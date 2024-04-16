Зеленський проти розділення законопроєкту США про допомогу Україні та Ізраїлю: Це чиста політика, їм все одно, скільки людей гине у нас щодня
Україна закликає конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні у комплексі із питаннями щодо допомоги Ізраїлю та іншим країнам.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS News, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Конгрес США після всього, що відбулося, поділить цю допомогу на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США. Коли весь світ каже "Як же так, що Іран зміг бити по Ізраїлю?", треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю й забути, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги", - зазначив Зеленський.
"Але вони просто забувають, що у мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах, країнах НАТО, а вона буде, і американські солдати будуть захищати. Конгрес повинен думати. Поки не пізно, мені здається, треба проголосувати за допомогу всім країнам", - додав глава держави.
Як повідомлялося, палата представників США планує розділити законопроєкт щодо допомоги іншим державам на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Їх планують розглянути упродовж цього тижня.
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я більше не можу.
сьогодні відпочину від новин, бо нерви ні до чорта.
Зеленський в останню мить відмовився від участі в секретному брифінгу для сенаторів США
https://www.unian.ua/editor/katerina-chernovol Катерина Черновол
22:41, 05.12.23
2 хв.25950
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.
Баба-ЯгаЗєля протів! Топни ножкою!
Байден перед війною волав- готуйтесь.
А ти що верзло? Нам тут краще видно
А потім вже проси Захід про допомогу.
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
сша і брити зекономили, забравши у України яз, ракети і літаки.
Я давно пишу, що треба готувати позов проти цих країн, і вони мають розрахуватися.
А особисто німеччині взагалі краще завалити є*бало, бо із-за цієї кінченої країни нас не взяли в нато, "чтоб не сердить друга владимира". І ця країна разом з сша досі блокує наш вступ.
Всі дані у відкритому доступі, тому трошки попрацюйте, Google Вам в допомогу!
А може поставите собі питання? Нащо допомагати державі , керівництво якої НЕ ХОЧЕ займатися обороною і своїми діями це відверто демонструє!? Тільки шантаж і вимоги! А дії бачить не тільки Захід та США..а і **мудрий нарІд**..що знищило мотивацію до спротиву у значної частини чоловічого населення. А це катастрофа... Реальна катастрофа. Ми самі НЕ ХОЧЕМО!! То чому США повинні ХОТІТИ? І подруге... чисто **людське** )))) Коли кацапи бомбили Сірію Вас це дуже турбувало? Коли у часи СРСР радянські ВПС знищували в Афганістані кішлаки разом з населення від малого до старого, Вас це сильно турбувало? Коли кацапи лупили по Чечні..і гинули діти, Вас це сильно турбувало? І таких прикладів сотні! Вам було наплювати. Подивилися новини..і забули!? І от так же на війну в Україні дивляться і відносяться люди і в США..і в Британії а в більшості і зовсім не знають, що там війна. Ви вимагаєте те, що сами НІКОЛИ НЕ РОБИЛИ! Так влаштований світ! І на брамі концтабору Маутхаузен було написано...*** кожному своє***...
Щось у вас не склалося ні з елементарною математикою ні з елементарною вдячністю!
Може дасте посилання на джерело такої інформації?
смокчіть у німців і пишіть іще)) нам важлива ваша думка)))
Хуцпа от шлемазла
Система вартістю 100 млн доларів допомагала ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.
Її уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу в Брянській області.
Треба в гріхах каятись, тоді й допомога буде