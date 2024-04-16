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Новини
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У Чорнобильській зоні продовжується незаконна вирубка лісу на мільйони гривень, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

вирубка

У Зоні відчуження продовжується незаконна вирубка деревини на мільйони гривень.

Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

Рейдова група з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП "Ліси України" за місяць виявила вирубленої деревини на 70 млн грн.

"За 18 рейдів було виявлено 12 незаконних рубок на територіях населених пунктів Чорнобиль, Корогод, Замостя (збитки у понад 23 млн грн), Лубянка (збитки в 12,2 млн грн), Медвин (14,4 млн грн) і так далі. Є ділянки, де масштаби рубок перевищують 1 гектар, але обрахувати збитки не вдалось, адже та територія може бути замінована. Загалом, орієнтовні збитки тільки з тих ділянок, які вдалось зафіксувати, сягають 70 мільйонів гривень. Орієнтовна маса зрубаних дубів, сосен, вільх, акацій перевищує 700 куб.м., або 17 залізничних вагонів!", - повідомила Василевська-Смаглюк.

Нардеп нагадала, що в кінці минулого року у Чорнобильському заповіднику робітники ДСП "Північна пуща" зрубали 185 столітніх дубів, які пізніше намагались продати на столичну пилораму. В результаті, за оборудку підозри отримали нещодавно призначений на посаду директор "Північної пущі", працівник обласної поліції та троє підприємців. Загальна сума збитків держави склала близько 60 млн грн. То ж саме після цієї гучної справи в Міністерстві з питань захисту довкілля та природних ресурсів почали помічати можливі незаконні рубки заповіднику і лише через 3 місяці створили відповідні рейдові групи. При цьому, наявність свіжих зрубів може свідчити, що ділків не зупиняє навіть розпочате розслідування Офісі генерального прокурора та вручені підозри їх поплічникам.

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Василевська-Смаглюк вважає, що до вирубок лісу може бути причетне керівництво Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентства з управління зоною відчуження та деякі правоохоронці. Крім цього, відомо про факти перешкоджання інспекторам рейдових груп при проведенні перевірки: представники Вишгородської поліції вилучали в інспекторів засоби візуального спостереження з висоти, не надавались картографічні матеріали "Північної пущі", а подекуди правоохоронці взагалі відмовлялись їхати і фіксувати збитки. Також на сьогодні немає публічної реакції на розкрадання деревини від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Якщо було виявлено збитків за місяць на 70 мільйонів, то за рік вони тільки з чорного ринку деревини можуть напиляти більше 1 мільярда гривень! Звертаюсь в Офіс генерального прокурора з заявою про злочин!", - наголосила нардеп.

Автор: 

вирубка (168) ліс (765) зона відчуження (324) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+15
І бурштин копають. І дерева рубають. І цибуля дорога. Але українчикам спокійно, бо по марафону не показують. Грають собі на московських тоталізаторах, лудомани наші..
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16.04.2024 12:53
+11
Поки не буде невідворотності покарання, у нас і вирубка, і інша протизаконна херня буде продовжуватись. Можна навіть такі пости не читати і не нервувати.
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16.04.2024 12:53
+8
..це та сама, що закликала Ірпінь-Бучу-Гостомель... сидіти по хатах і чекати хароших узкіх асвабадітєлєй?... її слово дорого коштує.... і вона "продовжує танцювати"..
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16.04.2024 12:55
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Байдєн почему ми нє в НаТи Барєль пачіму ми нє в Європах союзах.
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16.04.2024 12:52 Відповісти
Головне, що відкати заносять
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16.04.2024 12:52 Відповісти
І бурштин копають. І дерева рубають. І цибуля дорога. Але українчикам спокійно, бо по марафону не показують. Грають собі на московських тоталізаторах, лудомани наші..
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16.04.2024 12:53 Відповісти
Поки не буде невідворотності покарання, у нас і вирубка, і інша протизаконна херня буде продовжуватись. Можна навіть такі пости не читати і не нервувати.
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16.04.2024 12:53 Відповісти
..це та сама, що закликала Ірпінь-Бучу-Гостомель... сидіти по хатах і чекати хароших узкіх асвабадітєлєй?... її слово дорого коштує.... і вона "продовжує танцювати"..
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16.04.2024 12:55 Відповісти
Прийде весна - рубати будемо
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16.04.2024 12:56 Відповісти
Чтобы валить лес надо иметь здоровье. Эти лесники автоматом должны проходить военную комиссию. Формировать из них штрафные батальоны. Пусть искупают тот вред, что нанесли Украине.
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16.04.2024 12:57 Відповісти
все она знает. это замечательно. яка обізнана людина.
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16.04.2024 13:01 Відповісти
Нагадую, що Василевська-Смаглюк - це кремлівська посіпака.

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16.04.2024 13:01 Відповісти
а казали, що 1000 000 000 дерев посадять - не вирубають..
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16.04.2024 13:02 Відповісти
Нагадую ще раз, що Василевська-Смаглюк - це кремлівська посіпака.

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16.04.2024 13:02 Відповісти
Лісорубів ловлять? - Грети Тумберг на них нема
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16.04.2024 13:02 Відповісти
І все в нас так. Рубають і пиляють все до чого руки дотягнуться бо їх не рубають за це, хоч і обіцяли.
Корупційне болото беззаконня і безкарності((
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16.04.2024 13:07 Відповісти
Дякую всім реформам. Підсумки їх очишуїтельні!
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16.04.2024 13:09 Відповісти
Вирубки по всій країні-таке враження що доживають останні дні
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16.04.2024 13:17 Відповісти
А чому ця колаборантка-провокаторка, яка закликала своїх виборців не евакуюватися, бо рашисти їх не чіпатимуть, ще не арештована?
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16.04.2024 13:21 Відповісти
Чого репетуєш?
Це Бубочка захистіи "споруди" з сирої деревини будує!
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16.04.2024 13:21 Відповісти
Вишгородська поліція !? Щодня бачу на яких недешевих автомобілях паркуються вишгородські поліцейські навколо будівлі поліції. Просто факт.
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16.04.2024 13:49 Відповісти
Чому до таких ось лісорубів, що крадуть ліс по всій країні (які, поза всяким сумнівом, здорові і аж ніяк не слабаки) ніяк не доїдуть "відважні" мобілізатори з ТЦК? Там точно є величезний потенціал для виконання плану.
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16.04.2024 14:22 Відповісти
От этой древесины радиацией не "фонит", интересно?
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16.04.2024 16:49 Відповісти
 
 