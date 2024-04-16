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Новини
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Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині

дтп,ніколаєнко

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України від фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ ДБР.

Також читайте: Суд відправив під домашній арешт нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині

Смертельна ДТП за участі нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.

ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.

Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.

Пізніше Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. 29 лютого поточного року стало відомо, що розслідування за фактом смертельної ДТП, скоєної нардепом "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, завершено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепу від "Батьківщини" Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину, змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання

Автор: 

ДТП (4465) Ніколаєнко (26) Офіс Генпрокурора (3245) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+5
Вже більше року розглядається справа про ДТП вчинене слугою Гевко, який в селі по трасі Львів-Тернопіль вбив людину на пішохідному переході.
На переході, в населеному пункті, вбив... але ж слуга...
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16.04.2024 09:54
+4
Впевнений, що якби він завжди "правильно голосував" разом з Монобільшістю, то справу уже б закрили
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16.04.2024 09:46
+3
Готується черговий "пшик"?
Хто-небудь з юристів може пояснити, чому вже майже рік тягнеться суд над Тандиром?
Досудове розслідування завершили у серпні 23-го і передали справу до суду. І з того часу суд постійно просто подовжує термін тримання під вартою...
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно".
І це лайно в суддівській мантії, здається, досі отримує зарплатню. І скоріш за все збереже за собою право на суддівську пенсію.
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16.04.2024 09:48
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Впевнений, що якби він завжди "правильно голосував" разом з Монобільшістю, то справу уже б закрили
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16.04.2024 09:46 Відповісти
Вже більше року розглядається справа про ДТП вчинене слугою Гевко, який в селі по трасі Львів-Тернопіль вбив людину на пішохідному переході.
На переході, в населеному пункті, вбив... але ж слуга...
показати весь коментар
16.04.2024 09:54 Відповісти
https://te.20minut.ua/DTP/ponad-rik-rozsliduvannya-chomu-sprava-smertelnoyi-dtp-v-yakiy-zvinuvat-11922030.html
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16.04.2024 09:55 Відповісти
Готується черговий "пшик"?
Хто-небудь з юристів може пояснити, чому вже майже рік тягнеться суд над Тандиром?
Досудове розслідування завершили у серпні 23-го і передали справу до суду. І з того часу суд постійно просто подовжує термін тримання під вартою...
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно".
І це лайно в суддівській мантії, здається, досі отримує зарплатню. І скоріш за все збереже за собою право на суддівську пенсію.
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16.04.2024 09:48 Відповісти
зараз він втече...
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16.04.2024 09:54 Відповісти
Трошки думай. Я абсолютно ЗА покарання тих, хто ганяють, як скажені на своїх тачках.
Але чому він втече? Як втече? Він же не слуга дебілкуватого народу.
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16.04.2024 10:03 Відповісти
Депутат і не слуга? Не втече тому що він з Жулькіних? Чи саме тому він не за гратамии?
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16.04.2024 10:47 Відповісти
Хто зна. Я не знаю, чи голосували "Жулькіни" як Порошенкові за продаж української землі.
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16.04.2024 11:06 Відповісти
на городі бузина... Яке відношення має голосування до вбивства дівчини? Що підгорає?
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16.04.2024 12:08 Відповісти
Ви не розумієте сенсу нашого ділогу? І торочите про дядькову бузину?
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16.04.2024 12:24 Відповісти
то навчиться висловлювати свою думку. Повторюю запитання - яким боком тут Порошенко?
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16.04.2024 15:09 Відповісти
Навчіться грамотно писати і трохи вертіти мізками. Порошенко до того, що голосує разом з зеленими, коли вирішаються страшні антиукраїнські справи, наприклад, продаж землі.
"Жулька" голосувала проти. А тому зелень не випустить того ваділу за кордон, не втіче.
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16.04.2024 15:11 Відповісти
Нема відповіді. Яке відношення має ринок землі до автозлочину? Краще пригадаємо "звитяги" "Батьківщини та Жулькі особисто. Наприклад, як Жулька Крим здала.
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16.04.2024 15:34 Відповісти
Як здала? КИМ тоді була Жулька? ЯКІ рішення приймала? Ну хоч думайте трохи.
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16.04.2024 15:39 Відповісти
І ще. Не переймайтесь. Вона не буде правити Україною. Так що кайфуйте від нежульок.
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16.04.2024 15:41 Відповісти
погано не знати мат. частини. Для набуття освіти - стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
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16.04.2024 15:49 Відповісти
Я знаю про ту стенограму. Тому ЩЕ РАЗ ставлю питання. КИМ вона тоді була? ЯКІ рішення мала право приймати? Які повноваження? ЯКИЙ документ підписала? ЯКЕ її рішення по злиттю Криму було виконано?
Чи ******* вона непотріб на тому засіданні? Так, *******.
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16.04.2024 15:59 Відповісти
Головою парламентської партії.
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16.04.2024 16:05 Відповісти
Вона мала право приймати рішення по здачі Криму? Де результати такого голосування? Який документ вона підписала? Чи мала повноваження на такі рішення?
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16.04.2024 16:10 Відповісти
Та знаємо що Жулька "біла та пахнуста" І бідна як церковна миша І в загалі свята як мати Тереза
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16.04.2024 16:24 Відповісти
Хіба ми про її статки ведем мову? Ви не прочитали моїх запитань? Пішла маніпуляція й пеерведення теми?
Скажіть, що всралися, та й по тому.
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16.04.2024 16:26 Відповісти
мадам! ваша мова схожа на москальску. Ті теж, коли підгорає переходять на образи. Мабуть ви чухонка. Щодо запитань. Повторюю - яке відношення має ринок землі до автозлочину. То хто обісрався? Можете не відповідати, ви мені вже не цікаві
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16.04.2024 16:30 Відповісти
Здоровенні мужики запросили ЮВТ на засідання РНБО спеціально , що б ротім прикриватися нею. І виявилися потім дивовижно слухняними. Ай-яй-яй!
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18.04.2024 13:06 Відповісти
Своим всё,другим закон.Жаль девчонку,но по фото она главный нарушитель.
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16.04.2024 10:07 Відповісти
А якщо вона член ,,Слуг народу,,? То тут буде ділемма.
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16.04.2024 11:33 Відповісти
4 відбійники на трасі. Дівчина перескочила 3, й в крайній правій по ходу руху депутата ще й колона фур була. Її б вона точно не подалала б. А на фото з місця ДТП, метрів за двісті є надземний безпечний перехід..
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16.04.2024 10:09 Відповісти
Бабця з Єрмаком в засос. Коли ще журналісти в Раду мали доступ, то виклали фото її переписки з Завгоспом. Та таке облизування, якого навіть Зеля не був удостоєний. Відмаже свого тільки так.
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16.04.2024 10:37 Відповісти
Виправдають. Бо факту перевищення на цій ділянці не довести. Таке можна, як самогубство розцінювати. Огорожі з усіх боків та перехід в 50 метрах.
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16.04.2024 10:47 Відповісти
На цій ділянці обмежень не було. Швидкість як на самій трасі. Те, що він порушив обмеження швидкості за пів години до того сюди не прикрутиш. Ні в якому разі не намагаюсь його виправдовувати, але ніхто його не посадить. Формально ,, нєвінуватая он,,
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16.04.2024 11:31 Відповісти
Неправельну партію обрав .

Якщо був би як служка народу , то судили би батьків дівчини ...
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16.04.2024 12:56 Відповісти
 
 