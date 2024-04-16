Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин, - Міноборони

Під час внутрішніх аудитів у 2024 році у Міністерстві оборони України виявили втрат ресурсів на 1 мільярд 812 мільйонів гривень. Усього було перевірено 9000 фактів постачання гуманітарної допомоги на адреси 200 військових частин, у понад 3000 випадків не підтверджено її надходження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Специфічний ризик, який з’явився уже під час ведення активних бойових дій, – це гуманітарна допомога. Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин – такі результати перевірки департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Служби внутрішнього аудиту вже були озвучені в медіа. Зокрема, було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адреси 200 військових частин, водночас у понад 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження", - повідомив він.

За його словами, упродовж 2023 року 84 кримінальні провадження вже направлені до суду, за 39 з них вже наявні вироки суддів. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю до 3 років, а також конфіскацію майна.

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Крім того, заявив Джигир, під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн.

"Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням. Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", - зазначив заступник міністра оборони.

Водночас у першому кварталі 2024 року було проведено 16 внутрішніх аудитів і встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За 5 матеріалами аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, також розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрито 1 кримінальне провадження.

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