Рашисти впродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 2 людини дістали поранення, зокрема дитина

Російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранено 2 осіб, серед них - дитину.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

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Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них - дитина.

Крім того, додав Прокудін, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією області 2 "Shahed-131/136".

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