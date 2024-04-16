РФ проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" ухилянтів в Україні, - ГУР МО

Москва проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію проти України. Росія поширює відеоконтент, на якому нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Мета російської ІПСО - зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для подібного контенту одночасно були створені так звані "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння ухилянтів.

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У ГУР зазначають, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

"Вказана ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", - наголошують в українській розвідці.

У ГУР МО закликали українців критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити й зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України.

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