УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5044 відвідувача онлайн
Новини Війна
791 8

Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш

ппо

Сили ППО максимально виконують свої завдання, використовуючи абсолютно ті засоби та сили, які наразі є в них на озброєнні, зокрема РЕБ та стрілецьку зброю.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  hromadske.

"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів. Раніше збивали під час комбінованої атаки 39 із 40 дронів. Використовуємо всі абсолютно сили та засоби, які в нас є, у тому числі стрілецьку зброю та РЕБ", - зазначив Євлаш.

Він наголосив, що Україна сама не виробляє ці ракети та комплекси ППО, тому вони апріорі є дефіцитними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібна велика кількість Patriot та ракет до них, партнери про це знають, - Повітряні сили

"Росія намагається завдяки комбінованим атакам максимально виснажити системи ППО. Їй вдалося накопичити певний ресурс, який вона протягом цих останніх масованих атак використовувала", - сказав Євлаш.

Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які є в України. І знають, що нам необхідна допомога, додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: 25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3169) Повітряні сили (2621) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з асфальтом від зеленського, результат вийшов кривавим!! Тільки Уряд Національного спасіння дасть зрушення!! Продовження існуючогоімітатора, це КРОВ для Українців !!
Слава Україні!
показати весь коментар
16.04.2024 14:20 Відповісти
Так до повітряних сил претензій ніхто і не висловлює.
Винуваті ті, хто закривав ракетні програми, хто зривав контрабандні схеми постачання клістронів із заводів Мордора в Україну.
Ізраїль в свій час всіма правдами і неправдами, підкупом, обманом озброював свою армію і пишається цим.
А в нас через зарозумілих, тупуватих ( продажних ? ) журналюг розігнали скандал із Гладковськими, які добували клістрони для ЗСУ і злили ФСБ шляхи постачання.
показати весь коментар
16.04.2024 14:24 Відповісти
Гм... А от Зеленський заявив, що руйнування Трипільської ТЕС сталось через нестачу у київської ППО боєготових зенітних ракет у самий відповідальний момент ракетної атаки рашистів.
То кому вірити?
показати весь коментар
16.04.2024 14:32 Відповісти
Руйнування Трипільської ТЕС сталось через вдалу комбіновану повітряну атаку ракетами та БПЛА рашистів та мабуть через недоліки в організації ППО, фізичного захисту та ліквідації пожежі ТЕС.
показати весь коментар
16.04.2024 15:09 Відповісти
ХТО має забезпечувати боєві підрозділи ************?
показати весь коментар
16.04.2024 15:50 Відповісти
Так ото ж бо воно і є - потрібно дивитись у корінь всіх проблем.
Трипільська ТЕС знаходиться на відстані 45 км від Києва, тобто має перебувати під щільною "парасолькою" ППО. Бо інакше означатиме можливість руйнації ракетами ворога будь-якого важливого об'єкту в Києві і на його околицях, чого досі ворожим силам не вдавалось здійснити.
А відтак, заява Зеленського про нестачу зенітних ракет в момент відбиття не самої масивної повітряної атаки на Київ і область - це свідоме введення в оману.
показати весь коментар
16.04.2024 16:13 Відповісти
Партнери України з країн НАТО!
Відмовляючи або зволікаючи з наданням ППО України зенітних ракетних комплексів та боєкомплектів до них, ви допомагаєте міжнародному злочинцю, терористу путіну знищувати Україну!
показати весь коментар
16.04.2024 14:57 Відповісти
Віримо в ЗСУ. Донатимо ЗСУ. Кожного дня хоча б по 100-200 грн.
У всіх диванних вже є хтось в ЗСУ.
У мене десь 10 друзів і знайомих.
Кацапам пиндець по-любе.
Хоча прийдешня зима буде важкою.
На владу не розраховуємо - купуємо генератори, "буржуйки", робимо самі системи опалення на дровах.
Жителі багатоповерхівок готуються переїхати взимку у села/на дачі, бо з опаленням будуть проблеми (Великобританія у 1940-1941 роках вивезла дітей і жінок у сільську місцевість).
Кацапстан зруйнується, всі кацапи здохнуть!
показати весь коментар
16.04.2024 15:03 Відповісти
 
 