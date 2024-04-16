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Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ, - Сі Цзіньпін

путін,сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.

Про це він сказав на переговорах із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Лідери двох країн провели поглиблений обмін думками щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну - ред.) та заявили, що Китай і Німеччина зобов’язуються дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об’єкти, а також наполягають на належному розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки й дотриманні міжнародного гуманітарного права", - ідеться в заяві МЗС КНР.

Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю.

"Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін" - додав Сі Цзіньпін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай у свій спосіб сприятиме встановленню миру та переговорам щодо припинення війни в Україні, - речник МЗС Лінь Цзянь

Автор: 

Китай (4560) росія (65052) Україна (5878) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+23
Пішли ви на Х, жовтоморді людоїди!
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16.04.2024 11:56
+20
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16.04.2024 12:02
+13
Мерзота косоока.
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16.04.2024 11:58
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Пішли ви на Х, жовтоморді людоїди!
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16.04.2024 11:56 Відповісти
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16.04.2024 12:02 Відповісти
Точно. Андрофаги
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16.04.2024 12:58 Відповісти
Китаи за мирну конференцію по Дніпру - чи куди?
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16.04.2024 11:57 Відповісти
По Західному Бузі.
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16.04.2024 12:40 Відповісти
узкоглазе чмо -іди в дупу разом з парашей !
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16.04.2024 13:00 Відповісти
Та хєр Вам а не участь рашки!
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16.04.2024 11:57 Відповісти
Тільки за умови арешту усієї рашистської делегації прям на конференції
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16.04.2024 11:58 Відповісти
Мерзота косоока.
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16.04.2024 11:58 Відповісти
Та не напрягайся ти так,жовтопике стерво.Всі і так знають що ти зі своїм вассалом ****** за мир.
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16.04.2024 11:59 Відповісти
Обом шлях за "руським кораблем".
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16.04.2024 11:59 Відповісти
Дзень Дзелень! Засунь свою рашу у свій же жовтий анус!
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16.04.2024 12:00 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить комуністам-кєтайцям - товпойоп в кубі...
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16.04.2024 12:00 Відповісти
А я вже не проти, бо тепер, очевидно, що НАТО на нас наплювати, і війна ця буде довгою, якщо дивитися тільки на Захід. Тут вже зробили поле бою і зупинятися не збираються, усім насрати, що тут міста і села рівняють з землею, багатії і мажори звалюють, а я хочу, щоб мого чоловіка відпустили з армії поки він живий і здоровий. Хто проти шуруйте в воєнкомат, ставайте в чергу, щоб замінити тих, хто сидить там вже 2роки, вперед в армію, переконані патріоти. А я не патріотка, бо мене це вже задовбало, я хочу миру і спокою будь-якою ціною.
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16.04.2024 12:12 Відповісти
міша яка ти емоційна
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16.04.2024 12:16 Відповісти
А я ее отспамил при всех....
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16.04.2024 12:22 Відповісти
"Мнє всьо равно..язамір"-верещали ватніки Бахмута та Авдіїївки перед знищенням.
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16.04.2024 12:33 Відповісти
ти вже на фронті?
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16.04.2024 12:43 Відповісти
А хто питає? Якесь ватне чмо?
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16.04.2024 14:38 Відповісти
мене дуже вражає, як усім подобається бути патріотом і 'воювати' в тилу язиками. А от як тільки повістка на горизонті, так бац -. більшість вже 'інваліди'. Не бачу черг в воєнкомати для переможної риторики і посилання китайців на три букви
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16.04.2024 19:16 Відповісти
Саме спокійне та мирне місце це цвинтар. Тобі туди?
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16.04.2024 18:32 Відповісти
Соси Пень!
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16.04.2024 12:21 Відповісти
Косоокі мавпи не можуть зрозуміти що ***** це військовий злочинець, над яким буде трибунал.
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16.04.2024 12:23 Відповісти
Все вони розуміють. Вони навіть руки потирають від щастя що в них є таке *****.
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16.04.2024 12:37 Відповісти
Тобто запросити людожера на мирну конференцію, яка таким чином обернеться на обговорення людожерського меню.
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16.04.2024 12:28 Відповісти
Китай все намагається свого обісраного тузіка посадити за стіл з нормальними людьми.
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16.04.2024 12:34 Відповісти
Сі - суперцинічний диктатор-дипломат, а міг би просто сказати, що йому - пох на увесь Світ, "аби тільки в Китаї було багато рису і не було ковіду, шоб його людиноресурс був свіжий та готовий до вживання..."
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16.04.2024 12:49 Відповісти
Желтым муравьям нужен вечно тлеющий конфликт. Они с другой планеты. Никаких сантиметров в отношении людей. Только выгоду ищут.
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16.04.2024 13:00 Відповісти
Украине повезло, потому то западная коалиция думает исключительно о людях, выгода их не интересует.
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16.04.2024 13:32 Відповісти
то я колись почую аплодисменти від абхазької мавпи ?!
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16.04.2024 13:17 Відповісти
А що тут не логічного? Як ви плануєте домовлятись про мир без другої сторони?
Це як в анекдоті: довго вмовляли конюха одружитись на принцесі. Зрештою, то погодився і людина, що саатала, змучено видихає і каже:
- Фух. Так, конюх - погодився. Тепер залишилось принцесу вмовити.

Мораль:
Ви можете про що завгодно там домовитись, але якщо рашка з цим не погоджується, то і толку ніякого.
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16.04.2024 13:50 Відповісти
У себе приймай куйла , панда бл.
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16.04.2024 14:56 Відповісти
китай- тоталітарна комуняцька країна, яка підтримує та постачає збройні елементи для *****. Їй не вигідно програш рабзії. То які можуть бути переговори з диктатором та тухлим комунякою?
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16.04.2024 15:47 Відповісти
Китай і стоїть в принципі за цією війною Параши проти України, бо і до і післі 24.02.2022 він стратегичний партнер кремля. КИТАЙ ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНИ.
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16.04.2024 16:46 Відповісти
Може, хтось пояснить косоокому, що не може бути однакового ставлення до агресора і до жертви агресії
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16.04.2024 17:45 Відповісти
Зелю мабуть окончательно послали в сраку у Вашингтоні, тепер робитиме те що скаже Китай.
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16.04.2024 22:12 Відповісти
 
 