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Новини Допомога Україні
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Зеленський про допомогу від США у кредит: Це вже не має значення. Нам потрібно вижити

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію щодо отримання допомоги від США у вигляді кредиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю PBS.

Главу держави запитали, чи відкрита Україна до пропозиції отримувати допомогу від США у вигляді позики.

"Це не має значення для нас сьогодні. Ми хотіли в інший спосіб отримати ці гроші минулого року, але на сьогодні це не має значення. Нам потрібно вижити, і нам потрібно захистити наших людей, і тому ваше рішення, м’яч на вашому полі. Так, будь ласка, просто ухваліть рішення", - сказав Зеленський.

Дивіться: Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Пропозиції в Конгресі про допомогу Україні як кредит

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) кредит (3820) допомога (8328) США (22685)


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Топ коментарі
+17
С**а зелена повертай накрадене з офшорів!
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16.04.2024 13:52
+15
Чомусь, "потреба вижити" вам зовсім не заважає КРАСТИ!
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
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16.04.2024 13:57
+10
Какой кредит? Очнись о Вселикий! США выступали ГАРАНТАМИ при Будапештском меморандуме! Они должны нам как земля колхозу! Вот на что давить надо. На их имидж на мировой арене! А где 9,7 млрд на защиту ТЭЦ? Кто за это отвечать будет? Почему экономику не переводим на военные рельсы? Вор на воре сидит и вором поганяет.....
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16.04.2024 14:24
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С**а зелена повертай накрадене з офшорів!
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16.04.2024 13:52 Відповісти
А якже тоді асфальтні гроші??
Зеля десь бреше, або у 2019 році, або у 2022 році, або у 2024 році!!
А казав, що десь там вчився, на «правознавця» у приблуд95…?
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16.04.2024 13:52 Відповісти
А ще колись бравий півник у своєму кіно про Голобородько посилав кредиторів в дупу, то що сталося Вован? А нарід 73% тоді повірив Голобородько і став гордий, що ти знаєш що робити без західних грошей, а ти їм тупо збрехав!
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16.04.2024 16:23 Відповісти
Чомусь, "потреба вижити" вам зовсім не заважає КРАСТИ!
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
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16.04.2024 13:57 Відповісти
Бумеранг повернувся, тепер гугняве падло вже саме готове приймати все і звідусіль
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16.04.2024 13:59 Відповісти
Зелі треба вижити, бо можуть нагнати !
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16.04.2024 14:01 Відповісти
"проценти кредиту" були б значно менші (якщо, навіть, не нульові), якби з кротячої нори ОПи кроти переїхали до СІЗО СБУ або хоча б просто замість Червінського, та хоча б тупо звільнив тих ригівських мародерів-зрадників від керування державою...
але Найвеличнівшивому - це вже не має значення, йому особисто потрібно вижити, а без кротів сцарювати по-приколу буде неможливо...
Українців у його формулі нема..
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16.04.2024 14:10 Відповісти
зе!поц бреше!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!

