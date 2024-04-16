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Blyat-mobile: Британська The Daily Mail придумала назву намангаленому за останніми російським технологіями танку

Західні журналісти з британського видання Daily Mail назвали "модернізований" російський танк "Blyat-mobile".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, британське видання назвало "модифікований" російський танк "Blyat-mobile".

Танк

Раніше повідомлялось, що у районі Красногорівки росіяни вивели на поле бою дуже дивний танк. Це Т-72, але "новітньої" модифікації. Його башту захищали броньовані пластини, через що машина стала схожою на черепаху.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також опублікував фото, зняті поблизу Красногорівки на Донеччині. На ньому російський танк із системою РЕБ, яку поклали на профнастил.

Танк
Танк

Автор: 

армія рф (17302)


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Топ коментарі
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16.04.2024 13:04
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16.04.2024 13:05
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16.04.2024 13:16
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16.04.2024 13:04 Відповісти
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16.04.2024 13:47 Відповісти
німецька вундервафля виглядає потужніше, та й
зроблена зі смаком..
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16.04.2024 14:25 Відповісти
Гроб-мобиль.
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16.04.2024 14:29 Відповісти
мобільний гроб..
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16.04.2024 14:34 Відповісти
Навісна коробка не броньована, розлетиться від першого пострілу.
А другий постріл все одно знищить танк.
Доведеться витрачати 2 дрони замість одного.
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16.04.2024 14:40 Відповісти
аналоговнєт
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18.04.2024 17:40 Відповісти
Паскуда драйв..........
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16.04.2024 13:04 Відповісти
Эрзац-танк
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16.04.2024 13:04 Відповісти
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16.04.2024 13:04 Відповісти
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16.04.2024 13:05 Відповісти
Іхтамнєт І,
фараон рф,
послав на фарш сотні тисяч будівників мавзолея.... заради свого вєлічія ...
здох в бункері..
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16.04.2024 13:41 Відповісти
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16.04.2024 14:14 Відповісти
Нічого подібного, то судді оновленої України після перемоги над ****** привели зрадників на відрізання голови блазня, д,Ермака і Люсю Обдристовияча.
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16.04.2024 15:56 Відповісти
То аналоговнет защита десанта - чтобы не разлетались по полю....
П.С.
+ 1 дополнительный дрон и делов-то......
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16.04.2024 13:05 Відповісти
Є просте рішення ! Зняти з консервації бронепоїзди ! І броньовики леніна з вокзалу. Поставити зуби дракона і хопа "є чудо-зброя"! Зуби можна міняти, коли колеса проб'ють римські шпори українців.
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16.04.2024 13:05 Відповісти
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16.04.2024 13:06 Відповісти
Або bljad-mobile.
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16.04.2024 13:06 Відповісти
Панцирник
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16.04.2024 13:08 Відповісти
Чим думав конструктор цієї черепахи, х/з, але креатівнєнько!🤣
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16.04.2024 13:09 Відповісти
Звичайний шушпанцер.
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16.04.2024 13:11 Відповісти
Известный французский миллиардер Бернар Арно купил в Украине две компании...сумма сделки почти 2 ярда долларов.. 💲,это сигнал инвесторам Евросоюза,а не Мавзолейным Обезьянам Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера 🏴‍☠️🐒🦍
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16.04.2024 13:13 Відповісти
і що дуже вони їм допомагають? от і ця конструкція, ну не допоможе вона від дрона абсолютно ніяк, кут атаки спереду або ззаду, а для них огляд закритий, системи виявлення наведення прицілювання, димової завіси не працюють, херня повна, зарядам з ударним ядром, яким теж споряджають дрони абсолютно не заважає
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16.04.2024 16:01 Відповісти
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16.04.2024 13:15 Відповісти
Класно їм там мабуть насміхатися над тупими кацапами, сидячи за тисячі км.від них у повній безпеці. Шановні журналісти Дейлі Мейл не бажають приїхати і особисто перевірити ефективність того, з чого глузують?
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16.04.2024 13:15 Відповісти
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16.04.2024 13:16 Відповісти
я б так не ржал с этого. выглядит смешно, но шансы на выживание повышает. израильские танкисты на борта своих меркав канистры с бензином цепляют. в ютубе когда то смотрел видео, кк чувак для интереса проверял эффективность такой канистры. так оказалось что очень даже помогает. любая хрень сверху брони повыщает шанс рассеивания кумулятивного заряда.
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16.04.2024 13:16 Відповісти
Цікаво: кацапи можуть пояснить головну мету виготовлення цього "*****-мобіля"? Адже як "броньована рухома вогнева точка" - він втрачає свою роль З танку і так мало що на полі видно - а зараз танк взагалі стає "зашореним" - як кінь у запряжці на скачках Екіпаж нічого не бачить по боках та ззаду Та й спереду кут обзору дуже звужений
Возить десант? Так коротка черга з того ж КПВТ чи автоматичної гармати під "мангал" - і там з десанту буде "місиво"! Бо посіче не тільки осколками снаряду але й осколками з активної броні які з"являться при контакті снаряду з нею
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16.04.2024 13:18 Відповісти
ну так при наступлении ему только вперед главное смотреть. по бокам по идее пехота прикрывает. это от прилета дронов и птрк. крыша и борта самые уязвимые. а вот в лоб он много что выдержит
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16.04.2024 13:21 Відповісти
Ти у танку хоч раз сидів? Я вже не питаю - чи ти в ньому воював! Я сам - сидів А про управління мені танкісти розказували - "Ні хєра не видно! Наче сидиш у шафі і в щілинки виглядаєш!"
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16.04.2024 13:28 Відповісти
сидел. не переживай. я с 2014-го 5 лет в зсу отслужил
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16.04.2024 13:33 Відповісти
Аж п"ять років у "підводній" авіації? Перші два роки строкової - а потім три - у "дисбаті"? У мене вислуга "трішки більша" - 26 "календарів" З них 21 - на офіцерських посадах А ти там був "водієм кобили"!
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16.04.2024 13:38 Відповісти
5 на офицерской. в 3опспн. срочку не служил. в институте дипломную защищал на тему "перспекивы развития бронетанковой техники". так что немного тон сбавь, дядя.
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16.04.2024 13:40 Відповісти
Нема нічого гіршого, ніж "піджак" який вважає себе "офіцером"! У військовій справі нічого не тямить Армію бачив тільки по телевізору Зате "гонору - повні штани"! Казку про "холодного коваля" знаєш? Це - про таких, як ти!
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16.04.2024 14:46 Відповісти
Там зникло, сюди відповім)

