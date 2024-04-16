Blyat-mobile: Британська The Daily Mail придумала назву намангаленому за останніми російським технологіями танку

Західні журналісти з британського видання Daily Mail назвали "модернізований" російський танк "Blyat-mobile".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, британське видання назвало "модифікований" російський танк "Blyat-mobile".

Раніше повідомлялось, що у районі Красногорівки росіяни вивели на поле бою дуже дивний танк. Це Т-72, але "новітньої" модифікації. Його башту захищали броньовані пластини, через що машина стала схожою на черепаху.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також опублікував фото, зняті поблизу Красногорівки на Донеччині. На ньому російський танк із системою РЕБ, яку поклали на профнастил.



