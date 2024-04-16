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Зеленський проти розділення законопроєкту США про допомогу Україні та Ізраїлю: Це чиста політика, їм все одно, скільки людей гине у нас щодня

володимир,зеленський

Україна закликає конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні у комплексі із питаннями щодо допомоги Ізраїлю та іншим країнам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Конгрес США після всього, що відбулося, поділить цю допомогу на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США. Коли весь світ каже "Як же так, що Іран зміг бити по Ізраїлю?", треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю й забути, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги", - зазначив Зеленський.

"Але вони просто забувають, що у мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах, країнах НАТО, а вона буде, і американські солдати будуть захищати. Конгрес повинен думати. Поки не пізно, мені здається, треба проголосувати за допомогу всім країнам", - додав глава держави.

Також читайте: Зеленський про переговори з Путіним: Як ми можемо говорити з людиною, яка хоче нас вбити

Як повідомлялося, палата представників США планує розділити законопроєкт щодо допомоги іншим державам на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Їх планують розглянути упродовж цього тижня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Конгрес США (1226) допомога (8328)


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Топ коментарі
+22
Завали своє смердюче **@ло, недоумок! Ти і так вже наробив біди своїм брудним язиком, козел підх@ловський!
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16.04.2024 11:45
+19
А може ти погано працюєш. Йди з влади. Звільни крісло.
Байден перед війною волав- готуйтесь.
А ти що верзло? Нам тут краще видно
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16.04.2024 11:47
+16
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16.04.2024 11:46
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все!
я більше не можу.
сьогодні відпочину від новин, бо нерви ні до чорта.
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16.04.2024 11:43 Відповісти
Можна сказати по барабану - вибори і реитинги понад усе
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16.04.2024 11:44 Відповісти
Как аукнулось - теперь так и откликнулось. Думать нужно было все 5 лет, а не только теперь. Теперь пожинаем плоды

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16.04.2024 12:00 Відповісти
вони тоді пішли і проти НАТО і прти ЄС . Почали відміняти закони ,які були прийняті для Зони вільної торгівлі з ЄС та безвізового режиму. Зелені - це ліквідатори України
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16.04.2024 12:08 Відповісти
А хто це?
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16.04.2024 11:44 Відповісти
Лжезе...
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16.04.2024 11:46 Відповісти
его мнение очень важно для сената сша. пусть еще ноту протеста пошлет и кулачком по столу грозно стукнет
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16.04.2024 11:45 Відповісти
він просто може капітулювати і США отримають СССР2, а наші люди бачать що допомоги нема, що той спротив який вони мажуть організувати потрібного результату у війні не дають... більшість ухилянтів, які не хочуть воювати і ця більшість підтримає будь, які рішення Зелі лиш би війна зупинилась.
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16.04.2024 12:03 Відповісти
сенат США він вже обісцяв, саме тоді мали прийняти були допомогу і перенесли після того ,як наркоман в останній момент послав демонстративно Сенат США подалі .

Зеленський в останню мить відмовився від участі в секретному брифінгу для сенаторів США

https://www.unian.ua/editor/katerina-chernovol Катерина Черновол

22:41, 05.12.23
2 хв.25950

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.
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16.04.2024 12:14 Відповісти
Баба-Яга Зєля протів! Топни ножкою!
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16.04.2024 11:45 Відповісти
Завали своє смердюче **@ло, недоумок! Ти і так вже наробив біди своїм брудним язиком, козел підх@ловський!
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16.04.2024 11:45 Відповісти
Ці "гундосики" не мають ніякого сенсу.... Треба дзвонити/писати/ підтримувати комунікації з людьми, які на це можуть вплинути, а не ставити до відома простих громадян.....
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16.04.2024 11:45 Відповісти
..та хто його вже слухає!? Воно стало токсичним повсюди!! Його вплив нульовий !! Тільки вечірні видосики для дурноголової частини ** мудрого нарІду**... ось і весь вплив. Давно і всім керівникам країн у світі відомо про нікчемність, невміння і відверту некомпетентність хрипатого. Все проаналізовано, виявлено і відомо. То про що тут може йти мова!?
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16.04.2024 12:00 Відповісти
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16.04.2024 11:46 Відповісти
русскагаварящіі...
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16.04.2024 11:47 Відповісти
«Не трогайте артистов, проституток и кучеров (таксистов). Они служат любой власти»
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16.04.2024 11:56 Відповісти
Адмирал Колчак когда-то сказал: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти". Но адмирал Колчак не сказал, что делать с властью, которая состоит из артистов, проституток и кучеров.
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16.04.2024 12:05 Відповісти
А може ти погано працюєш. Йди з влади. Звільни крісло.
Байден перед війною волав- готуйтесь.
А ти що верзло? Нам тут краще видно
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16.04.2024 11:47 Відповісти
Офшори вертай в Україну профанатор, бабки на бочку і на озброється! Досить локшину віртуальну намітувати на вуха громадян!
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16.04.2024 11:47 Відповісти
Дуло заліпи.
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16.04.2024 11:48 Відповісти
а тобі не було все одно кили в оман іздив і завав тапм України перші 2,5 роки свого царювання ??? коли звільв пролфесійного, проукраїнського генерала Залужного і признапчив питового кацапа сирського з родичами на мацковії ??? за все вофка доведеться відповідати !!!



