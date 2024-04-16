США мають надати ППО Україні невідкладно, - Пентагон
Потреба України в системах протиповітряної оборони є невідкладною.
З такою заявою виступив у понеділок речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості", - підкреслив Райдер.
У цьому контексті він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.
"Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", - зауважив речник Пентагону.
Також він запевнив, що США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення ЗСУ підтримкою.
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Но с таким подходом оно будет нарицать не больше чем сегодня слово "байрактар"
Авжеж, бо для вас "в_і_ул'янов" та "ас_пушкін" - от де справжнє "імя собствєноє"
ван'я, якщо вам щось не подобається, то й не їжте. І, взагалі, Patriot стврювали не для рускіх, a, навпаки, проти рускіх.
Patriot піде куди йому скажете.
не брешіть - ніхто вам такого на Заході не обіцяв.
рудаправа?
На нижней, по крайне мере, если ***** обидится прилетит всем. Народ, за свои базары готов отвечать.
На верхней дед в белой папахе и красном халате, а так же беззубый, шо рукой направление нах..й показывает знают шо под мобилизацию/на разборки не попадут.
Казак с перевязанной головой не ржет, знает что в разборках, за слова пердунов, ему придется участвовать
І ТАК БУДЕ . Слава Україне ! Слава нації!
Хай чабан, усі гукнули, за атамана буде