн грн), Медвин (14,4 млн грн) і так далі. Є ділянки, де масштаби рубок перевищують 1 гектар, але обрахувати збитки не вдалось, адже та територія може бути замінована. Загалом, орієнтовні збитки тільки з тих ділянок, які вдалось зафіксувати, сягають 70 мільйонів гривень. Орієнтовна маса зрубаних дубів, сосен, вільх, акацій перевищує 700 куб.м., або 17 залізничних вагонів!", - повідомила Василевська-Смаглюк.

Нардеп нагадала, що в кінці минулого року у Чорнобильському заповіднику робітники ДСП "Північна пуща" зрубали 185 столітніх дубів, які пізніше намагались продати на столичну пилораму. В результаті, за оборудку підозри отримали нещодавно призначений на посаду директор "Північної пущі", працівник обласної поліції та троє підприємців. Загальна сума збитків держави склала близько 60 млн грн. То ж саме після цієї гучної справи в Міністерстві з питань захисту довкілля та природних ресурсів почали помічати можливі незаконні рубки заповіднику і лише через 3 місяці створили відповідні рейдові групи. При цьому, наявність свіжих зрубів може свідчити, що ділків не зупиняє навіть розпочате розслідування Офісі генерального прокурора та вручені підозри їх поплічникам.

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Василевська-Смаглюк вважає, що до вирубок лісу може бути причетне керівництво Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентства з управління зоною відчуження та деякі правоохоронці. Крім цього, відомо про факти перешкоджання інспекторам рейдових груп при проведенні перевірки: представники Вишгородської поліції вилучали в інспекторів засоби візуального спостереження з висоти, не надавались картографічні матеріали "Північної пущі", а подекуди правоохоронці взагалі відмовлялись їхати і фіксувати збитки. Також на сьогодні немає публічної реакції на розкрадання деревини від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Якщо було виявлено збитків за місяць на 70 мільйонів, то за рік вони тільки з чорного ринку деревини можуть напиляти більше 1 мільярда гривень! Звертаюсь в Офіс генерального прокурора з заявою про злочин!", - наголосила нардеп.