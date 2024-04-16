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Новини Війна
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Експлуатація ЗАЕС некваліфікованим персоналом посилює ризики, - представник США Вуд на Радбезі ООН

заес,аес,запорізька,магате

Перебування російських сил на Запорізькій АЕС та її експлуатація некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки цього ядерного об’єкту.

Про це заявив у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції",- наголосив представник США.

Він також назвав "жахливою" ситуацію, пов’язану із забороною російських окупаційних сил доступу на АЕС українських фахівців, які не підписали трудові угоди з "Росатомом" та не прийняли російського громадянства.

"Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та "Росатома" до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі",- наголосив представник США.

Також читайте: Провокації на ЗАЕС - це спроба РФ зняти з порядку денного ООН питання деокупації, - Кислиця про вибухи дронів на окупованій станції

Крім того, він повторив позицію Сполучених Штатів щодо необхідності уникнення військових дій в районі ЗАЕС.

"Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту", - підкреслив американський дипломат.

Автор: 

США (22685) Радбез ООН (852) Запорізька АЕС (1403)


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ЗАЕС була побудована за совка, але пройшла суттєву модернізацію і переналаштована на американське паливо. Кацапи вже не здатні працювати десятиліттями над модернізацією власних станцій збудованих за таким самим проектом як і ЗАЕС. Схоже що їх головна мета це крадіжка технічної документації та технічних рішень з модернізації. Вони чудово розуміють що станцію доведеться звільнити. Вивезуть і розмародерять все що зможуть. Що не зможуть те пошкодять або знищать. Вони навіть можуть повторити Чорнобильську катастрофу заради чергового зростання цін на нафту і залякування всього світу "небезпечністю атомної енергетики". Чом би й ні? Один раз вже спрацювало. Але єдина країна в Європі все ж таки не злякалась! І поки зашугані німці закривали свої ядерні станції французи навпаки їх будували і сьогодні повністю незалежні від постачання вуглеводнів маючи електрику в необмеженій кількості... Подивимось як у кацапів зараз вийде "можєм павтаріть".
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16.04.2024 07:38 Відповісти
P.S. Франція має 56 реакторів (64 гігавати). Кацапи мають 36 (28,5 гігавати).
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16.04.2024 07:57 Відповісти
Московити ще до повномасштабного вторгнення постачали браковане паливо для виведення АЕС України з ладу.
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16.04.2024 08:28 Відповісти
Абсолютно всі розуміють що для будь-якої електростанції потрібен кваліфікований персонал, а от для керування державою підійдуть клоуни, весільні фотографи та шарлатани з серіалів.
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16.04.2024 08:25 Відповісти
Вже на часі ввести смертну кару за дискредитацію державної влади! До яких пір прості смертні будуть піддавати сумніву професіоналізм та компетентність сексологинь , корабельних сосєн, безмозглих та безумних, мітбольних, тих хто не втік разом з тими хто хєр піде!!!???
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16.04.2024 10:09 Відповісти
 
 