Виконавці теракту в "Крокус Сіті Хол" пов’язані з Україною, це підтвердило слідство, - соратник Путіна Патрушев

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що виконавці теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" нібито мали зв’язки з "українськими націоналістами". Це, за його словами, підтверджує розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Під час розслідування підтверджено та процесуально закріплюється зв'язок безпосередніх виконавців цього теракту з українськими націоналістами", - сказав він.

Дивіться: Російський священник заявив, що росіянам необхідно смиренно звикати до терактів. ВIДЕО

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Згодом Путін натякнув на помсту за теракт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж