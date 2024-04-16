Експлуатація ЗАЕС некваліфікованим персоналом посилює ризики, - представник США Вуд на Радбезі ООН

Перебування російських сил на Запорізькій АЕС та її експлуатація некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки цього ядерного об’єкту.

Про це заявив у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції",- наголосив представник США.

Він також назвав "жахливою" ситуацію, пов’язану із забороною російських окупаційних сил доступу на АЕС українських фахівців, які не підписали трудові угоди з "Росатомом" та не прийняли російського громадянства.

"Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та "Росатома" до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі",- наголосив представник США.

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Крім того, він повторив позицію Сполучених Штатів щодо необхідності уникнення військових дій в районі ЗАЕС.

"Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту", - підкреслив американський дипломат.