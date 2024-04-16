На фронті в Україні "динамічний глухий кут", їй терміново потрібні зенітні батареї, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут". Київ потребує допомоги Заходу, зокрема зенітних батарей, для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє La Monde, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і наразі не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнаючи величезних людських втрат", - заявив Боррель.

Дипломат наголосив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.

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"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, повинна перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні існує ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - зазначив він.

Боррель повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС можемо задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.

"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - додав високий дипломат ЄС.

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