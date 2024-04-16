Туск та Фредеріксен обговорили ідею створення "залізного купола" над Європою
Прем’єр Польщі Дональд Туск та його данська колега Метте Фредріксен обговорили можливість створення "залізного купола" для захисту Європи від повітряних атак.
Про це повідомила пресслужба канцелярії польського прем'єра, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що однією з тем зустрічі з прем'єр-міністром Данії були переговори щодо побудови ефективної протиракетної та протиповітряної оборони в Європі.
Голова польського уряду наголосив, що Польща хоче брати участь у роботі з будівництва "залізного купола" разом з іншими країнами ЄС.
"Данія, а також Німеччина і Великобританія співпрацюють у рамках Європейського союзу зі створення європейської системи протиракетної та протиповітряної оборони", - сказав Туск.
За словами прем'єра, напад Ірану на Ізраїль підтвердив важливість наявності "залізного купола".
"Я радий, що пані прем'єр-міністр позитивно відреагувала на мій намір приєднати Польщу до цього проєкту в Європі", - додав Туск.
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Создание и ПОДДЕРЖАНИЕ в рабочем состоянии такого МОНСТРА куполо-системы нужно ОЧЕНЬ много сотрудничества и ДЕНЕГ
Особенно на поддержание в рабочем состоянии
НИКТО в Эвропе такого не потянет
Подобное создавали в ссср, пока дельтаплан не сел на Красной площади
І коли треба, пару мільйонів тих "птичьок" запустять на захід сонця з Калінінграду і Білорусі.
І пісец КУполу - ствол перегріється і патроні скінчаться на першому півмільйоні, а "вутки летять, а за ними вже два гуся"...
Скоро вже виведуть нанобеспілотники у вигляді сталевих комарів, які розпізнають людину, самі атакують і роблять смертельну ін*єкцію. А керувати буде Штучний Інтелект зі смартфона двоєчніка Пєтрова із третього класу А Мухосранской начальної школи запутінского резерву!