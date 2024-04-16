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Новини Війна
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В Україні модернізують та побудують нові фондосховища для збереження культурних цінностей, - Карандєєв

карандєєв

Для евакуації та збереження культурних цінностей під час війни в Україні побудують нові та модернізують наявні фондосховища.

Про це заявив т.в.о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що наразі всі міста України та зокрема Одеса потерпають від відсутності належних фондосховищ. Навіть у тих регіонах, куди наразі евакуюють артефакти з музеїв Миколаївщини, Херсонщини та Одещини, за словами Карандєєва, немає достатньої спроможності прийняти та належним чином зберегти експонати.

"Будуть прийняті рішення щодо модернізації алгоритмів з евакуації та збереження культурних цінностей. За допомогою партнерів буде зроблена відповідна державна програма реконструкції фондосховищ в наявних музеях, а також будування нових сховищ, щоб на воєнний період ми могли надійно зберігати наші культурні цінності. Ця робота буде розпочата в найкоротші строки", - запевнив Карандєєв.

За його словами, зараз немає субвенцій для фінансування будування укриттів у закладах культури, в той час як на облаштування сховищ в освітніх закладах гроші виділяються.

"Ті невеликі кошти, які має міністерство, ми витрачатимемо на нагальні потреби, в тому числі й на облаштування укриттів для безпеки наших людей та для збереження культурних цінностей. Коли ми задаємося питанням, що важливіше, дрони чи культурна продукція, ми кажемо, що важливі обидва напрямки. Ми мусимо забезпечити ЗСУ, але не можна забувати і про потреби цивільного населення", - резюмував т.в.о. міністра культури.

Читайте: Майже 1800 закладів культури пошкоджено на деокупованих територіях, - Мінкульт

Автор: 

захист (157) культура (434) Міністерство культури (756) Карандєєв Ростислав (28)


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Топ коментарі
+5
Ще одна причина "розпиляти". Креативщик,***.
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16.04.2024 00:24
+4
Ви урядовці раніше армію не розбудовували що призвело до окупації великих територій країни ,на яких рашисти всі фонди в першу чергу пограбували вивезли європейське мистецтво скіфські ювелірні вироби тощо..
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16.04.2024 00:39
+3
Кому ці цінності будуть потрібні коли країни не буде...! Все що можна вкрасти тільки не для фронту...
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16.04.2024 00:28
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Ще одна причина "розпиляти". Креативщик,***.
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16.04.2024 00:24 Відповісти
Кому ці цінності будуть потрібні коли країни не буде...! Все що можна вкрасти тільки не для фронту...
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16.04.2024 00:28 Відповісти
В Солутвині стоять пусті соляні шахти
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16.04.2024 00:37 Відповісти
Ви урядовці раніше армію не розбудовували що призвело до окупації великих територій країни ,на яких рашисти всі фонди в першу чергу пограбували вивезли європейське мистецтво скіфські ювелірні вироби тощо..
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16.04.2024 00:39 Відповісти
на чому ви, зелені підари, іще не крали...
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16.04.2024 00:57 Відповісти
От коли зробите, тоді й заявите! Чому вони завжди формують речення в майбутньому часі?
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16.04.2024 01:09 Відповісти
Ну да - бо ми будем як майя. Лишим після себе лише культурні цінності. Нас уже 28 млн. Точка неповернення пройдена. Потім нас чекають 2 демографічні ями і до 2050 - УРА 19-20 млн максимум із яких половина інваліди.
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16.04.2024 01:49 Відповісти
Хто там з американців торочив про золотий мільярд - за вашими розрахунками Україна вже готова до входження у нього ((
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16.04.2024 02:08 Відповісти
А барабани і овочерізки у ті фондосховища будуть закуповувати ?
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16.04.2024 02:06 Відповісти
Все буде і шляхи, і марафони, і водосховища - тіки для кого все це будується.
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16.04.2024 03:18 Відповісти
Карандеев, Ви як Мінкульт , чого досі не зробили комісію по поверненню українських культурних цінностей із єрмитажа і третьяковки? Наприклад українські ікони із третьяковки? Чи скіфські золоті вироби ?

ЧИ УМА НЕ ХВАТАЄ В ЦІЛОМУ МІНІСТЕРСТВІ
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16.04.2024 03:34 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZV0FRzoOZS03U4Mp-b41k31fkKkuC8N-b7RxUXKs2jWIdEsb-gzDSmoTUC8OywmzA6uNDNs0xZniizl1gUwSngjhfEfu0de6i0P6FK6VhWQDlWEj-gCrMhN46hcHvquBAZKFpPlskd5CJxwH8IRRUQ_4sYuKxzol2lh5DeSATFCYQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

15 квітня відзначається Міжнародний день культури.

У цей день в 1935 р. було прийнято міжнародну угоду "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток", який відомий як Пакт Рериха.

На честь цього у 1998 р. і було засновано Міжнародний день культури.

"Культура" в перекладі з санскритської дослівно означає "шанування світла", що виражає прагнення до пізнання прекрасного, ідеалу і самовдосконаленню.

Але, на жаль, не для рашистських окупантів, для яких і людське життя нічого не важить.

Скільки ними вже знищено пам'яток і закладів культурив Україні.

Відбудуємо після нашої Перемоги.
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16.04.2024 03:52 Відповісти
До речі ПРО КУЛЬТУРУ для Керендеева

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZWJ-od0w15_3ITQ_C6LOyruBeXEgsvbBtBzWiV2VtWcIV_4hE7z9te6MLezIJNbPki8uWNyic0qGBLmwxSMpf8W4w6UeNs8DREWAAp70TylvfejxxVncUpeobRA8yqU08sE_ZAyucIq4MPChn37pdhEwKAoFE86yjpDzTtwE2cx13crD_XQmJkIvGYG7KPguUw&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

15 квітня день пам'яті Бориса Лятошинського - видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, одного з основоположників модернізму в українській класичній музиці, Шевченківського лавреата (1895-1968).

"Борис Лятошинський - один з найважливіших композиторів двадцятого століття. Його симфонії не поступаються Шостаковичу, чи гордості Фінляндії Сибеліусу. Проте, Сибеліус і Шостакович відомі у всьому світі, а Лятошинського мало-хто знає. Чому так? Тому, що його твори мало виконують. Його симфонії потрібно зіграти по-справжньому. У нього ж така вагнерівська оркестровка, що навіть наш колонний зал філармонії буде малим. Його музика повинна бути виконана у Лондонській або Берлінській філармонії і там же записана. Тоді це прозвучить.", - сказав про свого учителя Валентин Сильвестров, видатний український композитор **********.
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16.04.2024 03:56 Відповісти
КОЛИ нарешті призначать культурного міністра культури ?
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16.04.2024 03:57 Відповісти
бо міністер культури кАрАнГеєв паршивий кацап .
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16.04.2024 07:30 Відповісти
І придумало ж... Як ******** з бюджету гроші фантазія працює нєфіг дєлать. Оту б енергію та в потрібне русло...
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16.04.2024 08:53 Відповісти
Відбудова сховищ по програмі приЗЕдента-це вже було-"велике будівництво" доріг.
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16.04.2024 08:58 Відповісти
Заміна асфальту. Нові схематози в тренді. Бетон!
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16.04.2024 10:44 Відповісти
 
 