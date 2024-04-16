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Виконавці теракту в "Крокус Сіті Хол" пов’язані з Україною, це підтвердило слідство, - соратник Путіна Патрушев

патрушев

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що виконавці теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" нібито мали зв’язки з "українськими націоналістами". Це, за його словами, підтверджує розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Під час розслідування підтверджено та процесуально закріплюється зв'язок безпосередніх виконавців цього теракту з українськими націоналістами", - сказав він.

Дивіться: Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Згодом Путін натякнув на помсту за теракт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Автор: 

Патрушев Микола (65) росія (65052) теракт (1013)


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Топ коментарі
+19
А треба виправити заголовок от так, і буде правда

Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
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16.04.2024 14:03
+15
І це каже той, хто підривав в Росії багатоповерхівки з людьми у 2000му
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16.04.2024 14:10
+12
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16.04.2024 14:29
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А треба виправити заголовок от так, і буде правда

Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
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16.04.2024 14:03 Відповісти
не треба !

від "український націоналіст" в рашці мають пісятись під себе і діти, і дорослі !

підкинь пропаганди в пєчку, "рыбьеглазый"!

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16.04.2024 14:09 Відповісти
Та їм жеж *****, поки їх особисто не зачепить!
"Насєлєніє" не здатне на емпатію.
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16.04.2024 14:15 Відповісти
а на енурез ?

.
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16.04.2024 14:17 Відповісти
Та Яценюк,1000%!!!!
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16.04.2024 15:05 Відповісти
Яценюк-то Яценюк, але ж візитівка-то Яроша!
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16.04.2024 15:07 Відповісти
кацап, вещай на сваих рашен каналах і не лізь в українські, твій бред не потрібен. Чого не під своїм прапором ?
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16.04.2024 14:07 Відповісти
Где у тебя таз со льдом? Быстро сядь туда, кацл.
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16.04.2024 14:09 Відповісти
Пішов *****, уйобок кацапський. Госпєреворот тобі в очці влаштують. Чмо ******, ти зареєструвалось щоб ***** тут ригати. Підор дирявий
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Тю, а путлер с патрушевим причетні до гітлерівського нацизму.
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16.04.2024 14:05 Відповісти
Таджики- небезпечні націоналісти...
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16.04.2024 14:05 Відповісти
"процесуально закріплюється зв'язок" - шляхом відрізання вух і підсмажування електрострумом статевих органів.
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16.04.2024 14:06 Відповісти
З яких це пір націоналісти (пофіг, українські чи ще якісь) мають контакти з мешканцями середньоазійських країн?
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16.04.2024 14:07 Відповісти
Так само як і арабські націоналістичні євреї підтримують тісний зв'язок з буддистами Таїланду
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16.04.2024 15:58 Відповісти
ПНХ,падло. Здохни.
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16.04.2024 14:08 Відповісти
старший приказал
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16.04.2024 14:09 Відповісти
І це каже той, хто підривав в Росії багатоповерхівки з людьми у 2000му
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16.04.2024 14:10 Відповісти
Никому это не интересно.
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Навіть в кацапії в це не вірять.
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16.04.2024 14:11 Відповісти
Ага... із рєптілоїдами з планету Нубіру. Але щось каци задовгу паузу взяли після того як іділ на себе взяло відповідальність. Типу щоб всі на болотах вже про цей факт підзабули. А по суті насрати...
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16.04.2024 14:12 Відповісти
тема «візітки» Яроша не розкрита..
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16.04.2024 14:12 Відповісти

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16.04.2024 14:13 Відповісти
Мука з Аргентини дає себе знати і у отого, патрошоного!!
Добряче таки, заковтнути дали йому!! Гадить, прямо під себе…
Вікові зміни, невідворотні…
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16.04.2024 14:16 Відповісти
Да-да, рязанский сахар
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16.04.2024 14:17 Відповісти
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16.04.2024 14:18 Відповісти
Патрушев. ты что, связан с украинскими националистами?
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16.04.2024 14:20 Відповісти
".. Часовню тоже я развалил??
- НЕт,это было до вас в четырнадцатом веке ." )))
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16.04.2024 14:20 Відповісти
іділовци вже рукою махнули, хохли так хохли, це вперше коли терористи терористов опустили по повній, часи невигадених історій.
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16.04.2024 14:20 Відповісти
Хто б сумнівався...
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16.04.2024 14:20 Відповісти
Патрушеву не терпится продвинуть своего сынка.
Прямой конкурент Тихоновой.
Путин может найти связь между Крокусом и Патрушевым.
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16.04.2024 14:22 Відповісти
" Мамои клянусь" - сказонув патрушев
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16.04.2024 14:22 Відповісти
і з якого це часу українські націоналісти платять срублями таджикським "колегам"????
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16.04.2024 14:23 Відповісти
Тут и к бабке не ходи:
1. Украинские "националисты" передавали указания таджикам на "мове" и те прекрасно понимали шо и как...
2. В Киеве самый низкий % обнала русских рублей...
3. Таджики в ходе следственного эксперимента с удовольствием ели сало...
4. На приветствие "Слава Украине" отвечали "Таджикистану слава"...
5. При обыске были изъяты пляжные резиновые шлёпанцы, пакетики с перцем ТМ "Мрія"...
6. На машине были запасные номерные знаки "ВР0101КА" и "ПТН ПНХ"...
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16.04.2024 14:23 Відповісти
Начяльніка ... Героям Слава !!!

