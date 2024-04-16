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Новини Війна
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СБУ уразила комплекс РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області РФ, який міг контролювати небо на 700 км вглиб України, - джерело

небо,рлс

Служба безпеки України уразила у Брянській області РФ радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У".

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела у правоохоронних органах.

Так, Служба безпеки уразила комплекс "Небо-У". За його допомогою окупанти виявляли українські засоби ураження та підтримували бомбардувальники, які пускали КАБи на прикордонні населені пункти України.Такий комплекс міг контролювати небо на 700 км вглиб України.

Вартість такої РЛС близько $100 млн. Її уразили 7 дронами-камікадзе, внаслідок чого його виведено з ладу.

Зазначимо, що це вже другий комплекс РЛС, який було уражено СБУ. Перший РЛС "Каста-2Е2" було знищено поблизу окупованого Бердянська.

Дивіться: Ворожий ЗРК "Стріла-10" знешкодили бійці ГУР Міноборони України. ВIДЕО

Автор: 

Брянськ (131) росія (65052) СБУ (12797) знищення (7194)


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Топ коментарі
+16
Це добра новина!
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16.04.2024 11:39
+12
Скоро і аеродром Мурманськ буде доступний для атаки СБУ. Так тримати і тримайтесь
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16.04.2024 11:40
+4
Оленья не в Мурманську. А в самому місті треба бити по Рості. Там скупчення військових частин.
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16.04.2024 11:56
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16.04.2024 11:39 Відповісти
Скоро і аеродром Мурманськ буде доступний для атаки СБУ. Так тримати і тримайтесь
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16.04.2024 11:40 Відповісти
Оленья не в Мурманську. А в самому місті треба бити по Рості. Там скупчення військових частин.
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16.04.2024 11:56 Відповісти
Ага 92 км від міста, коли іроди вилітають ППО пише оленья Мурманськ,
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Мається на увазі Мурманська область. Насправді це селище біля невеликого міста Оленєгорськ.
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16.04.2024 12:20 Відповісти
Доречі, що там з "алєнєгорським горняком"? Ще на поверхні плаває, чи вже втонув?
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16.04.2024 13:42 Відповісти
Звідки мені знати? Мене в тих краях 30 років не було.
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16.04.2024 14:02 Відповісти
А я востаннє був десь в 2008-2009. Ех...
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Там природа симпатична, хоч і крайня Північ. Комарі, правда, загризуть. Колись намагався в Кіровську в лісочку біля готелю трахнуть дівчину, але закусали сраку що їй, що мені. То довелося крадькома вести в номер. Тоді ж ,,секса,, в державі ще не було, то в отель без перепустки на проживання не пускали.
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16.04.2024 14:17 Відповісти
Я писав про Крим і кацапський ВДК 🛥
А так далеко на півночі кацапетовки я не бував. Та й бажання ніякого.
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16.04.2024 14:31 Відповісти
А я там жив за совка декілька років. Длінний рубль заробляв. Може чули про таке явище?
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16.04.2024 14:38 Відповісти
Так, звичайно. А багато хто там і залишився, окацапився
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16.04.2024 14:43 Відповісти
Один з них мій близький родич до 24.02. 2022. В цей день я написав йому довгу петицію з пуя ми. Він так і не відповів. Більше ми не спілкувались.
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16.04.2024 14:50 Відповісти
Серйозна штука.
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16.04.2024 11:50 Відповісти
У - це "уйобаний"...
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16.04.2024 11:51 Відповісти
«У» - унєчтожен, відразу так і назвали.
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16.04.2024 12:21 Відповісти
*****, вочевидь, коли почуе слово СБУ обсираеться. В нього починаеться стрімка неконтрольована діарея.
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16.04.2024 11:56 Відповісти
Особливо, коли дізнається про назву цих дронів - "Малючок"....
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16.04.2024 12:27 Відповісти
Це чудово, якщо правда...
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16.04.2024 12:09 Відповісти
Всю цепочку дальніх рлс акіцапів вибивають.
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16.04.2024 12:58 Відповісти
В них такого багато, новий розвернуть
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16.04.2024 13:50 Відповісти
Це звичайна РЛС метрового диапазону, може й бачить щось на висоті 20 км, але що там літає?
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16.04.2024 15:05 Відповісти
 
 