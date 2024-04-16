РФ набирає на війну в Україну осіб із залежностями з Чечні, - Центр нацспротиву

Після величезних втрат російська призовна кампанія із примусової мобілізації та укладання контрактів з ув’язненими та "вагнерівцями" вичерпує свої можливості.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Терористична влада Росії на всіх своїх територіях вдається до усіх способів, аби поповнити ряди штурмових батальйонів. Акцент робиться на тих верствах населення, втрати серед яких не будуть мати соціальний ефект у самій РФ.

До прикладу, у Чечні на війну в Україну забирають за вживання алкоголю та наркотиків. Відомо про конкретний випадок, коли за вживання марихуани чоловіка середніх років силоміць забрали на війну і за три місяці повернули його труп родині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, людей із залежностями відправляють воювати за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив "один зі співробітників чеченської поліції".

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Відомо також про випадок, коли Верховний суд Чечні скасував вирок місцевому жителю Рахіму Сайдарханову, який отримав три роки колонії за зберігання наркотиків. Серед аргументів захисту на користь обвинуваченого була його участь у війні проти України.

У Центрі зауважують, що загалом у Росії перегляди "наркоманських" справ учасників так званої СВО стали дуже поширеними.

"Зазначимо, що окупаційна влада на ТОТ також активно працює над тим, щоб залучати місцеве населення до війни", - додали в Центрі.

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