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16.04.2024 11:48 Відповісти
А якщо вони скажуть вам те саме про вас пане президент?
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16.04.2024 11:48 Відповісти
Як це так, не порадився Джонсон с лідором **********
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16.04.2024 11:52 Відповісти
Повністью підтримую Президента!
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16.04.2024 11:54 Відповісти
.. так у нього , як і у Вас, великі розумові проблеми!! Але він ПОКИ... президент-дурень... а Ви просто дурень!
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16.04.2024 12:05 Відповісти
Оце завдяки такім як Николай Харченко зараз країна має зовнішнього і внутрішніх ворогів України які вбили і продовжують вбивати українців,одні це роблять зброєю а другі це роблять своєю брехнею,крадіжками,це ви вибрали саме огидне,гнеле,продажне до влади🤢🤢
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16.04.2024 20:45 Відповісти
Поверни Генералів Залужного, Шапталу, Забродського, Кривоноса, Муженка та інших звільнених бойових командирів на реальні бойові навищі посади у війську.
А потім вже проси Захід про допомогу.
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16.04.2024 11:54 Відповісти
Начебто тобі до кількості загиблих є якась справа.
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16.04.2024 11:55 Відповісти
А ти так переживаєш за життя українців, що не встиг Макрон закрити рота після заяви про можливе відправлення в Україну французьких військових, почав репетувати "НЕ ТРЕБА !".
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16.04.2024 11:55 Відповісти
"...кожна четверта людина не піддається гіпнозу": 100% - 25% = 75%...а куди ж поділися 2%?...а 2% - це ті маніпулятори, що ліплять оті 73%...їх всі знають.
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16.04.2024 11:56 Відповісти
На кінець то прозрів , вчорашні заяви Камерона і Саллівана, що США не допомагатимуть збивати дрони над України, очки відкрили, що всім по факту на нас наплювати, ти або підіймаєш ставки і отримує те що треба від США, або пора відправляти Арахамію в москву на переговори...
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
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16.04.2024 11:58 Відповісти
..а може замінитие у тексті Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ на зеленський і шобла..? А так все вірно... І з Арахамією не треба думати, бо до Стамбулу вже їздили... Пам*ятаєте?
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16.04.2024 12:10 Відповісти
Пам'ятаю як Великобританія і США нас запевнювали, що військової допомоги буде достатньо тільки не задавайтесь..., а насправді що?
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16.04.2024 12:14 Відповісти
..пам*ятаєте напередодні 2022 всі лідери світу запевняли зелену мразоту, що готуйтеся до нападу, рийте окопи і будуйте укріплення.!! А воно навіть за три дні до нападу відмовилося виділити 50 млрд. гривень на ЗСУ!! А пам*ятаєте , що вн тоді прохрипів? ** Якщо ми дамо ЗСУ ці гроші, нам не вистачить коштів на будівництво шляхів...** Занавіс вже тоді опустили. І країни обіцяли, бо спочатку бачили, як зелене здає Україну... А потім побачили волю до спротиву кращої частини ГРОМАДЯН України, і пообіцяли підтримку... А далі!!!??? Що далі, може не знаєте? Далі резнікови з яйцями по 17, масове крадівництво,.. масова корупція і розкрадання у державі і саме страшне у ЗСУ, повна безнаказанність, узурпація влади і відверте ХАМСЬКЕ ставлення до союзників, ВИМАГАННЯ... ПОГРОЗИ... От чим Ви від нього відрізняєтеся? Шантаж... Не дасте зброї, ми арахамію до московії...?!! Інакше , як відвертою дурноголовістью це не вважається! От тому і горе у нас, що при владі хрипаті..а Ви ..своїми нерозумними вкидами це стрмулюєте. То що ше Ви ПАМ*ЯТАЄТЕ?
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Зеленському я ніколи не довіряла, але то що коли нас убивають нас кидають США, це показово
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16.04.2024 12:32 Відповісти
Для початку, шановна, рекомендую Вам порахувати скільки сотень мільярдів доларів і євро союзники вклали в допомогу Україні з початку великої війни! Всі дані у відкритому доступі, тому трошки попрацюйте, Google Вам в допомогу!
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16.04.2024 12:46 Відповісти
Для початку, шановний, рекомендую Вам порахувати скільки тисяч мільярдів доларів і євро
сша і брити зекономили, забравши у України яз, ракети і літаки.
Я давно пишу, що треба готувати позов проти цих країн, і вони мають розрахуватися.
А особисто німеччині взагалі краще завалити є*бало, бо із-за цієї кінченої країни нас не взяли в нато, "чтоб не сердить друга владимира". І ця країна разом з сша досі блокує наш вступ.
Всі дані у відкритому доступі, тому трошки попрацюйте, Google Вам в допомогу!
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17.04.2024 00:57 Відповісти
..так нащо Ви пишете подібну маячню на підтримку хрипатого? Інакше це не виглядає!! Процитували хрипатого, та ще й його потаємні мріїї про повторення Стамбулу з арахамією здали?!
