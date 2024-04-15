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Україна та Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду, - глава МЗС Барт Ейде

барт,ейде,еспен

Україна підпише двосторонню безпекову угоду з Норвегією.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку".

"Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", - додав глава МЗС.

Барт Ейде уточнив, що угода буде підписана та оприлюднена під час наступної зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Але наразі дата цієї зустрічі ще не оголошена.

Читайте: Ніхто з нас не робить достатньо для України, - глава МЗС Норвегії Барт Ейде

Автор: 

безпека (932) Норвегія (765) угода (641) Україна (5878)


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Топ коментарі
+6
І чим нам цей папірець допоможе? Кацапня перестане бомбити мирні міста? Пуйло самоутопиться в унітазі?
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15.04.2024 22:21
+5
Я не дуже "в темі", але чомусь мені здається, що всі ці "угоди", що останнім часом підписує найвеличніше, не відповідають навіть 1% того, що підписане Ізрїлем зі своїми партнерами (стосовно безпеки та оборони держави).
Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?

Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
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15.04.2024 22:22
+2
І Армія Україн буде допомагагати воювати Норвегії.
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15.04.2024 22:30
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І ...шо ? А вова шо ?...А вони шо ?
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15.04.2024 22:20 Відповісти
І чим нам цей папірець допоможе? Кацапня перестане бомбити мирні міста? Пуйло самоутопиться в унітазі?
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15.04.2024 22:21 Відповісти
Я не дуже "в темі", але чомусь мені здається, що всі ці "угоди", що останнім часом підписує найвеличніше, не відповідають навіть 1% того, що підписане Ізрїлем зі своїми партнерами (стосовно безпеки та оборони держави).
Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?

Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
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15.04.2024 22:22 Відповісти
І що армія Норвегії буде допомагати нам воювати ? Чи як завжди не на часі?
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15.04.2024 22:22 Відповісти
І Армія Україн буде допомагагати воювати Норвегії.
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15.04.2024 22:30 Відповісти
А ще й ділитися з ними грошима від видобутку українського газу (Як це робить зараз Норвегія, коли перечисляє нам величезні гроші з тих, що норвежці заробили від своєї нафти і газу)
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15.04.2024 22:54 Відповісти
05. Feb 2024Майже рік тому Стортинг прийняв рішення історичного масштабу щодо програми підтримки України, програми Нансена. В рамках програми Норвегія протягом п'яти років надаватиме Україні військову та цивільну допомогу на суму 75 мільярдів норвезьких крон. Сьогодні, 2 лютого, уряд представив Стортингу доповідь про програму Нансена, яка включає в себе перелік заходів норвезької допомоги.

- Норвезький внесок буде використаний як на зенітні ракети, так і на зарплати вчителям. Ці внески є важливими як для оборони України, так і для повсякденного життя українців. Наша допомога є довгостроковою і має підтримку з боку Стортингу. Війна Росії проти України є найбільшим викликом політиці безпеки нашого часу. Українці борються за своє виживання та свободу. Їхня оборона - це також наша боротьба. Це боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку. Тому Норвегія й надалі підтримуватиме Україну, - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Ось найважливіші напрямки допомоги з боку Норвегії:
Широка військова допомога за кількома напрямками для підтримки оборони України. Протиповітряна оборона та артилерійські ********** вже давно є пріоритетом для української сторони, і Норвегія зробила у це свій внесок. Норвегія очолює розвиток українських ВМС разом з Великою Британією.Значна цивільна підтримка діяльності держави та критично важливих функцій суспільства, таких як енергетика, ядерна безпека та охорона здоров'я для того, щоб суспільство могло й надалі функціонувати, незважаючи на триваючі російські атаки.Невідкладна гуманітарна допомога українцям. 14,6 мільйонів людей потребують невідкладної допомоги.
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15.04.2024 23:35 Відповісти
Це очізамилювання ,від ЗРАДНИКІВ, а ЗЕІУДА навіть , пропонував , через своїх гнидок: Олександра Чалого, ПАДАЛЯКА, АРАХЛАМІДІІ, Умерова, Арестовіча ………в Стамбулі , АГРЕССОРУ -ТЕРРОРИСТУ -НАЦИСТУ ********** ,БУТИ 🙃‼️«Гарантом безпеки» ‼️ всі ці вибрики 🤢🎪« не дурачка « не варті і папера ………
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16.04.2024 05:56 Відповісти
Він зазначив, що Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку". Джерело:

Це добре. А то тут дехто постійно кукурікає, що ці угоди нічого бачите не дають, ні їм особисто, ні країні.
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15.04.2024 22:24 Відповісти
Смішний ви хлопець. Мабуть ще й і в реальність Діда Мороза вірите
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15.04.2024 22:52 Відповісти
Я не вірю тому у кого червоний ніс. А він у діда Мороза та у діда Петра.)
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15.04.2024 23:06 Відповісти
Червоні носи у клоунів. Ви повірили йому (Найвеличнішому клоуну) чи грошам Подоляка (які вкрадені у платників податків)?
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16.04.2024 00:26 Відповісти
Лох 🦠🐏,чи падаляцьке 🤖, вірив в « 🩸ШАШЛИЧКІ» від 🤡 з красним носом
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16.04.2024 06:01 Відповісти
Що це ще за парад підписання якихось безпекових угод? Щоби що? Що вони Україні дають? Краще би зброї побільше насипали так звані партнери ніж якісь дивні папірці підписували
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15.04.2024 22:41 Відповісти
А мафіязедермачья паралельно не ГРАБУВАЛА-МАРОДЕРИЛА і не заробляла на ОЗБРОЕННі, як Ермак&Шарапов-ЛІЕВ-МАЛЯР&Резніков ………,під час страшної війни ‼️
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16.04.2024 06:05 Відповісти
Черговий порожній папірець, за для бубочкіного піаразму…
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15.04.2024 22:56 Відповісти
Та норвнжці пустих папірців не підписують, зазвичай...
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16.04.2024 00:37 Відповісти
 
 