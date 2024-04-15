Єврокомісія схвалила план реформ для України на наступні 4 роки, це відкриє доступ до 50 млрд євро фіндопомоги

Європейська комісія схвалила стратегічний план реформ для України на наступні чотири роки, який відкриває можливість отримання допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що кошти допоможуть Україні підтримувати державні інституції, виплачувати зарплати й пенсії, надавати основні державні послуги та відновлювати об’єкти, що постраждали внаслідок російського вторгнення.

При цьому фінансування надходитиме за умови виконання узгоджених кроків щодо реформування та інвестицій. Так, серед умов на 2024 рік:

затвердження Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;

ухвалення енергетичної стратегії та кліматичного плану;

збільшення штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК);

удосконалення юридичної основи для більш ефективної боротьби проти корупції;

реформування ринку електроенергії;

схвалення стратегії демографічного розвитку до 2040 року та інше.

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Український план включає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних показників.

Реформи охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, зелений і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси й децентралізацію.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що реформи спрямовані на посилення макроекономічної та фінансової стійкості України, вдосконалення управління, підвищення спроможності та ефективності адміністрації, підзвітності та доброчесності судової системи, підтримку розвитку приватного сектору та створення середовища, сприятливого для сталого економічного зростання.

Крім того, очікується, що кілька реформ допоможуть Україні на шляху до вступу в ЄС.

Інвестиції так само охоплюють сфери людського капіталу, енергетики, транспорту, агропродовольчої промисловості, бізнес-середовища та регіональної політики.

"Позитивна оцінка Єврокомісією плану для України відкриє шлях для регулярних виплат у межах Механізму для України. Сьогоднішньою пропозицією ми ще раз демонструємо, що Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — наголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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