Допомога США Україні: законопроєкт розділять на 4 окремі документи. За кожен голосуватимуть окремо, - спікер Джонсон

Палата представників США планує розділити законопроєкт щодо допомоги іншим державам на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Їх планують розглянути упродовж цього тижня.

Про це заявив у понеділок спікер нижньої палати Майк Джонсон після закритої конференції республіканців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По всьому світу відбуваються події, за якими ми всі дуже уважно стежимо. І ми знаємо, що світ спостерігає за нами, щоби побачити, як реагуємо ми",- зауважив у цьому зв’язку спікер Палати представників.

Він зазначив, що під час закритої конференції було ухвалено рішення розділити проєкт закону з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом у лютому, на чотири окремих законопроєкти.

"Ми будемо голосувати окремо за допомогу Ізраїлю, за допомогу Україні, за допомогу в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також за ще один документ, що включає наші пріоритети національної безпеки",- зазначив спікер.

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У цьому зв’язку він уточнив, що останній законопроєкт включатиме питання лендлізу, закону REPO (конфіскації заморожених активів РФ), нових санкцій проти Ірану, а також інших заходів.

Очікується, що пакет документів буде офіційно внесений на розгляд нижньої палати в вівторок, після чого впродовж 72 годин відбуватимуться стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, то нижня палата зможе винести на голосування законопроєкти вже в п’ятницю ввечері.

У разі ухвалення, пакет документів має бути по-новому розглянутий та проголосований у Сенаті США.