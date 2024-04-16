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РФ проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" ухилянтів в Україні, - ГУР МО

ухилянти

Москва проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію проти України. Росія поширює відеоконтент, на якому нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Мета російської ІПСО - зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для подібного контенту одночасно були створені так звані "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння ухилянтів.

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У ГУР зазначають, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

"Вказана ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", - наголошують в українській розвідці.

У ГУР МО закликали українців критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити й зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України.

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Автор: 

інформаційна війна (360) розвідка (3857) росія (65052) ухилянти (885) ГУР (495)


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Топ коментарі
+17
То виходить квадроухилятн Зєля - спецоперація кацапів?
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16.04.2024 13:54
+14
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:57
+10
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:55
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То виходить квадроухилятн Зєля - спецоперація кацапів?
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16.04.2024 13:54 Відповісти
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:57 Відповісти
Кацапів і українофобської J2
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16.04.2024 14:15 Відповісти
Саме так. Приведений до влади мудрим нарідом під чуткім руководством руснявих спецслужб з метою знищення України.
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16.04.2024 15:48 Відповісти
крітічєскій дєнь ?

(мєна)?
Реєстрація: 16.04.2024
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16.04.2024 14:01 Відповісти
Можливо, якийсь 3,14.....?
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16.04.2024 14:05 Відповісти
Ти диви, кацапе, тільки вилупився а вже понесло, методички якісь дебільні в ольгіно ...
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16.04.2024 14:04 Відповісти
Таку операцію проводили ще на початку 2019 по чотири разовому ухилянту
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16.04.2024 13:55 Відповісти
ми всеодно не повіримо у ту брехню. ІПСО https://www.pravda.com.ua/articles/2024/04/15/7451329/
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16.04.2024 13:55 Відповісти
Аллах акбар !

вали звідсиля, кацапський троль !
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16.04.2024 14:02 Відповісти
В Україні з 2014-15 років діє Особливий період, а з 2022 року діє правовий режим Воєнного Стану! Тільки дятли зкацаплені, це не знають!! Бо вони за гроші ФСБ, і гадять у мережах лайном!!
Прокинся, йолоп, ти ж гадиш💩 під себе!!
Слава Україні!
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16.04.2024 14:02 Відповісти
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:55 Відповісти
Яка ж тут героїзація, убогих ухилянтів!?
Або Свобода в Україні, або московські табори ГУЛАГУ2, для Українців у мордовії!!
Про що можна кахзати?!? Історію України, або памятають на Свободі, або осмислюють, сидячі, як раби, у таборах на території сруськага міфа!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні
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16.04.2024 13:57 Відповісти
Воно, звісно, чудово з Австрії воювати, кажуть бійці з батальону Великобританія взагалі хоч на Москву готовій йти)
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16.04.2024 14:00 Відповісти
для рфϟϟ - ухилянти герої,
ждуни - також..
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16.04.2024 14:00 Відповісти
Про тисячі ухилянтів в Україні - то таке ж ІПСО. Адже ухилянтом громадянин може бути визнаний лише у судовому порядку. І таких випадків не так і багато.
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16.04.2024 14:02 Відповісти
Ну так хвацько, усе ухилянство, як чотириразового Зеленського, та через суд🤑🤑🤑 завернули🤣😂!!
Тому у змінах до Законів і привладні із слугами і замили це очевидне порушення Конституції! Або захищаєш Україну, або ухиляєшся від норми прямої дії Конституції!! Ухилянти, це майбутні зрадники, як молоді ригоАНАЛИ це довели власними вчинками за 10 років!!
Усе інше, то московитів балаканина, для ДУРНІВ!!
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Ну я ж не про дух, а про форму. 😊 За формою у нас діє презумпція невинуватості, яка гласить, що людина не є винною ні в якому правопорушенні, доки суд не довів зворотнє. Ото і все.
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16.04.2024 14:19 Відповісти
У нас і своїх гнид вистачає які цим зацмаються!
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16.04.2024 14:02 Відповісти
Так, це справді знакова гнида.
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16.04.2024 14:21 Відповісти
А що Андрій сбрехав?
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16.04.2024 14:24 Відповісти
на одному з стрвмів він сказав- я вже раз покинув свій дім-луганськ! з києва тікати не збираюсь! якщо прийде воріг то візьму в руки зброю! ну от і воює! десь в штаті Айова - сша! з песиками !
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16.04.2024 18:01 Відповісти
Який в цьому сенс? Хто категорично не хоче чи не може йти в армію буде в будь-якому випадку шукати спосіб не потрапити туди і без подібних роликів. Те, що "мажори" без проблем втікають за гроші - давно ні для кого не новина, а протистояння в суспільстві ЗЕскоти вміють і без паРаші організувати тупими ідеями, які вони регулярно видають.
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16.04.2024 14:05 Відповісти
За часів "совка" в 70-і роки в нашій військовій частині - учбова дивізія (Десна)
діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
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16.04.2024 14:14 Відповісти
І совки дохли пачками.
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16.04.2024 14:30 Відповісти
Тому і вийшли з "совка", аби не було подібного, а якщо знов до цього повертатися - тоді немає сенсу воювати, адже це саме те, що несе з собою паРаша.
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16.04.2024 14:31 Відповісти
... діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
------------
Озвуч свій.
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16.04.2024 14:54 Відповісти
Я живу не за якимись гаслами та принципами, а дію згідно обставин та власних інтересів.
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16.04.2024 15:31 Відповісти
Так було завжди і всюди.
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16.04.2024 15:15 Відповісти
Ухилянтів героїзують кацапські методи мобілізації
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16.04.2024 14:10 Відповісти
Виставте на Цензорі новину про чергове схоплення ухилянтів на західних кордонах України, а через пів години порахуйте скільки з'явиться Ніків які будуть виправдовувати цих покидьків. Та представляти їх як практично борців із Слугами народу.
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16.04.2024 14:11 Відповісти
А що зараз можна з зеленими зрадниками боротись? В мене така думка, що вже пізно.
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16.04.2024 14:26 Відповісти
Напряжение в обществе создает само правительство, которое людей считаем скотом, а Украину своим кварталом.
Устраивает облавы.
Запрещает покидать страну.

