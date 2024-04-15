Україна та Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду, - глава МЗС Барт Ейде

Україна підпише двосторонню безпекову угоду з Норвегією.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку".

"Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", - додав глава МЗС.

Барт Ейде уточнив, що угода буде підписана та оприлюднена під час наступної зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Але наразі дата цієї зустрічі ще не оголошена.

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