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Новини
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Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин, - Міноборони

допомога,гуманітарна,військова,частина

Під час внутрішніх аудитів у 2024 році у Міністерстві оборони України виявили втрат ресурсів на 1 мільярд 812 мільйонів гривень. Усього було перевірено 9000 фактів постачання гуманітарної допомоги на адреси 200 військових частин, у понад 3000 випадків не підтверджено її надходження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Специфічний ризик, який з’явився уже під час ведення активних бойових дій, – це гуманітарна допомога. Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин – такі результати перевірки департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Служби внутрішнього аудиту вже були озвучені в медіа. Зокрема, було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адреси 200 військових частин, водночас у понад 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження", - повідомив він.

За його словами, упродовж 2023 року 84 кримінальні провадження вже направлені до суду, за 39 з них вже наявні вироки суддів. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю до 3 років, а також конфіскацію майна.

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Крім того, заявив Джигир, під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн.

"Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням. Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", - зазначив заступник міністра оборони.

Водночас у першому кварталі 2024 року було проведено 16 внутрішніх аудитів і встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За 5 матеріалами аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, також розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрито 1 кримінальне провадження.

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Автор: 

Міноборони (7343) зловживання (76) гуманітарна допомога (991) Джигир Юрій (17)


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Топ коментарі
+3
Зелена коМАНДА працює!
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16.04.2024 10:45
+3
Хто в ОП гуманітаркою керував?
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16.04.2024 10:58
+2
Короче, командование 200 частей ВСУ ждало гумпомощь, и не дождалось в 3000 случаях... Хотя точно знали что для них гум помощь едет...
А я все не пойму, как мой сосед профессиональный военный, сидит в тылу и военную часть охраняет, и при этом купил себе автомобиль премиум класса.
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16.04.2024 11:45
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Та частина прилипла до рук хитрозроблених крадіїв!
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16.04.2024 10:43 Відповісти
Зелена коМАНДА працює!
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16.04.2024 10:45 Відповісти
Да тут и без них жуликов хватает и псевдоволонтеров.
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16.04.2024 10:47 Відповісти
не там наголос. Без них крадіїв дійсно не вистачає. І какой же аудіт у псевдоволонтерів?
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16.04.2024 10:57 Відповісти
Не дивно))) дивно що так мало вкрали)))
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16.04.2024 10:47 Відповісти
Хто винний та яка кара?
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16.04.2024 10:52 Відповісти
Херпіду Щоневтіка. Але у нього недоторканість на всі часи
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16.04.2024 10:58 Відповісти
Миші? Чи Зінка?
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16.04.2024 10:55 Відповісти
А ми говоримо--чому ми не в НАТО і ЄС. Да такий народ навіть жаби не пустять в своє болото. Жах і сором,ганьба і приниження.--- це наш а карма.
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16.04.2024 10:56 Відповісти
Хто в ОП гуманітаркою керував?
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16.04.2024 10:58 Відповісти
при чому тут оп до ваших оборудок - щоб завести наприклад крутий Майбах, писали в документах, що він край потрібен в таку-то військову частину й хто треба, той ставил свій підпис за невеликий відсоток.... а потім цей майбах звісно йшов зовсім не у частину... й це не тільки авто, а ще купа всього іншого
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16.04.2024 11:43 Відповісти
Що ти мелеш, хворобливе? Те що заходило під видом гуманітарки, по документам, там комар носа не підтопить. Мова, як раз, про гуманітарку розкрадену ОДА, з подачі ОПи
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16.04.2024 11:55 Відповісти
Держава влада не вирішивши кардинально питання корупції розкрадання усіляко намагається переконати громадян, що за цю ху#ню варто померти в окопі...
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16.04.2024 11:11 Відповісти
"Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин "

Так нічого дивного.Добре,що більше пловини дійшло...Та за такі злочини,при виявленні,як мінімум миттевий арешт....Питання-хоча когось затримали? Ганьба прокурорам!!! СЛАВА ЗСУ!!!
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16.04.2024 11:35 Відповісти
Так хто відповідає в державі за гуманітрну допомогу.як не агент "козирний"???
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16.04.2024 11:43 Відповісти
Короче, командование 200 частей ВСУ ждало гумпомощь, и не дождалось в 3000 случаях... Хотя точно знали что для них гум помощь едет...
А я все не пойму, как мой сосед профессиональный военный, сидит в тылу и военную часть охраняет, и при этом купил себе автомобиль премиум класса.
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16.04.2024 11:45 Відповісти
Я не дивуюсь.
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16.04.2024 11:52 Відповісти
З підліткового віку цікавився історією. Мародерство під час війн процвітало завжди, але воно, як правило, стосувалось пограбування ворожої сторони.
Зараз же мародерство в Україні характеризується тим, що ним займаються посадові особи держави та кадри, які формально служать в ЗСУ.
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16.04.2024 11:48 Відповісти
... упродовж 2023 року 84 кримінальні провадження вже направлені до суду, за 39 з них вже наявні вироки суддів. Джерело:
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Хотілось би бачити список засуджених і які тюремні строки вони отримали.
Підозрюю, що більшість умовні та з відстрочкою виконання.
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16.04.2024 11:51 Відповісти
Смертную казнь за коррупцию=измену Родине надо временно ввести!!!🔥⚡🤞👹🤞⚡🔥
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17.04.2024 11:40 Відповісти
 
 