Підводна інфраструктура НАТО в Європі та Північній Америці вразлива до російських загроз, - віцеадмірал Альянсу Малетер

Безпека майже мільярда людей по всій Європі та Північній Америці перебуває під загрозою через спроби Росії використати вразливі місця підводної інфраструктури, зокрема вітроелектростанції, трубопроводи та електрокабелі.

Про це заявив заступник командувача Об'єднаного військово-морського командування НАТО віцеадмірал Дідьє Малетер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергопостачання і зв'язок у Європі, вразлива до "гібридної війни", яку веде РФ та інші супротивники НАТО.

Адмірал наголосив, що росіяни розробили багато засобів для підводної гібридної війни, аби підірвати європейську економіку шляхом кабелів та трубопроводів.

"І, щоб бути дуже чітким, нам відомі російські розробки щодо атомних підводних човнів для роботи під морем. Вся наша економіка під водою знаходиться під загрозою. Тому ми не наївні, і ми (країни НАТО - ред.) працюємо разом", - зауважив заступник командувача.

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Малетер сказав, що ситуація кардинально змінилася відтоді, як більша частина нинішньої підводної інфраструктури була вперше розроблена приватним сектором, що зробило її вкрай вразливою.

"Вони (відповідальні компанії) не знали, що така гібридна війна буде розвиватися так швидко. Понад 90% (інтернет-кабелів) знаходиться під водою. Всі наші зв'язки між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому є багато вразливих місць", - додав він.

Альянс не в змозі захистити кожен об'єкт підводної інфраструктури, наголосив Малетер, і головна відповідальність за захист власної інфраструктури лежить на самих країнах.

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"Ми знаємо, що є багато вразливих місць... Коли йдеться про морські об'єкти насамперед відповідальність лежить на державах. Наразі ми приділяємо особливу увагу росіянам, але дуже важко вести постійне спостереження за кожним кабелем, це неможливо. Багато країн - Норвегія, Швеція, Данія, розробили безпілотники, датчики, щоб мати можливість дуже швидко виявити щось підозріле", - пояснив він.

На тлі зростання побоювань щодо підводної безпеки країни НАТО створюють центр, присвячений цьому питанню. Використовуючи програмне забезпечення зі штучним інтелектом, Об'єднане командування ВМС НАТО може виявляти та відстежувати підозрілу активність на морі, наприклад, коли кораблі вимикають свою автоматичну ідентифікаційну систему, щоб їх не можна було відстежити, або коли вони перебувають у певному районі. Альянс також використовує супутники, щоб виявляти підозрілу активність.

"Якщо росіяни використовують дуже потужний потенціал - і я не можу вдаватися в деталі, але ми говоримо про підводні човни й атомні підводні човни - це дуже, дуже важко, дуже складно", - додав Малетер.

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