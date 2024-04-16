На фронті в Україні "динамічний глухий кут", їй терміново потрібні зенітні батареї, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут". Київ потребує допомоги Заходу, зокрема зенітних батарей, для відбиття російської агресії.
Про це повідомляє La Monde, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і наразі не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", - заявив Боррель.
Дипломат наголосив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.
"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - зазначив він.
Боррель повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.
"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - додав високий дипломат ЄС.
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а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
сегодня завтра послезавтра - "терміново не терміновать термінові обіцянки"
План дян кожного політика в ЄС:
1. Ранок - нагадати ВСІМ, що Україна потребує допомоги
2. Обід - пообідати
3. Вечір - смажити ковбаски на травичці з жінкою і дітьми
немає потрібної кількості людей для утримання визволених територій
та тисячі кілометрової лінії фронту...
загальної мобілізації немає,
немає організованого партизанського руху на окупованих землях,
немає достатньої національної свідомості населення...
всі чогось ждуть..
мов би це не їх війна..
щоб щось було, потрібно щось робити для перемоги...