Макетів "баєвих афіцераф" на форумі буде (мабуть) багато...
Типу ти тут не звик до свіженьких мамчиних Наполеончиків - на сніданок, на обід та на вечерю

Я тут нещодавно понтами помірявся з "черговим по форму", за знесений (не перший) досить притомний допис коли отримав дивну відповідь: "Схожий за змістом коментар у Вас вже був". Намагався дізнатися ознаки за якими ото визначається та чим регламентується, та й - на хіба взагалі таке робити...
То понти в "чергового" більші за мої - він мене просто забанив на три доби
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16.04.2024 19:21 Відповісти
Читав я ту "розборку"
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16.04.2024 19:25 Відповісти
для ржущих тут. видео как украинский бтр 4 облепленный "мангалами" выдерживает попадание противотанковой ракеты. при отсутствии решетки, его на куски порвало бы.
https://focus.ua/*******-novosti/555115-ukrainskiy-btr-4e-vyderzhal-udar-rossiyskoy-protivotankovoy-rakety-video
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16.04.2024 13:19 Відповісти
На видео - противокумулятивный экран, а у кацапов - металлопрофиль с забора...
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16.04.2024 13:26 Відповісти
и что? думаешь он не поможет против фпв дрона? кумулятивку все равно рассеит. напомню, немцы противокумулятивные экраны ставили на свои пз-4 еще во вторую мировую. там толщина была в пару миллиметров. этого достаточно что б сбить струю, которая прожигает броню
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16.04.2024 13:32 Відповісти
Ну так його і знищили фпв-шками+арта добила. Малорухома ціль №1 на ********* полі бою - гарантований труп.
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16.04.2024 13:56 Відповісти
принцип дії однаковий, щоб заряд спрацював не від удара в броню
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16.04.2024 16:15 Відповісти
Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Западе как «S-танк» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. S-tank - «шведский танк») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F шведский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийный танк, в котором использовалась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C газотурбинная силовая установка. Некоторыми специалистами классифицируется скорее как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 истребитель танков https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-%D0%A2%D0%9C_32-2 [2] , что является более корректным с точки зрения классической компоновки танка как машины с вращающейся цельнокрытой башней. Имеет нестандартную https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной - наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0 подвеской .

