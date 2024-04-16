Доба на Харківщині: удар по закладу освіти в Лук’янцях, на Ізюмщині трактор підірвався на вибухівці

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Лук’янці, Волохівка.

Він нагадує, що вчора о 14:08 у с. Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська здійснили обстріл закладу освіти керованою авіабомбою. 4 цивільні людини зазнали травм: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

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Також повідомляється, що об 11:45 в Ізюмському р-ні, Балаклійська ТГ, с. Явірське, під час проведення польових робіт в полі підірвався трактор на вибуховому пристрої. Пошкоджено трактор. Травм зазнав 54-річний водій, без госпіталізації.