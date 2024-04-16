Польща і Данія під час головування у ЄС сприятимуть прискоренню євроінтеграції України, - прем’єри Туск та Фредеріксен

Головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Про це під час спільної пресконференції у понеділок у Варшаві заявили прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Туск зауважив, що на початку 2025 року Польща головуватиме в ЄС, а після неї головування перейме Данія. Відтак, дві країни спільно намагатимуться "надати динаміки деяким процесам, зокрема розширенню ЄС, і питанням військової, енергетичної і продовольчої безпеки Європи".

Своєю чергою Фредеріксен підкреслила, що головування в наступному році Польщі, а потім Данії в ЄС створює історичні шанси, щоб зробити щось більше для України, Європи і світу.

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"Думаю, що наша співпраця в наступному році приведе до ухвалення слушних рішень. Я підкреслюю важливість рішучої підтримки України, що в інтересах свободи всіх європейців", - наголосила Фредеріксен.

Прем’єри Польщі і Данії зазначили, що їхні країни продовжуватимуть максимально допомагати Україні і підтримуватимуть в середині ЄС консенсус щодо безперечної підтримки Києва.

Як підкреслив Туск, Польща і Данія мають ідентичні погляди на безпеку на європейському континенті і російську агресію проти України.

"Роль Польщі і Данії у цьому контексті неможливо переоцінити. Як і донині, ми стоятимемо на сторожі однозначної оцінки в ЄС подій на сході. Нині і в майбутньому працюватимемо над єдиною позицією в ЄС щодо війни в Україні", - підкреслив Туск.

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Він додав, що Варшава і Копенгаген будуть серед тих країн, які допомагають і мобілізують інших для надання допомоги Україні.

"Данія і Польща виключають будь-який інший сценарій розвитку подій, крім того, завдяки якому Україна збереже свій суверенітет і незалежність", - наголосив Туск.

За його словами, ЄС зараз є більш ефективним і надає більше допомоги Україні. На його переконання, Європа зараз перебуває у кращій ментальній формі, ніж це було раніше, й "успішно складає складний іспит" щодо солідарності з Україною.

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