Отличался низким силуэтом с акцентом на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C выживаемость танка и повышенный уровень защиты экипажа. Конструктор танка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Свен Берге https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Berge [sv] (шв. Sven Berge (1919-2004)).

Strv 103 был создан в 1956-1961 годах для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 шведской армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F британских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA средних танков «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Центурион ». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было выпущено 335 танков этого типа.https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] Strv 103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до 1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-2 Леопард-2 » (Strv 121) и сняты с вооружения
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16.04.2024 13:33 Відповісти
Порівняння протикумулятивної решітки і цього сараю? Які тролі недолугі.
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16.04.2024 13:33 Відповісти
а в чем принципиальное отличие? противокумулятивный снаряд, попав даже в этот металлопрофиль, уже детанирует и выпускает противокумулятивную струю. которая рассеивается не дойдя до основной. и вообще, по твоему там поголовыне идиоты, и ради прикола, от нефиг делать, они приваривают металлопрофиль на танки? что б мы поржали? сидит такой командир танковой роты, и говорит подчиненным: а знаете что, а давайте ка прикола ради, приварим какую то шебалду на наши танки? времени у нас дофига свободного, чем бы еще заняться. и все такие радостно: УРРРА!
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16.04.2024 13:38 Відповісти
Первое попадание сносит навесную "черепаху".
А второе попадание всё равно уничтожает танк.
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16.04.2024 14:43 Відповісти
А й справді *****!
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16.04.2024 13:22 Відповісти
Анунакі
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16.04.2024 13:25 Відповісти
з мангалів на танках теж колись сміялися , Вlyat
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16.04.2024 13:26 Відповісти
У "Меркави" в Газі інші умови бою . Там вуличні бої й б"ють з дрібної відстані та йще "корнетом" . Через такі умови активна броня не завжди спрацьовує . В Лівані таке ніхто робити не буде .

Й требо йще враховувати , що "Меркава-4" найбільш захищений танк . Через то його вага максимальна . Й тому нема жодних обмежань по росту екіпажа й навіть механіка-водія . Син подруги моєї колиньої жінки 198 см -- водій "Меркави-4" . В цьому танку можно навіть танцювати !!!.
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16.04.2024 13:27 Відповісти
дуже смішно , але комуняки можуть собі позволяти втрачати навіть по 30 танків в день на полі бою .
а от ми нажаль ні
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16.04.2024 13:42 Відповісти
Бляха-муха-мобіль
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16.04.2024 13:46 Відповісти
Вкраїнчики, можна було б поржати, якщо б ми мали, в достатній кількості, зброю, якою можна розїбати цей мангал з першого разу. Але...
Навіть з таким недолугим виглядом - ЦЯ ***** ПРАЦЮЄ.
Ми також наварюємо на свою техніку сітки проти ланцетів та фпв...
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16.04.2024 14:48 Відповісти
Чи то кацапи дійсно прикрутили сарай до танка, чи то мені знову в майстерню чапати по окуляри?..
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16.04.2024 14:56 Відповісти
Не "сарай"! А "дах від сараю"!
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16.04.2024 16:00 Відповісти
Точно! Про всяк випадок приніс окуляри, щоб гарненько усе роздивитися...
А тут і Ваша підказка.
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16.04.2024 16:54 Відповісти
Дрону пойух, залетит под эту крышу и привет... Вот если бы и вся передняя проекция была закрыта, тогда может и был бы смысл... Но тогда он пушкой крутить не сможет.
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16.04.2024 17:05 Відповісти
Велкам ту йоксель-моксель, ёк-макарёк.
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16.04.2024 18:03 Відповісти
ПАНЦЕРЦАПА
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16.04.2024 18:06 Відповісти
КУ
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16.04.2024 18:07 Відповісти
КАК ТОКА СОВКОЦЕНЗУРА пропустила гравицапу. Пацак - это как читать наоборот название потешного бога чмошных войск цапорылии, типо, марС.
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16.04.2024 18:17 Відповісти

Мабуть, хитрий Данелія приніс цензурній раді для прочитання свій сценарій після якогось мега-зкріпного свята - чи то новагагода, чи то пєрвамая, чи може навіть і дєвятамая. Ну, щоб ті таваріщі були заклопотані власним самопочуттям (), а не сценарієм.
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16.04.2024 18:28 Відповісти
Blyat-аналовговнєт, пздц
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18.04.2024 17:43 Відповісти
 
 