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Новини Війна
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Окупанти перекинули до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, - речник Нацгвардії Музичук

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Для посилення наступальних дій у бік Часового Яру російські загарбники перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку.

Про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ситуація біля Часового Яру динамічна. З боку Сил оборони проводиться постійна робота для того, щоб утримувати всі ділянки й не допустити удару з флангів відносно Часового Яру. Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили та засоби для того, щоб досягти успіху й просунутись далі по лінії фронту. Звісно, що Сили оборони знаходяться у вигідніший позиції. Зокрема, щодо укріплень й самого розташування Часового Яру", - розповів він.

За словами Музичука, противник буде намагатись отримати хоч якусь перемогу в Часовому Яру

"Ми спостерігаємо на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника. Ворог перекидав з Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони будуть намагатись всіма силами отримати тут хоч якусь перемогу", - додав він.

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Автор: 

Донецька область (8401) Національна гвардія (1523) Часів Яр (327)


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Бахмут. Дежавю.
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16.04.2024 12:56 Відповісти
Я розумію, що хлопці стоять насмерть, вони боряться. Але якщо противник вижигає землю, то як там втриматись. За відсутності нормального забезпечення ************, ми там утримаємось як в Бахмуті чи Соледарі. Хіба диво допоможе.
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16.04.2024 12:59 Відповісти
І Бригаду з кістяком Правого сектору розформовує Сирок теж на цьому напрямку. Бо з кремля є наказ його здати до 9 Травня
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16.04.2024 13:39 Відповісти
то вже дірки затикають, а не резерви перекидають, називайте речі своїми іменами
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16.04.2024 14:19 Відповісти
 
 