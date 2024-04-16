Blyat-mobile: Британська The Daily Mail придумала назву намангаленому за останніми російським технологіями танку
Західні журналісти з британського видання Daily Mail назвали "модернізований" російський танк "Blyat-mobile".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, британське видання назвало "модифікований" російський танк "Blyat-mobile".
Раніше повідомлялось, що у районі Красногорівки росіяни вивели на поле бою дуже дивний танк. Це Т-72, але "новітньої" модифікації. Його башту захищали броньовані пластини, через що машина стала схожою на черепаху.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також опублікував фото, зняті поблизу Красногорівки на Донеччині. На ньому російський танк із системою РЕБ, яку поклали на профнастил.
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зроблена зі смаком..
А другий постріл все одно знищить танк.
Доведеться витрачати 2 дрони замість одного.
фараон рф,
послав на фарш сотні тисяч будівників мавзолея.... заради свого вєлічія ...
здох в бункері..
П.С.
+ 1 дополнительный дрон и делов-то......
Возить десант? Так коротка черга з того ж КПВТ чи автоматичної гармати під "мангал" - і там з десанту буде "місиво"! Бо посіче не тільки осколками снаряду але й осколками з активної броні які з"являться при контакті снаряду з нею
Макетів "баєвих афіцераф" на форумі буде (мабуть) багато...
Типу ти тут не звик до свіженьких мамчиних Наполеончиків - на сніданок, на обід та на вечерю
Я тут нещодавно понтами помірявся з "черговим по форму", за знесений (не перший) досить притомний допис коли отримав дивну відповідь: "Схожий за змістом коментар у Вас вже був". Намагався дізнатися ознаки за якими ото визначається та чим регламентується, та й - на хіба взагалі таке робити...
То понти в "чергового" більші за мої - він мене просто забанив на три доби
https://focus.ua/*******-novosti/555115-ukrainskiy-btr-4e-vyderzhal-udar-rossiyskoy-protivotankovoy-rakety-video
Отличался низким силуэтом с акцентом на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C выживаемость танка и повышенный уровень защиты экипажа. Конструктор танка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Свен Берге https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Berge [sv] (шв. Sven Berge (1919-2004)).
Strv 103 был создан в 1956-1961 годах для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 шведской армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F британских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA средних танков «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Центурион ». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было выпущено 335 танков этого типа.https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] Strv 103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до 1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-2 Леопард-2 » (Strv 121) и сняты с вооружения
А второе попадание всё равно уничтожает танк.
Й требо йще враховувати , що "Меркава-4" найбільш захищений танк . Через то його вага максимальна . Й тому нема жодних обмежань по росту екіпажа й навіть механіка-водія . Син подруги моєї колиньої жінки 198 см -- водій "Меркави-4" . В цьому танку можно навіть танцювати !!!.
а от ми нажаль ні
Навіть з таким недолугим виглядом - ЦЯ ***** ПРАЦЮЄ.
Ми також наварюємо на свою техніку сітки проти ланцетів та фпв...
А тут і Ваша підказка.
Мабуть, хитрий Данелія приніс цензурній раді для прочитання свій сценарій після якогось мега-зкріпного свята - чи то новагагода, чи то пєрвамая, чи може навіть і дєвятамая. Ну, щоб ті таваріщі були заклопотані власним самопочуттям (), а не сценарієм.