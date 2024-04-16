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Новини Війна
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Рашисти скинули КАБ на житлову забудову в Бериславі, 15 людей дістали контузію. ФОТО

Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар припав на житлову забудову. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

"Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми - легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти впродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 2 людини дістали поранення, зокрема дитина

Берислав
Берислав

Автор: 

бомбардування (337) Берислав (185) КАБ (354) Херсонська область (5726)


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..хтось з "дермаків-какаразніц" відповів за два знищені просто так "патріоти", що стояли поряд, як на пікніку, без ніякого сенсу..? - бо Червінський сидить досі нізащо.. чи - неначосі?
ГУР-СБУ знають де склади тих старих авіабомб та заводи де каби збирають? чи дермакам з бункера видніше?
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16.04.2024 14:22 Відповісти
 
 