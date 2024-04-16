Зеленський проти розділення законопроєкту США про допомогу Україні та Ізраїлю: Це чиста політика, їм все одно, скільки людей гине у нас щодня

Україна закликає конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні у комплексі із питаннями щодо допомоги Ізраїлю та іншим країнам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS News, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Конгрес США після всього, що відбулося, поділить цю допомогу на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США. Коли весь світ каже "Як же так, що Іран зміг бити по Ізраїлю?", треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю й забути, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги", - зазначив Зеленський.

"Але вони просто забувають, що у мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах, країнах НАТО, а вона буде, і американські солдати будуть захищати. Конгрес повинен думати. Поки не пізно, мені здається, треба проголосувати за допомогу всім країнам", - додав глава держави.

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Як повідомлялося, палата представників США планує розділити законопроєкт щодо допомоги іншим державам на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Їх планують розглянути упродовж цього тижня.