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Новини
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Туск та Фредеріксен обговорили ідею створення "залізного купола" над Європою

туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск та його данська колега Метте Фредріксен обговорили можливість створення "залізного купола" для захисту Європи від повітряних атак.

Про це повідомила пресслужба канцелярії польського прем'єра, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що однією з тем зустрічі з прем'єр-міністром Данії були переговори щодо побудови ефективної протиракетної та протиповітряної оборони в Європі.

Голова польського уряду наголосив, що Польща хоче брати участь у роботі з будівництва "залізного купола" разом з іншими країнами ЄС.

Також читайте: "Ми даємо все, що вона просить для захисту", - речник ЄС Стано про допомогу Україні у відбитті ракетних атак

"Данія, а також Німеччина і Великобританія співпрацюють у рамках Європейського союзу зі створення європейської системи протиракетної та протиповітряної оборони", - сказав Туск.

За словами прем'єра, напад Ірану на Ізраїль підтвердив важливість наявності "залізного купола".

"Я радий, що пані прем'єр-міністр позитивно відреагувала на мій намір приєднати Польщу до цього проєкту в Європі", - додав Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща і Данія під час головування у ЄС сприятимуть прискоренню євроінтеграції України, - прем’єри Туск та Фредеріксен

Автор: 

Данія (768) ППО (3169) Польща (8489) Туск Дональд (514) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+10
А Україна хай їбеться, як хоче, наскіки я зрозумів
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16.04.2024 10:13
+6
набагато дешевше просто розвалити імперію орків, або зробити її немічною... але багато але...
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16.04.2024 10:11
+6
Купол над Європою! Ой, насмішили!. Всією Європою 100 000 снарядів зробить не можуть а тут купол. Краще збирайте гроші на памперси. Це все що ця безяєчна Європа може зробить.
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16.04.2024 10:14
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Над Европой, понятно? Вот такие у нас друзья.
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16.04.2024 10:06 Відповісти
Очередной чистый популизм туска
Создание и ПОДДЕРЖАНИЕ в рабочем состоянии такого МОНСТРА куполо-системы нужно ОЧЕНЬ много сотрудничества и ДЕНЕГ
Особенно на поддержание в рабочем состоянии
НИКТО в Эвропе такого не потянет
Подобное создавали в ссср, пока дельтаплан не сел на Красной площади
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16.04.2024 12:57 Відповісти
Повітряних атак не буде. Буде ісламська революція, від якої жодний "купол" не врятує.
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16.04.2024 10:08 Відповісти
але тоді ви не зможете будувати дороги... в реальному сенсі. хлопці, то - шалені кошти, неможливо закрити всю Європу такою системою. Важливі об'єкти - так, і підтримка їх в належному стані вартуватиме багатьох люксусиків, до яких трохи звикли прості європейці...
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16.04.2024 10:09 Відповісти
набагато дешевше просто розвалити імперію орків, або зробити її немічною... але багато але...
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16.04.2024 10:11 Відповісти
А Україна хай їбеться, як хоче, наскіки я зрозумів
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16.04.2024 10:13 Відповісти
Купол над Європою! Ой, насмішили!. Всією Європою 100 000 снарядів зробить не можуть а тут купол. Краще збирайте гроші на памперси. Це все що ця безяєчна Європа може зробить.
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16.04.2024 10:14 Відповісти
Над Украіною купол - нє?
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16.04.2024 10:14 Відповісти
Тобто захисту Європи не має досі?
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16.04.2024 10:21 Відповісти
Це ще один шанс для України отримати халявне ППО, в якості аналога Іорданії. Але і цей шанс Зе-Найвеличніший просере, як просрав і знищив усе, до чого зміг дотягнутися за ці 5 років
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16.04.2024 10:22 Відповісти
Або шанс нічого з Европи не отримати. Адже Европі тепер самій більше треба. Для залізного купола.
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16.04.2024 10:28 Відповісти
Европа конечно маленькая, но не настолько же.
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16.04.2024 10:26 Відповісти
Ви дайте Україні всю необхідну зброю і тоді не треба буде ніякого куполу! Млять!!!
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16.04.2024 10:28 Відповісти
Дай, дай.... У Києві китаєць Дай подавився шаурмою, коли Зеленського побачив на Бігборді!
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16.04.2024 11:00 Відповісти
Ти хочеш сказати шо поляки спроможні самі себе зброєю забезпечити? Польщу забезпечував совок згідно Варшавського договору, а потім НАТО. Це вони зараз такі розумні, а після розпаду совка скупляли в Україні замки, цепки, дерев'яні телевізори Електрон та Славутич і рахували ці речі за щастя. А зараз кордон блокують...
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16.04.2024 11:37 Відповісти
Правильно, хлопці, спасайся хто може! А Україна якось сама розбереться. Або й ні...
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16.04.2024 10:35 Відповісти
До Уралу?
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16.04.2024 10:51 Відповісти
Кожному першокласнику у Росії подарують "Камплект юного авиатора" для збірки "Піонерського Шахеда" першої хвилі, без вибухівки і який може летіти тільки прямо. Але далеко.
І коли треба, пару мільйонів тих "птичьок" запустять на захід сонця з Калінінграду і Білорусі.
І пісец КУполу - ствол перегріється і патроні скінчаться на першому півмільйоні, а "вутки летять, а за ними вже два гуся"...
Скоро вже виведуть нанобеспілотники у вигляді сталевих комарів, які розпізнають людину, самі атакують і роблять смертельну ін*єкцію. А керувати буде Штучний Інтелект зі смартфона двоєчніка Пєтрова із третього класу А Мухосранской начальної школи запутінского резерву!
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16.04.2024 11:11 Відповісти
 
 