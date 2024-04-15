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Маляр задекларувала 101 тисячу гривень доходу в компанії, яка виробляє зброю та боєприпаси, - ЗМІ

маляр

У 2023 році ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр отримала 101 тисячу гривень зарплати на основному місці роботи у компанії, основними кодами діяльності якої вказано, зокрема, виробництво зброї та боєприпасів та виробництво військових транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідства Інфо".

Так в матеріалі зазначається, що колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила виправлену декларацію за 2023 рік. У ній вказано, що ексчиновниця отримала 101 тис. грн зарплати на основному місці роботи у компанії, основними кодами діяльності якої вказано виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво зброї та боєприпасів, механічне оброблення металевих виробів та виробництво військових транспортних засобів.

За даними фінансової звітності, за 2023 рік ця компанія мала 561 млн грн доходу від реалізації продукції і 82 млн грн чистого прибутку, в той час, як у 2022 році у компанії не було доходів.

Раніше вона заявляла, що "займається розвитком проєктів, які поширюють інформацію про нашу війну в західних країнах, без підтримки держави". Зокрема, вона повідомляла, що знімає фільм "з телевиробниками двох найбільших європейських країн".

Журналісти видання зателефонували ексзаступниці міністра, щоб запитати, яку посаду вона там обіймала і чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, коли вона почала там працювати.

"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", - відповіла Маляр.

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У виданні розповідають, що співвласниками цієї компанії є Олександр Носов, Дмитро та Степан Сичі. Олександр Носов - ексрадник Офісу президента та колишній член наглядової ради "Укроборонпрому". У серпні 2021 року разом з Ганною Маляр був призначений заступником міністра оборони Андрія Тарана.

Раніше Носов був засновником компанії "Дніпро Спецтех" - виробника, який спеціалізується на виробництві запчастин для промислового обладнання, дорожньої спеціальної техніки та шасі для бронетранспортерів. У 2019 році ЗМІ писали про те, що компанія частково переносила виробничі потужності до Польщі через бюрократичні складнощі. Зараз бенефіціарним власником є донька Носова Анастасія Зайонц.

За даними Харківського антикорупційного центру, одна з компаній Дмитра і Степана Сичів ПП "Патар" фігурувала у кримінальному провадженні щодо розтрати 5 млн гривень державних коштів під час реалізації державної програми з примусового встановлення вузлів контролю спожитого газу у Харкові.

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"Окрім доходу від цієї компанії, Маляр також задекларувала 1,06 млн гривень зарплати в Міноборони, де вона працювала до вересня 2023 року, та 5,44 млн грн доходів чоловіка від підприємницької діяльності. Також Маляр вказала в декларації 45 тис. доларів США та 10 тис. євро готівкових заощаджень чоловіка, та 38 тис. гривень на банківських рахунках. Сама Маляр у банку тримає 385 тис. гривень Вадим Маляр позичив фізособі Андрію Кривому 2 млн гривень", - йдеться в матеріалі.

Автор: 

декларація (1413) розслідування (2269) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+20
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Тобто, дві новини про Героїв на фронті, дві новини - як європейці вирішують наші проблеми замість української влади, а дві новини - як українська влада краде. Ось так і живемо: одні воюють і помирають, інші - крадуть, а європейці працюють замість тих, хто краде
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16.04.2024 00:05
+18
https://t.me/zelenicholovichky/9768 Яку би посаду не мала Ганна Маляр, вона була і є голосом Банкової .

Після ухвалення у ВР мобілізаційного закону, на ток-шоу вона цинічною поведінкою довела до сліз депутатку Інна Совсун, яка утрималась від підтримки законопроєкту.
У Інни чоловік служить з 24.02.2022. Безперервно. Замість проявити хоча б повагу, якщо розуміння немає, Маляр почала зверхньо розповідати, що в Конституції написано про заборону демобілізації під час воєнного стану. Насправді, немає цього ані в ст.17, ані в ст.65 Конституції, які регламентують обовʼязок захищати державу.
Навіть навпаки, ст.17 містить такий абзац:
«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.»
Проте, Маляр в даному разі образила не тільки Інну Совсун, вона висловила реальне ставлення влади до захисників і їхніх родин загалом. В дискусії вилазить те, що вичистять з постановочних роликів і відосів. І це неприпустимо.

