Зеленський про допомогу від США у кредит: Це вже не має значення. Нам потрібно вижити
Президент Володимир Зеленський прокоментував пропозицію щодо отримання допомоги від США у вигляді кредиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю PBS.
Главу держави запитали, чи відкрита Україна до пропозиції отримувати допомогу від США у вигляді позики.
"Це не має значення для нас сьогодні. Ми хотіли в інший спосіб отримати ці гроші минулого року, але на сьогодні це не має значення. Нам потрібно вижити, і нам потрібно захистити наших людей, і тому ваше рішення, м’яч на вашому полі. Так, будь ласка, просто ухваліть рішення", - сказав Зеленський.
Пропозиції в Конгресі про допомогу Україні як кредит
Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.
Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.
За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит допоможе розблокувати Палату представників.
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Зеля десь бреше, або у 2019 році, або у 2022 році, або у 2024 році!!
А казав, що десь там вчився, на «правознавця» у приблуд95…?
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
але Найвеличнівшивому - це вже не має значення, йому особисто потрібно вижити, а без кротів сцарювати по-приколу буде неможливо...
Українців у його формулі нема..
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!
десь є кінець, цьому серіалу?
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Читаємо: мені байдуже що красти, гранди чи кредити, головне, щоб було що красти.
Чому два роки лен-ліз не просив (бо з нього не вкрадеш)?
Чи раніше в тебе було: "і так на халяву дадуть все що треба - нікуди не подінуться, я ж такій найвеличніший лідер **********"?
мені не потрібні ніякі кредити від вшивих сша, де мої онуки будуть їм віддавати 2гу нирку.
Ой, й@бнуть тебе, вава, свої ж кацапи і й@бнуть! )))