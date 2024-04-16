Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 150 окупантів та знищили 31 одиницю озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 150 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:
- 1 танк;
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 4 артилерійські системи;
- 2 антени FPV;
- 1 аерофотостанція;
- 4 човни.
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