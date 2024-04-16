Виконавці теракту в "Крокус Сіті Хол" пов’язані з Україною, це підтвердило слідство, - соратник Путіна Патрушев
Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що виконавці теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" нібито мали зв’язки з "українськими націоналістами". Це, за його словами, підтверджує розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.
"Під час розслідування підтверджено та процесуально закріплюється зв'язок безпосередніх виконавців цього теракту з українськими націоналістами", - сказав він.
Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.
Згодом Путін натякнув на помсту за теракт.
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Виконавці теракту у "Крокус Сіті Хол" - соратник Путіна Патрушев.
від "український націоналіст" в рашці мають пісятись під себе і діти, і дорослі !
підкинь пропаганди в пєчку, "рыбьеглазый"!
"Насєлєніє" не здатне на емпатію.
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Добряче таки, заковтнути дали йому!! Гадить, прямо під себе…
Вікові зміни, невідворотні…
- НЕт,это было до вас в четырнадцатом веке ." )))
Прямой конкурент Тихоновой.
Путин может найти связь между Крокусом и Патрушевым.
1. Украинские "националисты" передавали указания таджикам на "мове" и те прекрасно понимали шо и как...
2. В Киеве самый низкий % обнала русских рублей...
3. Таджики в ходе следственного эксперимента с удовольствием ели сало...
4. На приветствие "Слава Украине" отвечали "Таджикистану слава"...
5. При обыске были изъяты пляжные резиновые шлёпанцы, пакетики с перцем ТМ "Мрія"...
6. На машине были запасные номерные знаки "ВР0101КА" и "ПТН ПНХ"...
Або "як би виглядав осілець у Галустяна" ..
Я всвого часу (коли можно було не логінитися тут на Цензорі) постив под ніком :
"Адддскій отжиггг Зазєркаія" !!!
Й помічу це було до 2014 року й тоді йще не було такого терміну як "життобандєровци" ...
Тому не здивованний аж ніяк осілцем на бошці таджика ...
Якщо те стадо п"є стекломий замість хоча б відносно шляхетних напоїв , то чим вони відрізняються від "торчків" ?!
Стеломий це є їх ключова "скрепа" -- код нації (якщо цих покидьків йще можно обзивати "нацією") .
Бритва Оккама - дивись кому вигідно...
Говнешенков об этом сообщал.
Или ты не веришь Говношенкову?
Может тебя в фсб сдать? За
дискредетацию?
А? А там провода на яйца...
Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:
● військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
● 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
● 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
Лососні тунца!