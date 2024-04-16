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Новини Війна
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На фронті в Україні "динамічний глухий кут", їй терміново потрібні зенітні батареї, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут". Київ потребує допомоги Заходу, зокрема зенітних батарей, для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє La Monde, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і наразі не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", - заявив Боррель.

Дипломат наголосив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.

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"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - зазначив він.

Боррель повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.

"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - додав високий дипломат ЄС.

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Автор: 

допомога (8328) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
Не сталося, бо хтось довго цицьки мне.
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16.04.2024 12:49
+7
як би ти вийшов на ведмідя з цеглою в руках, то не те що в глухому куті опинився
а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
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16.04.2024 12:52
+5
Таке враження, що ви там на прорив росії сподіваєтесь.
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16.04.2024 12:49
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Не сталося, бо хтось довго цицьки мне.
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16.04.2024 12:49 Відповісти
Щоб менше в свій час ******* пістєлі, то було б інакше. А так, нажаль, маємо шо маємо.
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16.04.2024 12:49 Відповісти
мг..., получили 30 процев от обещанного для защиты
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16.04.2024 12:49 Відповісти
Таке враження, що ви там на прорив росії сподіваєтесь.
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16.04.2024 12:49 Відповісти
Повним ходом втілюється план іуд з Банкової з розгрому і капітуляції України.
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16.04.2024 12:52 Відповісти
як би ти вийшов на ведмідя з цеглою в руках, то не те що в глухому куті опинився
а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
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16.04.2024 12:52 Відповісти
А чим проривати, панове занепокоєння ? Дайте хоч кольт. І патрони не забудьте.
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16.04.2024 12:53 Відповісти
Не дивно. У верховного відосики, у головнокомандувача постановочні фотосесії.

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16.04.2024 12:54 Відповісти
капіталісти
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16.04.2024 12:56 Відповісти
Якии прорив? -- нам би зараз відбитися
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16.04.2024 12:56 Відповісти
Прориву кого? Якщо рашистів то вони потроху відкушують наші землі...
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16.04.2024 12:56 Відповісти
Щоб ви вже в себе війну коментували! Аналітики хрінові!
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16.04.2024 12:58 Відповісти
Формулировки придумывают <********** офигенные
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16.04.2024 13:00 Відповісти
А как прорыв мог состояться, если запад тупо забил на поставки вооружений для ВСУ!?
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16.04.2024 13:04 Відповісти
А чем прорывать? Бронетехники мизер, снарядов нет. Нужно переводить Украину на военные рельсы, но тогда хомячки заноют, рейтинги упадут.
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16.04.2024 13:06 Відповісти
Який глухий Кут. Після здачі Сирським Авдіїївки кацапи доволі непогано просуваються на захід
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16.04.2024 13:07 Відповісти
Трудно, а практически невозможно, выиграть теннисный турнир, по ходу которого тебя обули в старые кроссовки, для подачи дают старый мячик, тренер у тебя конченный профан-недоартист, а в решающем сете вместо сломанной ракетки дают палку....
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16.04.2024 13:10 Відповісти
Діду, зенітні батареї не змінять ситуацію на фронті
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16.04.2024 13:11 Відповісти
ах Борель... нам лі біть в печалі
сегодня завтра послезавтра - "терміново не терміновать термінові обіцянки"
План дян кожного політика в ЄС:
1. Ранок - нагадати ВСІМ, що Україна потребує допомоги
2. Обід - пообідати
3. Вечір - смажити ковбаски на травичці з жінкою і дітьми
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16.04.2024 13:16 Відповісти
Чего только не придумаешь, лишь бы не называть медленное поражение поражением.🤦‍♀️
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16.04.2024 13:17 Відповісти
немає достатньо зброї для наступу,
немає потрібної кількості людей для утримання визволених територій
та тисячі кілометрової лінії фронту...

загальної мобілізації немає,
немає організованого партизанського руху на окупованих землях,
немає достатньої національної свідомості населення...

всі чогось ждуть..
мов би це не їх війна..

щоб щось було, потрібно щось робити для перемоги...
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16.04.2024 13:23 Відповісти
 
 