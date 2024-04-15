Протягом дня росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, завдали авіаудару та скинули авіабомбу. Зафіксовано 8 вибухів
Протягом 15 квітня російська армія здійснила 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (1 вибух).
- Краснопільська громада: з ворожого літака здійснено пуск авіаційної бомби та мінометний обстріл (4 вибухи).
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Виталий #548501
показати весь коментар15.04.2024 22:23 Відповісти Мені подобається 0
роман #583809
показати весь коментар15.04.2024 22:57 Відповісти Мені подобається 0
НБ
показати весь коментар15.04.2024 22:31 Відповісти Мені подобається 1
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