А може поставите собі питання? Нащо допомагати державі , керівництво якої НЕ ХОЧЕ займатися обороною і своїми діями це відверто демонструє!? Тільки шантаж і вимоги! А дії бачить не тільки Захід та США..а і **мудрий нарІд**..що знищило мотивацію до спротиву у значної частини чоловічого населення. А це катастрофа... Реальна катастрофа. Ми самі НЕ ХОЧЕМО!! То чому США повинні ХОТІТИ? І подруге... чисто **людське** )))) Коли кацапи бомбили Сірію Вас це дуже турбувало? Коли у часи СРСР радянські ВПС знищували в Афганістані кішлаки разом з населення від малого до старого, Вас це сильно турбувало? Коли кацапи лупили по Чечні..і гинули діти, Вас це сильно турбувало? І таких прикладів сотні! Вам було наплювати. Подивилися новини..і забули!? І от так же на війну в Україні дивляться і відносяться люди і в США..і в Британії а в більшості і зовсім не знають, що там війна. Ви вимагаєте те, що сами НІКОЛИ НЕ РОБИЛИ! Так влаштований світ! І на брамі концтабору Маутхаузен було написано...*** кожному своє***...
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16.04.2024 12:50 Відповісти
США впевнені, що Іран не має ядерної зброї, зараз ще не має, тому з Іраном вони можуть воювати усі разом. Що б там не плели політики і експерди, очевидно, що за росією стоїть Китай, до того ж росія має купу ядерного озброєння, НАТО буде намагатися за будь-яку ціну уникнути конфлікту з росією і Китаєм,бо то вже небезпечний союз, що має свою мету і відчуває силу. А на нас їм взагалі насрати, чим далі, то це стає все більш очевидним.
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16.04.2024 11:58 Відповісти
Не насрати. Ми потрібні щоб россія тут загрузла на пару років. Їм потрібний повільно тліючий конфлікт що буде витягувати з РФ всі соки. А підгодов вати нас будут аби не відкинулись.
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16.04.2024 12:51 Відповісти
поки товстий схудне, то худий здохне
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16.04.2024 13:08 Відповісти
Під триста мільярдів доларів допомоги, це по-вашому, підгодовувати щоб невідкинулись?! Я вже не кажу про розвіддані, захист України, як держави, на світовому рівні в політичній сфері, приймання та утримання біженців!
Щось у вас не склалося ні з елементарною математикою ні з елементарною вдячністю!
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16.04.2024 13:11 Відповісти
Скільки з тих "триста мільярдів доларів допомоги" реально потрапили до України?
Може дасте посилання на джерело такої інформації?
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16.04.2024 13:32 Відповісти
Половина их грошей до України не потрапили. Все решта, так. Щоб Україна могла триматися, але не перемогти.
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16.04.2024 14:12 Відповісти
ой, с*вшийся нещодавно ухилянт в німецькі є*еня вчить нас вдячности???
смокчіть у німців і пишіть іще)) нам важлива ваша думка)))
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17.04.2024 00:59 Відповісти
Чому така наполеглива прив'язка саме до Ізраїлю, а до Тайваню, скажімо...
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16.04.2024 11:58 Відповісти
1. потому как у израиля УЖЕ война идет. 2. потому как у тайваня армия намного сильней израильской и особо ей помощь не нужна. 3.потому как шансов что китай все же лупанет тайвань немного, так как тайвань все же остров, надо проводить десантную операцию, а флот у тайваня очень даже неслабый. и китаезам придется положить дохренища своих войск.
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16.04.2024 12:03 Відповісти
А чого їм має бути не все одно, скільки людей гине, коли ці люди гинуть не в США, а їхня смерть не хвилює навіть їхнього президента? Інакше навіщо було замінювати успішного Залужного і як реп'ях собаки триматися токсичного Єрмака? Зрештою, не Зєлєнскому з його авторитетом (вірнвше, повною його відсутністю) вказувати американському Конгресу, на жаль.
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16.04.2024 11:59 Відповісти
Это ж сколько дури надо иметь в голове чтобы перед голосованием оскорблять конгрессменов и говорить о том, что им плевать на мертвых.
Хуцпа от шлемазла
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16.04.2024 12:01 Відповісти
Так їм реально плювати, тільки він це щойно прямо озвучив... правильно робить.
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16.04.2024 12:06 Відповісти
Краще помовчіть, тьотя Оля, бо кожне слово бикування того Зе-дурачка обертається на приблизно сотню наших убитих солдатів на фронті
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16.04.2024 12:08 Відповісти
А слова Байдена помагають їм воскреснути
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Какую , бл..., пользу Зепридурок принес своим заявлением? Быстрее проголосуют? Или кто-то подумает: "Он хамит, а мы должные еще это оплачивать?" Быдло тупое
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16.04.2024 12:15 Відповісти
І отримають СССР2...
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16.04.2024 12:17 Відповісти
Пока что они имеют хама в кальсонах, который объективно ведет страну к СССР2
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16.04.2024 13:07 Відповісти
а їм хіба не плювати?
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17.04.2024 01:01 Відповісти
ЗЄля, іди на*єр! За**бав!
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16.04.2024 12:04 Відповісти
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16.04.2024 12:09 Відповісти
уже 450 000 кацапов
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16.04.2024 12:33 Відповісти
ну і лідор...
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16.04.2024 12:13 Відповісти
Може вони просто знають що було в Омані,чи чому було розміновано Чонгар т.т.інше
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16.04.2024 12:21 Відповісти
путин джонсону сказал - тянуть резину , джонсон говорит путину - я стараюсь
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16.04.2024 12:24 Відповісти
❗️СБУ знищила російську РЛС, «Небо-У», яка контролювала небо на 700 км вглиб України, - джерела РБК

