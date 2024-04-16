Українець, якого катували рашисти на окупованій території, подав позов до суду Аргентини. Це вперше в історії, - ЗМІ

Громадянин України подав кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини проти російських військ, які катували його на окупованих територіях. Це стане першим випадком розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за межами Європи та США.

Про це інформує агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"15 квітня ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project разом із присутнім у Буенос-Айресі потерпілим громадянином України подали кримінальний позов до Федерального суду Аргентини.

Аргентину обрали через те, що Конституція країни дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно. Судова система Аргентини вже ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур.

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Цим позовом потерпілий пан М (ім'я не розголошується з міркувань безпеки) звертається до Федерального суду із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовці та пов'язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури", - йдеться матеріалі.

Катування українця

Чоловік попросив не називати його імені через побоювання за свою сім'ю, яка все ще перебуває в окупації на півдні України.

Українець, який звернувся до суду в Аргентині, щодо катувань російських військ на ТОТ України

У своїй заяві, з якою ознайомилося видання, чоловік звинуватив особу, названу на ім'я, двох осіб, ідентифікованих за їхніми позивними та інших неназваних осіб у застосуванні електрошоку та незаконному позбавленні волі наприкінці 2022 року.

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"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Використовували електричний струм… Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", - розповів він Reuters.

За словами чоловіка, до його вуха і пальця були прикріплені електричні кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Його та інших 12−20 осіб утримували в камерах площею 10 метрів.

Судова скарга містить майже 70 сторінок. Вона включає свідчення інших людей, які утримувалися в тому ж ізоляторі, що підтверджують звинувачення, а також висновки експертів ООН про подібну практику катувань.

"Вони підтверджуються знахідками міжнародних організацій, зокрема й ООН, які задокументували схожі випадки тортур, що їх застосовували щодо інших осіб на території того самого об'єкту, де утримували пана М. Катування пана М проводилися за сприяння афілійованих з російською державою установ та їхніх очільників", - зазначили в The Reckoning Project.

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Розгляд позову

Ібрагім Олабі, головний юридичний радник у цій справі, розповів, що чоловіка допитували й катували близько 20 днів. Зрештою його відпустили без пред’явлення звинувачень, і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Адвокати чоловіка попросили не розголошувати деталі, які могли б ідентифікувати його особу, точне місце і час подій, а також особи злочинців, через занепокоєння з приводу безпеки чоловіка і цілісності судового процесу.

Тепер аргентинський суд має вирішити, чи прийме він скаргу, що потенційно може зайняти місяці. До того часу інформація про подачу скарги не буде оприлюднена.

"Сьогоднішнє подання є важливим історичним кроком. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти аргентинським судовим органам у пошуку правди та справедливості", - заявив Юрій Бєлоусов, начальник управління з розслідування воєнних злочинів Генеральної прокуратури України.

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За його словами, використання так званої універсальної юрисдикції має вирішальне значення для України, враховуючи велику кількість справ, пов’язаних з воєнними злочинами, які створили "безпрецедентний виклик для нашої системи правосуддя".

Українські прокурори зареєстрували понад 126 тисяч справ про воєнні злочини з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.