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Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, завдали авіаудару та скинули авіабомбу. Зафіксовано 8 вибухів

сумщина

Протягом 15 квітня російська армія здійснила 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
  • Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (1 вибух).
  • Краснопільська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційної бомби та мінометний обстріл (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3635)


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Даже не верится что день так тихо прошел... Уже привыкли что по 100-200 обстрелов.
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15.04.2024 22:23 Відповісти
в Воздвиженське прилетіло .
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15.04.2024 22:57 Відповісти
В якийсь момент всіляка політкоректна зе-демагогія "для Європи" закінчиться і почнеться поголовне і систематичне винищення прикордонного кацапського населення. Доки назад не прилітає смерть і розруха кацапи будуть продовжувати обстріли безкіненчно...
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15.04.2024 22:31 Відповісти
 
 