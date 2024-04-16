В Україні модернізують та побудують нові фондосховища для збереження культурних цінностей, - Карандєєв

Для евакуації та збереження культурних цінностей під час війни в Україні побудують нові та модернізують наявні фондосховища.

Про це заявив т.в.о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що наразі всі міста України та зокрема Одеса потерпають від відсутності належних фондосховищ. Навіть у тих регіонах, куди наразі евакуюють артефакти з музеїв Миколаївщини, Херсонщини та Одещини, за словами Карандєєва, немає достатньої спроможності прийняти та належним чином зберегти експонати.

"Будуть прийняті рішення щодо модернізації алгоритмів з евакуації та збереження культурних цінностей. За допомогою партнерів буде зроблена відповідна державна програма реконструкції фондосховищ в наявних музеях, а також будування нових сховищ, щоб на воєнний період ми могли надійно зберігати наші культурні цінності. Ця робота буде розпочата в найкоротші строки", - запевнив Карандєєв.

За його словами, зараз немає субвенцій для фінансування будування укриттів у закладах культури, в той час як на облаштування сховищ в освітніх закладах гроші виділяються.

"Ті невеликі кошти, які має міністерство, ми витрачатимемо на нагальні потреби, в тому числі й на облаштування укриттів для безпеки наших людей та для збереження культурних цінностей. Коли ми задаємося питанням, що важливіше, дрони чи культурна продукція, ми кажемо, що важливі обидва напрямки. Ми мусимо забезпечити ЗСУ, але не можна забувати і про потреби цивільного населення", - резюмував т.в.о. міністра культури.

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