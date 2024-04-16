США мають надати ППО Україні невідкладно, - Пентагон

Потреба України в системах протиповітряної оборони є невідкладною.

З такою заявою виступив у понеділок речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості", - підкреслив Райдер.

У цьому контексті він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.

"Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням", - зауважив речник Пентагону.

Також він запевнив, що США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення ЗСУ підтримкою.

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