Система вартістю 100 млн доларів допомагала ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

Її уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу в Брянській області.
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16.04.2024 12:26 Відповісти
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16.04.2024 12:27 Відповісти
Дурня це, нічого вона не бачить на малій висоті, звичайнісінька РЛС метрового диапазону.
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16.04.2024 15:02 Відповісти
він проти... та всім по#уй
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16.04.2024 12:26 Відповісти
Mnogo senate i kongrese jest jevrejev ,takze sponsori toj ze respubliknkoj partiji takze jevreji,tak Tramp i ego partija konecno budet delat vid sto za nix.A Ukraina ,kto mozet neotbrosit variant sto kacapnia platyt dengi trampu i respubilikancem vot za etot spektakl.Cerez podstavnyje firmi polne realna takoj scenariji ,po drugomu ja neponiamaju dlia cego nado tak delat?
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16.04.2024 12:31 Відповісти
А тебе хтось питав, чи зверне увагу? І хто це тобі сказав, що ти маєш право щось патякати та вмішуватись у внутрішні справи чужої держави? Тобі мало було, що відкрив чотири страви проти Байдена, і дві вже після його інавгурації?
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16.04.2024 12:33 Відповісти
Дебіл. Поки це гівно буде президентом, Україна буде загинатися.
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16.04.2024 12:53 Відповісти
Ну да конєчно.Нєтряпка вєдь не дурачок якийсь там.)
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16.04.2024 12:59 Відповісти
Закон поділили на 4 частини. Допомога Ізраілю - 100% проголосують, допомога Тайваню - 90% проголосують, допомога Україні - х..й% проголосують - бо війна повинна йти так, щоб росія не програла, а Україна не дай бог не виграла. 4 питання - російські активи - проголосують 0%.
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16.04.2024 13:05 Відповісти
Дошло?
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16.04.2024 13:06 Відповісти
Цього зеленського уже навіть ***** послати гидко...
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16.04.2024 14:36 Відповісти
Не будет из тебя толкового старика.
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16.04.2024 15:11 Відповісти
Так Вова, їм всеодно, бо в них позаду народ США, які їх вибрали. А тебе вибрали українці, повіривши в твої брехливі слова і реально думали, що ти знаєш, як у них все буде, про що ти їм обіцяв. Захищай Володя свій народ, американці знають що робити і як захистити американців.
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16.04.2024 16:29 Відповісти
Усе в Божих руках
Треба в гріхах каятись, тоді й допомога буде
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16.04.2024 16:40 Відповісти
 
 