Маляр задекларувала 101 тисячу гривень доходу в компанії, яка виробляє зброю та боєприпаси, - ЗМІ

У 2023 році ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр отримала 101 тисячу гривень зарплати на основному місці роботи у компанії, основними кодами діяльності якої вказано, зокрема, виробництво зброї та боєприпасів та виробництво військових транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідства Інфо".

Так в матеріалі зазначається, що колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила виправлену декларацію за 2023 рік. У ній вказано, що ексчиновниця отримала 101 тис. грн зарплати на основному місці роботи у компанії, основними кодами діяльності якої вказано виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво зброї та боєприпасів, механічне оброблення металевих виробів та виробництво військових транспортних засобів.

За даними фінансової звітності, за 2023 рік ця компанія мала 561 млн грн доходу від реалізації продукції і 82 млн грн чистого прибутку, в той час, як у 2022 році у компанії не було доходів.

Раніше вона заявляла, що "займається розвитком проєктів, які поширюють інформацію про нашу війну в західних країнах, без підтримки держави". Зокрема, вона повідомляла, що знімає фільм "з телевиробниками двох найбільших європейських країн".

Журналісти видання зателефонували ексзаступниці міністра, щоб запитати, яку посаду вона там обіймала і чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, коли вона почала там працювати.

"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", - відповіла Маляр.

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У виданні розповідають, що співвласниками цієї компанії є Олександр Носов, Дмитро та Степан Сичі. Олександр Носов - ексрадник Офісу президента та колишній член наглядової ради "Укроборонпрому". У серпні 2021 року разом з Ганною Маляр був призначений заступником міністра оборони Андрія Тарана.

Раніше Носов був засновником компанії "Дніпро Спецтех" - виробника, який спеціалізується на виробництві запчастин для промислового обладнання, дорожньої спеціальної техніки та шасі для бронетранспортерів. У 2019 році ЗМІ писали про те, що компанія частково переносила виробничі потужності до Польщі через бюрократичні складнощі. Зараз бенефіціарним власником є донька Носова Анастасія Зайонц.

За даними Харківського антикорупційного центру, одна з компаній Дмитра і Степана Сичів ПП "Патар" фігурувала у кримінальному провадженні щодо розтрати 5 млн гривень державних коштів під час реалізації державної програми з примусового встановлення вузлів контролю спожитого газу у Харкові.

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"Окрім доходу від цієї компанії, Маляр також задекларувала 1,06 млн гривень зарплати в Міноборони, де вона працювала до вересня 2023 року, та 5,44 млн грн доходів чоловіка від підприємницької діяльності. Також Маляр вказала в декларації 45 тис. доларів США та 10 тис. євро готівкових заощаджень чоловіка, та 38 тис. гривень на банківських рахунках. Сама Маляр у банку тримає 385 тис. гривень Вадим Маляр позичив фізособі Андрію Кривому 2 млн гривень", - йдеться в матеріалі.