десь є кінець, цьому серіалу?
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить Источник:
==================
Читаємо: мені байдуже що красти, гранди чи кредити, головне, щоб було що красти.
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16.04.2024 14:15 Відповісти
Де ж ти раніше був, Вова?
Чому два роки лен-ліз не просив (бо з нього не вкрадеш)?
Чи раніше в тебе було: "і так на халяву дадуть все що треба - нікуди не подінуться, я ж такій найвеличніший лідер **********"?
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16.04.2024 14:16 Відповісти
Не вживайте на люде це буквосполучення (з е л е н с ь к и й) і не показуйте морду цього обдолбаного продажного аморала. Вигляд і висловлювання цього негідника деморалізують Українців більше за всіх кацапських пропагандистів разом узятих!
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16.04.2024 14:19 Відповісти
Это вот оно и есть? Тот потужный план о котором говорил не так давно Умеров?
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16.04.2024 14:23 Відповісти
Какой кредит? Очнись о Вселикий! США выступали ГАРАНТАМИ при Будапештском меморандуме! Они должны нам как земля колхозу! Вот на что давить надо. На их имидж на мировой арене! А где 9,7 млрд на защиту ТЭЦ? Кто за это отвечать будет? Почему экономику не переводим на военные рельсы? Вор на воре сидит и вором поганяет.....
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16.04.2024 14:24 Відповісти
Що буде, якщо доторкнутися до недоторканих?...
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16.04.2024 14:26 Відповісти
Хочуть поставити нас на лічильник - та вже пох
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16.04.2024 14:26 Відповісти
ні не пох. Ми влізаємо замість однієї кабали в трохи іншу. Де умови кредиту, що він так розпоряджається???
мені не потрібні ніякі кредити від вшивих сша, де мої онуки будуть їм віддавати 2гу нирку.
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17.04.2024 00:37 Відповісти
Уявляю картину де бубочка своєму татусю скасує пожиттєву стипендію. А той йому це вже не має значення. То той старий йому швидко вухо відкрутить. Як це не має значення? Має. Я якщо я зараз знаходжусь на фронті і щось роблю для виживання в першу чергу себе і заодно ще когось, то я не розумію з якого дива у галімого судді скажімо конституційного суду має бути зп більше ніж в солдата? Хто буде віддавати ті кредити, які підуть на утримання того судді. Чи бубочка хоче сказати, що в нього гроші йдуть на оборону? Гроші ідуть на безпеку, його власну безпеку. Із цим спічем нехай додає, що пенсій і зарплат не буде. От тоді вже точно буде не має значення для нас. А про для нас, що він мав на увазі? Ха ха ха.
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Коли думають про те, щоб країна вижила під час війни, то не знищують свій Генеральний штаб, не чіпають самі боєздатні, провірені в боях з'єднання, проводять розумну мобілізацію, садять в буцегарню мародерів при владі, і навпаки звільняють з ув'язнення людей, які можуть принести корись для армії.
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Ти, падлюко, виживеш, якщо твої хазяї кацапські голову тобі не відірвуть! Бо ти, дебіл, зі своєю наркоманською тупістю навіть їх продінамити умудряєшся! Тобі ж в Омані казали - Київ за три дні, Україна - за тиждень! А ти що зробив, курво? Ще й гроші на цьому наколядував! З обох сторін!
Ой, й@бнуть тебе, вава, свої ж кацапи і й@бнуть! )))
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16.04.2024 14:38 Відповісти
От **** як заговорив. То ***** ТИ намався здати країну ЧМО
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16.04.2024 14:48 Відповісти
Класика: перед шухером нагрібає по повній
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16.04.2024 14:51 Відповісти
Цю ... істоту нагрібає не перед шухером, а перед ломкою!)))
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16.04.2024 15:05 Відповісти
Ну так чого ж ти 2 роки просрав, поки діяв закон про ленд-ліз?
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16.04.2024 14:53 Відповісти
Де всі коментатори пропали що говорили що ленлізу на 50 років нам не треба тому що є бесплатна допомога а за нього прийдеться платити?
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16.04.2024 14:55 Відповісти
Вова всьо, готується до забігу на дуже далеку дистанцію.
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16.04.2024 15:20 Відповісти
ну так повертай спижжене всякими рЄзніками і будемо мати мільярди.
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16.04.2024 15:20 Відповісти
Може тут проксі єрмака й правий , але важливе зауваження -- віддавати кредит буде вже іншій , сьомий презідент - Валерій Залужний й тут требо вже його теж питати . Хоча впевненний , що як патріот він погодиться .
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16.04.2024 15:36 Відповісти
Я чогось не розумію, як то вижити? Так в нас у 2019 році завершився кінець епохи бідності, про яке вижити йде мова?
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16.04.2024 15:38 Відповісти
Грошей які накрали Рєзніков -Дєрмак - Зеленський з західної допомоги має вистачити на оплату останнього пакету військової допомоги США.
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16.04.2024 16:56 Відповісти
А чому не проста нада пєрєстать стрелять?
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16.04.2024 18:40 Відповісти
Як шо ти не підеш то ми не виживемо
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16.04.2024 20:35 Відповісти
Україна виживе- 100%. А ось туппорилий ішак і Ко бажано би , щоб виздихали.
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16.04.2024 20:56 Відповісти
не питання розглянути кредит і повернути кошти, після виплат сша за відібрану яз, ракети та літаки
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17.04.2024 00:39 Відповісти
 
 