Volodymyr Ariev, facebook
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16.04.2024 00:02
+17
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15.04.2024 23:30
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Курв"ятниця.
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15.04.2024 23:15 Відповісти
Маляр - янгол у порівнянні з зермаками-татаровими.
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16.04.2024 00:06 Відповісти
Наівняк , ця лупата самка , гвинтик в структурі ЗЕМАФІІ ! Забув , що ,вона тобі БРЕХАЛА перед вторгненням ,знаючи на 100% ,« не бачять вони загрози» від рускіх , тому , що вони теж люди , і не нападуть, а якщо і зайдуть , то ми для них, вже і коврову красну доріжку розстелемо ! Падаль-ляк казав :« наші партнери» ,» ми думали, що вони акуратно воспользуются мостами» , тому і не взривали
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16.04.2024 05:24 Відповісти
малярша, твой маляр в окопах?
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16.04.2024 06:38 Відповісти
для чого ці переповідання хззнє від кого. ось тут беріть і читайте, і висновки робіть.

ніхто ж нічого не приховує, а це основне.

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/1e133907-7e4e-4126-b18a-418f9775f035/
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15.04.2024 23:25 Відповісти
Анастасия Зайонц? Может Инга?))
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15.04.2024 23:28 Відповісти
+++
Польская красавица?
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16.04.2024 07:22 Відповісти
млядь,що не посадовець--то тварюка-ворюга,то хитрожопий "підприємець "
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15.04.2024 23:29 Відповісти
Призначений Зе
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15.04.2024 23:35 Відповісти
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15.04.2024 23:30 Відповісти
Батя пятуху їбоше.
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15.04.2024 23:58 Відповісти
Маляр вибачилась перед Совсун.
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16.04.2024 00:08 Відповісти
Прилюдно на телебаченні ,чи як завжди у цієї свори гнід ,десь у фейсбуці щось херкнула ,аби не гавкали ?
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16.04.2024 07:01 Відповісти
Бо? Бо на шоу вона бикувала, рота не давала відкрити, перебивала кожні декілька секунд. З превеликим задоволенням та абсолютною зневагою. Від щирого серця йшло. Це її позиція. І тут раптом лавиною пішла реакція адекватної аудиторії в соц.мережах.
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16.04.2024 10:49 Відповісти
Вираз обличчя як з порнофільму
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17.04.2024 07:54 Відповісти
Це копійки на поштові витрати
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15.04.2024 23:33 Відповісти
Щось, як по мені все більше Україна на Кацапстан стає схожа - «Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: "Что делается в России?", то пришлось бы сказать: "Крадут"».
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15.04.2024 23:40 Відповісти
млять... як чоловік держслужбовець убогий, то в нього дружина супербізнесвумен, коли жінка службовець - чоловік у неї ну прямо фінансовий вундеркінд... може їм треба посадами помінятись?
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15.04.2024 23:41 Відповісти
Ось вам і бізнес на крові,чи ще ні ?
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15.04.2024 23:43 Відповісти
Прокляття України має ім'я:
Мар'яна Маляр (с) не моє - десь з інтернету
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15.04.2024 23:47 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/9768 Яку би посаду не мала Ганна Маляр, вона була і є голосом Банкової .

