РФ проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" ухилянтів в Україні, - ГУР МО
Москва проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію проти України. Росія поширює відеоконтент, на якому нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Мета російської ІПСО - зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди", - йдеться у повідомленні.
Крім того, для подібного контенту одночасно були створені так звані "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння ухилянтів.
У ГУР зазначають, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.
"Вказана ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", - наголошують в українській розвідці.
У ГУР МО закликали українців критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити й зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України.
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(мєна)?
Реєстрація: 16.04.2024
вали звідсиля, кацапський троль !
Прокинся, йолоп, ти ж гадиш💩 під себе!!
Слава Україні!
Або Свобода в Україні, або московські табори ГУЛАГУ2, для Українців у мордовії!!
Про що можна кахзати?!? Історію України, або памятають на Свободі, або осмислюють, сидячі, як раби, у таборах на території сруськага міфа!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні
ждуни - також..
Тому у змінах до Законів і привладні із слугами і замили це очевидне порушення Конституції! Або захищаєш Україну, або ухиляєшся від норми прямої дії Конституції!! Ухилянти, це майбутні зрадники, як молоді ригоАНАЛИ це довели власними вчинками за 10 років!!
Усе інше, то московитів балаканина, для ДУРНІВ!!
діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
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Озвуч свій.
Устраивает облавы.
Запрещает покидать страну.
Кто не хочет воевать - не будет.
А многие и не хотят - забрали мужика в армию, а у него пенсионеры немощные на руках с нищенской пенсией, семья, дети..... И как семье прожить???
И когда вернется, если нет демобилизации???
Решите эти вопросы и уклонистов будет меньше. Проще свою некомпетентность списать на "пропагандистську кампанію проти України".
А как быть с тем, что мобилизованному надо самому покупать броник и снарягу? В среднем, на человека мы собираем около 100 тыс. ........
Палкий привіт ГРУ від Арестовича ... а також депутата Київської міськради Владислава Трубіцина