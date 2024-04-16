Рашисти скинули КАБ на житлову забудову в Бериславі, 15 людей дістали контузію. ФОТО

Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар припав на житлову забудову. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

"Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми - легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться у повідомленні.

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