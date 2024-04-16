СБУ уразила комплекс РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області РФ, який міг контролювати небо на 700 км вглиб України, - джерело
Служба безпеки України уразила у Брянській області РФ радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У".
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела у правоохоронних органах.
Так, Служба безпеки уразила комплекс "Небо-У". За його допомогою окупанти виявляли українські засоби ураження та підтримували бомбардувальники, які пускали КАБи на прикордонні населені пункти України.Такий комплекс міг контролювати небо на 700 км вглиб України.
Вартість такої РЛС близько $100 млн. Її уразили 7 дронами-камікадзе, внаслідок чого його виведено з ладу.
Зазначимо, що це вже другий комплекс РЛС, який було уражено СБУ. Перший РЛС "Каста-2Е2" було знищено поблизу окупованого Бердянська.
Топ коментарі
+16 Red_Sky_On
показати весь коментар16.04.2024 11:39
+12 valentyna #410470
показати весь коментар16.04.2024 11:40
+4 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар16.04.2024 11:56
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А так далеко на півночі кацапетовки я не бував. Та й бажання ніякого.