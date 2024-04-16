Зеленський про допомогу від США у кредит: Це вже не має значення. Нам потрібно вижити

Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію щодо отримання допомоги від США у вигляді кредиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю PBS.

Главу держави запитали, чи відкрита Україна до пропозиції отримувати допомогу від США у вигляді позики.

"Це не має значення для нас сьогодні. Ми хотіли в інший спосіб отримати ці гроші минулого року, але на сьогодні це не має значення. Нам потрібно вижити, і нам потрібно захистити наших людей, і тому ваше рішення, м’яч на вашому полі. Так, будь ласка, просто ухваліть рішення", - сказав Зеленський.

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Пропозиції в Конгресі про допомогу Україні як кредит

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.

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