Після ухвалення у ВР мобілізаційного закону, на ток-шоу вона цинічною поведінкою довела до сліз депутатку Інна Совсун, яка утрималась від підтримки законопроєкту.
У Інни чоловік служить з 24.02.2022. Безперервно. Замість проявити хоча б повагу, якщо розуміння немає, Маляр почала зверхньо розповідати, що в Конституції написано про заборону демобілізації під час воєнного стану. Насправді, немає цього ані в ст.17, ані в ст.65 Конституції, які регламентують обовʼязок захищати державу.
Навіть навпаки, ст.17 містить такий абзац:
«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.»
Проте, Маляр в даному разі образила не тільки Інну Совсун, вона висловила реальне ставлення влади до захисників і їхніх родин загалом. В дискусії вилазить те, що вичистять з постановочних роликів і відосів. І це неприпустимо.

Volodymyr Ariev, facebook
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16.04.2024 00:02 Відповісти
Чомусь завжди дратувала. А, я знаю чому. Тому що у часи публічної роботи любила ця особа поговорити за патріотизм і чесність при цьому ні патріоткою ні чесною не являючись.
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16.04.2024 00:02 Відповісти
Це шість останніх новин на Цензорі:


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Тобто, дві новини про Героїв на фронті, дві новини - як європейці вирішують наші проблеми замість української влади, а дві новини - як українська влада краде. Ось так і живемо: одні воюють і помирають, інші - крадуть, а європейці працюють замість тих, хто краде
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16.04.2024 00:05 Відповісти
За неї тільки баба Юля бідніша
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16.04.2024 00:11 Відповісти
бізнес на крові? точно кума Порошенко
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16.04.2024 00:21 Відповісти
а що кривавого в канхветах?
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16.04.2024 00:31 Відповісти
Інь янь- *****
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17.04.2024 07:57 Відповісти
дуже смішно, аж до риготи, смійтися й далі бо мабуть обраний вами клован вас мало насмішив
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17.04.2024 17:41 Відповісти
конфлікт інтересів,корупція ні?
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16.04.2024 01:08 Відповісти
Статья в стиле анекдота про выборы сельского головы - я вам рассказал, а вы думайте.

101 тыс на 12 месяцев это что-то вроде 8,5 тыс в месяц. Безусловно, баснословные деньги. Точно коррупция.

Какие должны быть сделаны выводы? Маляр хорошая потому что работала? Маляр плохая потому что получила хлебное место не честно? Она незаконно получала зарплату? Вообще законно ли платить зарплату? Может в трудовом кодексе есть положение, что если у вас на счету 200-300 к гривен то вам зарплата не полагается? Может маляр там не работала а 8,5 тыщ на карту капали?

Иногда такое чувство что журналистам не о чем писать.
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16.04.2024 01:31 Відповісти
Слів нема. Мені здається вони зовсім ї*анулися, що дозволяють собі таке казати. Мабуть вважають себе надлюдьми чи що?
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__tn__=-]K*F Олексій Голобуцький
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16.04.2024 04:07 Відповісти
Журналісти пишуть не лише заголовки, які ви читаєте.
Спробуйте прочитати текст під заголовком.
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16.04.2024 08:57 Відповісти
Маляр - хамка і позор влади

Чому з'явилась Ганна МАЛЯР? Чому ТИЩЕНКО на ЗАКАРПАТТІ? Юлія ДРИГА. Арсен АВАКОВ і САВЧЕНКО
https://youtu.be/LLKvA4-DFdI?si=UeFITv4Zr3NGb1P7
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16.04.2024 03:39 Відповісти
Навпаки, маляр , шістка ,
так званої « влади «, а по ФАКТУ -🤢zEМАФІЇ , гіршоі за Коза ностру , по образу і подобію путлера -сРаліна
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16.04.2024 05:37 Відповісти
Та не наїжджайте на неї,вона токарем підробляла у другу зміну на цьому підприємстві.Токар херовенький,правда,на мінімалці.
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16.04.2024 05:14 Відповісти
и зачем малярше заканчивать войну
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16.04.2024 06:37 Відповісти
Ні х собі !! Аи що в Україні дозволено держслужбовцям займатися приватною діяльністю, тим більше враховуючи конфлікт інтересів ???!!!!
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16.04.2024 09:55 Відповісти
 
 