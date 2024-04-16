В Україні модернізують та побудують нові фондосховища для збереження культурних цінностей, - Карандєєв
Для евакуації та збереження культурних цінностей під час війни в Україні побудують нові та модернізують наявні фондосховища.
Про це заявив т.в.о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він розповів, що наразі всі міста України та зокрема Одеса потерпають від відсутності належних фондосховищ. Навіть у тих регіонах, куди наразі евакуюють артефакти з музеїв Миколаївщини, Херсонщини та Одещини, за словами Карандєєва, немає достатньої спроможності прийняти та належним чином зберегти експонати.
"Будуть прийняті рішення щодо модернізації алгоритмів з евакуації та збереження культурних цінностей. За допомогою партнерів буде зроблена відповідна державна програма реконструкції фондосховищ в наявних музеях, а також будування нових сховищ, щоб на воєнний період ми могли надійно зберігати наші культурні цінності. Ця робота буде розпочата в найкоротші строки", - запевнив Карандєєв.
За його словами, зараз немає субвенцій для фінансування будування укриттів у закладах культури, в той час як на облаштування сховищ в освітніх закладах гроші виділяються.
"Ті невеликі кошти, які має міністерство, ми витрачатимемо на нагальні потреби, в тому числі й на облаштування укриттів для безпеки наших людей та для збереження культурних цінностей. Коли ми задаємося питанням, що важливіше, дрони чи культурна продукція, ми кажемо, що важливі обидва напрямки. Ми мусимо забезпечити ЗСУ, але не можна забувати і про потреби цивільного населення", - резюмував т.в.о. міністра культури.
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ЧИ УМА НЕ ХВАТАЄ В ЦІЛОМУ МІНІСТЕРСТВІ
15 квітня відзначається Міжнародний день культури.
У цей день в 1935 р. було прийнято міжнародну угоду "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток", який відомий як Пакт Рериха.
На честь цього у 1998 р. і було засновано Міжнародний день культури.
"Культура" в перекладі з санскритської дослівно означає "шанування світла", що виражає прагнення до пізнання прекрасного, ідеалу і самовдосконаленню.
Але, на жаль, не для рашистських окупантів, для яких і людське життя нічого не важить.
Скільки ними вже знищено пам'яток і закладів культурив Україні.
Відбудуємо після нашої Перемоги.
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15 квітня день пам'яті Бориса Лятошинського - видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, одного з основоположників модернізму в українській класичній музиці, Шевченківського лавреата (1895-1968).
"Борис Лятошинський - один з найважливіших композиторів двадцятого століття. Його симфонії не поступаються Шостаковичу, чи гордості Фінляндії Сибеліусу. Проте, Сибеліус і Шостакович відомі у всьому світі, а Лятошинського мало-хто знає. Чому так? Тому, що його твори мало виконують. Його симфонії потрібно зіграти по-справжньому. У нього ж така вагнерівська оркестровка, що навіть наш колонний зал філармонії буде малим. Його музика повинна бути виконана у Лондонській або Берлінській філармонії і там же записана. Тоді це прозвучить.", - сказав про свого учителя Валентин Сильвестров, видатний український композитор **********.