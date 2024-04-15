Україна та Норвегія підпишуть двосторонню безпекову угоду, - глава МЗС Барт Ейде
Україна підпише двосторонню безпекову угоду з Норвегією.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він зазначив, що Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку".
"Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", - додав глава МЗС.
Барт Ейде уточнив, що угода буде підписана та оприлюднена під час наступної зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Але наразі дата цієї зустрічі ще не оголошена.
Топ коментарі
+6 CrossFirenko
показати весь коментар15.04.2024 22:21
+5 Evgeny N
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+2 Victor Victor #437828
показати весь коментар15.04.2024 22:30
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Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?
Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
- Норвезький внесок буде використаний як на зенітні ракети, так і на зарплати вчителям. Ці внески є важливими як для оборони України, так і для повсякденного життя українців. Наша допомога є довгостроковою і має підтримку з боку Стортингу. Війна Росії проти України є найбільшим викликом політиці безпеки нашого часу. Українці борються за своє виживання та свободу. Їхня оборона - це також наша боротьба. Це боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку. Тому Норвегія й надалі підтримуватиме Україну, - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Ось найважливіші напрямки допомоги з боку Норвегії:
Широка військова допомога за кількома напрямками для підтримки оборони України. Протиповітряна оборона та артилерійські ********** вже давно є пріоритетом для української сторони, і Норвегія зробила у це свій внесок. Норвегія очолює розвиток українських ВМС разом з Великою Британією.Значна цивільна підтримка діяльності держави та критично важливих функцій суспільства, таких як енергетика, ядерна безпека та охорона здоров'я для того, щоб суспільство могло й надалі функціонувати, незважаючи на триваючі російські атаки.Невідкладна гуманітарна допомога українцям. 14,6 мільйонів людей потребують невідкладної допомоги.
Це добре. А то тут дехто постійно кукурікає, що ці угоди нічого бачите не дають, ні їм особисто, ні країні.