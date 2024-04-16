Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш
Сили ППО максимально виконують свої завдання, використовуючи абсолютно ті засоби та сили, які наразі є в них на озброєнні, зокрема РЕБ та стрілецьку зброю.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів. Раніше збивали під час комбінованої атаки 39 із 40 дронів. Використовуємо всі абсолютно сили та засоби, які в нас є, у тому числі стрілецьку зброю та РЕБ", - зазначив Євлаш.
Він наголосив, що Україна сама не виробляє ці ракети та комплекси ППО, тому вони апріорі є дефіцитними.
"Росія намагається завдяки комбінованим атакам максимально виснажити системи ППО. Їй вдалося накопичити певний ресурс, який вона протягом цих останніх масованих атак використовувала", - сказав Євлаш.
Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які є в України. І знають, що нам необхідна допомога, додав речник Повітряних сил ЗСУ.
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Слава Україні!
Винуваті ті, хто закривав ракетні програми, хто зривав контрабандні схеми постачання клістронів із заводів Мордора в Україну.
Ізраїль в свій час всіма правдами і неправдами, підкупом, обманом озброював свою армію і пишається цим.
А в нас через зарозумілих, тупуватих ( продажних ? ) журналюг розігнали скандал із Гладковськими, які добували клістрони для ЗСУ і злили ФСБ шляхи постачання.
То кому вірити?
Трипільська ТЕС знаходиться на відстані 45 км від Києва, тобто має перебувати під щільною "парасолькою" ППО. Бо інакше означатиме можливість руйнації ракетами ворога будь-якого важливого об'єкту в Києві і на його околицях, чого досі ворожим силам не вдавалось здійснити.
А відтак, заява Зеленського про нестачу зенітних ракет в момент відбиття не самої масивної повітряної атаки на Київ і область - це свідоме введення в оману.
Відмовляючи або зволікаючи з наданням ППО України зенітних ракетних комплексів та боєкомплектів до них, ви допомагаєте міжнародному злочинцю, терористу путіну знищувати Україну!
У всіх диванних вже є хтось в ЗСУ.
У мене десь 10 друзів і знайомих.
Кацапам пиндець по-любе.
Хоча прийдешня зима буде важкою.
На владу не розраховуємо - купуємо генератори, "буржуйки", робимо самі системи опалення на дровах.
Жителі багатоповерхівок готуються переїхати взимку у села/на дачі, бо з опаленням будуть проблеми (Великобританія у 1940-1941 роках вивезла дітей і жінок у сільську місцевість).
Кацапстан зруйнується, всі кацапи здохнуть!