Кто не хочет воевать - не будет.
А многие и не хотят - забрали мужика в армию, а у него пенсионеры немощные на руках с нищенской пенсией, семья, дети..... И как семье прожить???
И когда вернется, если нет демобилизации???

Решите эти вопросы и уклонистов будет меньше. Проще свою некомпетентность списать на "пропагандистську кампанію проти України".

А как быть с тем, что мобилизованному надо самому покупать броник и снарягу? В среднем, на человека мы собираем около 100 тыс. ........
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16.04.2024 14:28 Відповісти
При відсутності посилань на першоджерела, це хрєнова маячня по методичкі "ФСБ готує Майдан-3"... Пояснення - в статті https://gur.gov.ua/content/ukhyliant-moskva-provodyt-cherhovu-informatsiinu-operatsiiu-proty-ukrainy.html посилання на першоджерела повністю відсутня, є тільки нічим не підтверджене твердження, тобто має ознаки маніпуляції або брехні.
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16.04.2024 14:35 Відповісти
патужный сайт, в колонке "Зрадники України" аж ТРИ кацаповоенных рф, очень патужно
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16.04.2024 14:49 Відповісти
Лица видно. Имена. Легко всех проверить.
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16.04.2024 14:58 Відповісти
а видача грушних дозволів на виїзд "ухилянтів " це теж операція Крємля ?

Палкий привіт ГРУ від Арестовича ... а також депутата Київської міськради Владислава Трубіцина
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16.04.2024 15:27 Відповісти
так як пакувальщики з ТЦК мобілізацію не "героїзував" ще ніхто
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16.04.2024 16:04 Відповісти
Непогано було б що провідні україські ЗМІ також не розповсюджували заради хайпу історії про " погане ТЦК і неправильну мобілізацію".
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16.04.2024 20:38 Відповісти
щось немає в цій новини знаменитих цензорівськиї писак-ухилянтів. Вони б мали собою пишатися. Самі коцапи плескають їх сс*шеству під красивими гаслами.
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17.04.2024 00:29 Відповісти
 
 