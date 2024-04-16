Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України від фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ ДБР.

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Смертельна ДТП за участі нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.

ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.

Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.

Пізніше Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. 29 лютого поточного року стало відомо, що розслідування за фактом смертельної ДТП, скоєної нардепом "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, завершено.

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