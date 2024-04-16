США не допомагатимуть збивати дрони над Україною, як робили це в Ізраїлі, бо різні картини загроз, - Білий дім

Сполучені Штати не втручатимуться у війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили над Ізраїлем, оскільки це "різні конфлікти" та "різні картини загроз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він сказав, що знав, що це питання виникне.

"Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", - наголосив Кірбі.

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Представник Білого дому також зауважив, що з самого початку конфлікту, президент (Джо Байден, - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", - наголосив він.

Найкращим рішенням, додав Кірбі, буде надати допомогу в руки Сил оборони Ізраїлю та в руки українських військових і ухвалити той законопроект, який ухвалив Сенат.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС Великої Британії (RAF) не можуть збивати ворожі дрони над Україною, як це робили над Ізраїлем, оскільки втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до "тривожної ескалації конфлікту".