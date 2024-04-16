Провокації на ЗАЕС - це спроба РФ зняти з порядку денного ООН питання деокупації, - Кислиця про вибухи дронів на окупованій станції

Росія, провокаціями на Запорізькій АЕС, намагається зняти з порядку денного ООН питання деокупації станції.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив у понеділок на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України", - підкреслив постпред.

Він заявив, що те, що сталося на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації.

"Вона була спрямована на зміщення фокусу від вищезгаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці, а саме - деокупації станції", - додав Кислиця.

Він наголосив, що це спроба Москваи "згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, аби витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії", які призначені для враження піхоти й невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

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За його словами, посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Серед порушень, які вчиняє Росія, - встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва й персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, а також незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

Україна категорично відкидає "божевільні звинувачення" в тому, що вона може спричинити ядерну катастрофу.

"Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, які відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста" - сказав дипломат.

Кислиця закликав міжнародну спільноту рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та долучитися до реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, одним із пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

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