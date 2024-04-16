Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш

Сили ППО максимально виконують свої завдання, використовуючи абсолютно ті засоби та сили, які наразі є в них на озброєнні, зокрема РЕБ та стрілецьку зброю.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів. Раніше збивали під час комбінованої атаки 39 із 40 дронів. Використовуємо всі абсолютно сили та засоби, які в нас є, у тому числі стрілецьку зброю та РЕБ", - зазначив Євлаш.

Він наголосив, що Україна сама не виробляє ці ракети та комплекси ППО, тому вони апріорі є дефіцитними.

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"Росія намагається завдяки комбінованим атакам максимально виснажити системи ППО. Їй вдалося накопичити певний ресурс, який вона протягом цих останніх масованих атак використовувала", - сказав Євлаш.

Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які є в України. І знають, що нам необхідна допомога, додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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