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Окупанти змінили тактику використання ракетоносіїв у Чорному морі, - ОК "Південь"

ракета,ракети,калібр

Упродовж останнього часу російські окупанти не виводили ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планується масована ракетна атака на Україну.

Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цілому присутність ракетоносіїв у Чорному морі є. Навіть коли вони заведені у пункти базування, вони не перестають бути небезпечними. Чи будуть вони виведені на бойове чергування, чи ні, це питання кількох годин. Останнім часом вони не виводять ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. Ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію", - сказала Гуменюк.

За її словами це може бути пов’язано зі зміною керівництва Чорноморського флоту РФ.

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"Такий хід був застосований як випробувальний. Останнім часом корабельне угруповання рідко виходить в акваторію Чорного моря, хіба що на короткочасне патрулювання зі швидким поверненням на базу. Станом на зараз інформації про вихід ракетоносіїв в акваторію Чорного моря не було", - зазначила Гуменюк.

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корабель (1612) Чорне море (1665) Гуменюк Наталія (804)


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але, нам заборонили стріляти по чорному морю, бо ціна зросте.
забула додати гуменюк.
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16.04.2024 11:26 Відповісти
Все просто - не стріляють, бо накопичують ракети. Це й дурню зрозуміло
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16.04.2024 12:47 Відповісти
 
 