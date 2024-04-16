США не допомагатимуть збивати дрони над Україною, як робили це в Ізраїлі, бо різні картини загроз, - Білий дім
Сполучені Штати не втручатимуться у війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили над Ізраїлем, оскільки це "різні конфлікти" та "різні картини загроз".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він сказав, що знав, що це питання виникне.
"Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", - наголосив Кірбі.
Представник Білого дому також зауважив, що з самого початку конфлікту, президент (Джо Байден, - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.
"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", - наголосив він.
Найкращим рішенням, додав Кірбі, буде надати допомогу в руки Сил оборони Ізраїлю та в руки українських військових і ухвалити той законопроект, який ухвалив Сенат.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС Великої Британії (RAF) не можуть збивати ворожі дрони над Україною, як це робили над Ізраїлем, оскільки втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до "тривожної ескалації конфлікту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закон світобудови він такий - все життя європейців, які нібито "ми врятували" сьогодні, завтра нам виллються у тисячі, а за кілька років у сотні тисяч. Якщо найближчими місяцями дати ***** спокійно знищувати українців та українську інфраструктуру, то в наступному конфлікті рахунок загиблих у тому числі й насамперед т.зв. "Мирних московитів" піде на сотні тисяч. У разі реалізації плану трампа -- тоді майбутня війна буде на знищення . І цивілізований світ все одно матиме більше шансів знищити більшість московитів ніж у цих дикунів -- знищити українців . Так що операція "тут і зараз" як гориця в цей гуманізм і порятунок навіть "мирних московитів" вищого порядку ніж вистачає сірої речовини у цих недалеких і розумово відсталих так званих "світових лідерів". Бо свого часу гітлера можна було придушити через невеликі втрати з обох сторін і в 1934 ... 1937 . За кожен наступний рік існування того тваринного режиму нелюдів людство платило навіть не в арифметичній прогресії, а в геометричній.
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией
Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Ви оцьому довірили державу і своє життя?
Чому тепер дивуєтесь?
Чи могли б ви людині з вулиці, довірити оперувати свою дитину?