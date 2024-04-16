Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.

Про це він сказав на переговорах із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Лідери двох країн провели поглиблений обмін думками щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну - ред.) та заявили, що Китай і Німеччина зобов’язуються дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об’єкти, а також наполягають на належному розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки й дотриманні міжнародного гуманітарного права", - ідеться в заяві МЗС КНР.

Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю.

"Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін" - додав Сі Цзіньпін.

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