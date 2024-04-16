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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 150 окупантів та знищили 31 одиницю озброєння й військової техніки

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 150 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 танк;
  • 19 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 артилерійські системи;
  • 2 антени FPV;
  • 1 аерофотостанція;
  • 4 човни.

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