Або "як би виглядав осілець у Галустяна" ..

Я всвого часу (коли можно було не логінитися тут на Цензорі) постив под ніком :

"Адддскій отжиггг Зазєркаія" !!!

Й помічу це було до 2014 року й тоді йще не було такого терміну як "життобандєровци" ...

Тому не здивованний аж ніяк осілцем на бошці таджика ...

Якщо те стадо п"є стекломий замість хоча б відносно шляхетних напоїв , то чим вони відрізняються від "торчків" ?!
Стеломий це є їх ключова "скрепа" -- код нації (якщо цих покидьків йще можно обзивати "нацією") .
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16.04.2024 14:23 Відповісти
Чесно кажучи, я був би не проти на ще з сотню чи дві подібних акцій. Зроблених чи нашими, чи підставними руками. Я був би не проти підриву ЖД станців, отруєнь водогонів, знищення мостів разом з тролейбусами на них, підпалом лікарень тощо. Ця війна не може мати обмежень з нашого боку. Ми маємо вигризти собі життя. Ціною смерті ворогів. А ворогом нам є кожен живий кацап у Кацапстані. Будемо гратись по правилам-нас знищать. Бо допомогу ми вже ,,одержали,, та бачимо її ціну. А самотужки грати в джентельменів проти озвірілої скотобази нам не достатньо сили. То ж маємо використовувати абсолютно всі методи вбивств ворога.
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16.04.2024 14:28 Відповісти
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Бойовий кролик
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16.04.2024 15:13 Відповісти
Якесь хворобливе бажання приплести до "теракту" Україну, лише вказує на однозначне там авторство Кремля.
Бритва Оккама - дивись кому вигідно...
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16.04.2024 14:32 Відповісти
Жидотаджикобандерівці?
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16.04.2024 14:36 Відповісти
Ну, мало-мало порозслідує і випливуть зв'язки з папуасами і пінгвінами.... чтому б ні???
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16.04.2024 14:37 Відповісти
І це каже той хто підірвав будинків на росії. Сміх Тай годі
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16.04.2024 14:42 Відповісти
Поэтому дерьмак решил выслужиться разогнать 67-ю омбр ДУК ПС.
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16.04.2024 14:44 Відповісти
Патрушев, клоун, не ***** - батальоны украинских националистаов были унитожены ещё 24-26.02.2022.

Говнешенков об этом сообщал.

Или ты не веришь Говношенкову?

Может тебя в фсб сдать? За
дискредетацию?
А? А там провода на яйца...
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16.04.2024 14:52 Відповісти
Пора вже ІДІЛ на "пургу" Патрушева відповісти: "Можемо повторити!" та й підірвати Кремль ...
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16.04.2024 14:53 Відповісти
Крокус Сити Холл - виноват во всём хохол
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16.04.2024 14:55 Відповісти
а шо тут думать , кацапы сами устроили теракт чтобы вызвать жалость и может уменьшить санкции , есть доказательства этого
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16.04.2024 14:56 Відповісти
фсбешники в синих свитерах в зале и один кричит закройте двери
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16.04.2024 14:58 Відповісти
Вони побачили Патрушева ! Як тут не кричати ?
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16.04.2024 15:05 Відповісти
Хто би сумнівався що параша звинуватиме Україну!!!
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16.04.2024 14:57 Відповісти
🔥 Знеструмлено військові об'єкти агресора - у ніч на сьогодні у брянську горіла підстанція, - повідомляє ГУР

Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

● військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
● 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
● 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
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16.04.2024 15:01 Відповісти
Хто зупинить ціх таджиків ?
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16.04.2024 15:03 Відповісти
Тортури підтвердять навіть те, що рука Аллаха вчинила це побоїще ! Але Аллах був бандеревцем. Він вступив у лави ОУН ще в далекому 681 році. На горі Арафат.
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16.04.2024 15:10 Відповісти
Вже не бандерівці, а українські націоналісти, прогресують, скоро навчаться визнавати незалежність української держави.
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16.04.2024 15:15 Відповісти
Тільки в них слово «націоналіст» - це погано.
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16.04.2024 16:05 Відповісти
Звичайно можна повірити, дуже достовірна інформація, кацапи ж ніколи до цього не брехали.
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16.04.2024 15:31 Відповісти
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16.04.2024 15:51 Відповісти
Патрубок!
Лососні тунца!
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16.04.2024 15:55 Відповісти
У рашистів слова «націоналіст», «свідомий», «вільний», «демократичний», «незалежний» мають викликати тільки погані емоції і на підсвідомості означати «щось погане» минаючи позитивне значення цих слів.
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16.04.2024 16:04 Відповісти
Колись власними очами бачила вереск одного такого філолуха у ФБ, де воно подивилося на якусь медичну методичку та волало на весь ФБ: "Людііі! Націкі "потерю свідомості" счітают болєзнью и лєчат!!!"
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16.04.2024 17:24 Відповісти
Нє, ну а чо? Сеча в "тєрарістов" жовта (бачили, коли спіймали), небо блакитне - зв'язок з українськими націоналістами "наліцо"!
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16.04.2024 17:28 Відповісти
Те шо патрушев зв'язан з українською ОПою це факт...
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16.04.2024 19:32 Відповісти
А Рязанский " сахар " тоже был изготовлен в Украине...?
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16.04.2024 20:03 Відповісти
Нарешті знайшли візитку Яроша?
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17.04.2024 08:54 Відповісти
 
 