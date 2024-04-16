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Новини Війна
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Сі Цзіньпін назвав "чотири принципи для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю"

сі,цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін назвав чотири принципи врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Державні китайські ЗМІ назвали це "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".

Так, за словами Сі Цзіньпіна, країни повинні зосередитися на:

  • "підтримці миру і стабільності"
  • та "утримуватися від пошуку корисливих цілей",
  • а також "охолодити ситуацію"
  • і "не підливати масла у вогонь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує російський народ у виборі власного шляху розвитку, - Сі

"Ми повинні створити умови для відновлення миру й утримуватися від подальшого посилення напруженості", - сказав китайський лідер.

Також він наголосив на необхідності "зменшити негативний вплив на світову економіку".

BBC зазначає, що "чотири принципи" перегукуються з торішнім документом Пекіна, в якому містився заклик до "політичного врегулювання конфлікту". За даними західних оглядачів, це дасть змогу Росії утримати більшу частину захоплених українських територій.

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Автор: 

Китай (4560) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+37
" не підливати масла в вогонь" - то для чого ти підтримуєш рашку
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16.04.2024 14:29
+28
Принципы уже придуманы в ООН и написаны кровью миллионов жертв 2 Мировой - уважение суверенитета и границ каждой страны.
Все остальное - ху..ня, которая не работает
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16.04.2024 14:30
+25
киньте цього підора у вулик
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16.04.2024 14:29
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" не підливати масла в вогонь" - то для чого ти підтримуєш рашку
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16.04.2024 14:29 Відповісти
яка нахрін "криза" в Україні?? От ще ідіот прокацаплений.
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Ну слава тобі о велікій, теперь усе ясно
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Болтологію він ще у дитсадку почав вивчати.
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16.04.2024 14:29 Відповісти
пнх
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16.04.2024 14:29 Відповісти
киньте цього підора у вулик
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Краще у гніздо шершнів!
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16.04.2024 17:04 Відповісти
Принципы уже придуманы в ООН и написаны кровью миллионов жертв 2 Мировой - уважение суверенитета и границ каждой страны.
Все остальное - ху..ня, которая не работает
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16.04.2024 14:30 Відповісти
та "утримуватися від пошуку корисливих цілей", ага... особливо це стосується вузькоглазих торгашів..
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16.04.2024 14:30 Відповісти
ага, як у відомому анекдоті Черчілля:
Водій заблукав у нічному Лондоні, та побачив перехожого і питає:
- Сер, вибачте, де я знагоджусь?
- У автомобілі, сер.

Так і з тезами Сі - усе вірно, але толку НОЛЬ.
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16.04.2024 14:32 Відповісти
"Не підливати олії в огонь", "утримуватися від пошуку корисливих цілей", "охолодити ситуацію" - Так Китай визнає міжнародно визнану територію України, її недоторканість та цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів?!
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16.04.2024 14:32 Відповісти
Не розхитуйте човна)
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16.04.2024 14:34 Відповісти
Ваші запитання - це конфронтація
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16.04.2024 14:51 Відповісти
Це не просто перднув в калюжу,а перднув в річку Хуанхе.
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16.04.2024 14:33 Відповісти
хитрови..баний куйлом "цінь пінь..." ось другий пункт можна було зразу сказати куйлу всія 3,14дерації ще в часі початку окупації 3,14дерацією Грузії і не чекати бойні ним в Україні- та "утримуватися від пошуку корисливих цілей", Рашист вбиваючи своїх сусідів і окуповуючи їхні території робитьце виключно із корисних цілей і цей пунк нєкуй приклеювати до України....
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16.04.2024 14:34 Відповісти
Чого ж ви, китайські лицемірні покидьки не дотримуєтесь жодного з цих чотирьох принципів, якщо самі їх запропонували?
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16.04.2024 14:34 Відповісти
сі, застав свого найлепшого друга, посткомуністичного диктатора, узурпатора )(уйло вивести свої війська з усієї окупованої частини України згідно міжнародно визнаних кондонів - війна в Україні відразу припинеться !!! а це що ти говориш я не більше ніж балтологія на користь паРаші !!!
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16.04.2024 14:35 Відповісти
Хозяин недоволен, что вассал буксует в Украине. Нужна передышка. Украину лишили военной помощи, Украину раздирает внутренний и внешний кризис, но фронт не посыпался. Надо скорее заморозить войну, пока Украина не перешла на военные рельсы по настоящему. Пока не запустила обороку по настоящему, пока люди не замотивировались на победу по настоящему.
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16.04.2024 14:36 Відповісти
Ну з першими твердженнями погоджуюсь, але от з наступними ефімерними фразами аж ніяк)...
Яка мотивація на перемогу?) впаде Часів Яр і ще бацнуть якусь одну чи дві ТЕЦ, потім вийде зеЛебобік хРенпідун і скаже що це випадково і люди ахреніють... Які воєнні рельси якщо наша економіка нагадує полутрупа який на апараті підтримки життя, який тільки і чекає щоб вимкнули апарат. Окрім цього наші браві тцкуни здурі вигребли незахищені верстви населення, а там і була основна маса слюсарів і техніків, тепер їх повільно переселяють на фарш, а у нас вбільшості лишились торгаші і ідіоти з яких в оборонці толку як з козла молока...
Фронт же не сипиться за рахунок відданості солдат, але і це питання часу, бо ні хРенпідун ні його зелене шобло нічого не робитиме!!!!
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16.04.2024 15:15 Відповісти
принципи - "за всьо харошеє". Для Китаю. Але не для України. І не для справедливого миру.
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16.04.2024 14:38 Відповісти
Так, за словами , країни повинні зосередитися на:
"підтримці миру і стабільності"
"утримуватися від пошуку корисливих цілей"
"охолодити ситуацію"
"не підливати масла у вогонь"

Ну нормальна, а що!
Відтепер "китайська мудрість" -- це оксюморон!
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16.04.2024 14:40 Відповісти
коротше, ми рашкє повинні все віддати, що вона захоче й нічого не вимагати, а якщо вона ще чогось захоче, то не сперечатися, їй видніше... й тоді "українська криза" завершиться... це такий примірник правил для жертв згвалтування, щоб гвалтівнику нічого не було...
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16.04.2024 14:42 Відповісти
На}{уй пішов, коммуняка обісцяна
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16.04.2024 14:44 Відповісти
"- Учиться всегда сгодится, трудиться должна девица, не плюй в колодец - пригодится… и, как говорится…"
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16.04.2024 14:45 Відповісти
Іноді жувати - краще, ніж говорити. Шкода, що таварісчя Сі про то не повідомили.
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16.04.2024 14:46 Відповісти
Отже ж підла косорила тварюка. Ранком 24 лютого 2022 року, разом з кацапськими окупантами на територію України зайшли пропогандисти державної телекомпанії CCTV, тобто Китай був, як мінімум, обізнаний про плани москальні.
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16.04.2024 14:48 Відповісти
Коли Китай останній раз воював? У В'єтнамі?
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16.04.2024 14:49 Відповісти
Вузькоока *******@ бібізяна
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16.04.2024 14:52 Відповісти
Таке саме брехливе як й кацапськи вишкребки.
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16.04.2024 14:52 Відповісти
і пятий принцип: "якщо підлив масла, добав соєвого соусу"
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16.04.2024 14:53 Відповісти
Там б спрацював один принцип якби Китай перестав у раші ресурси купляти та заробляти на цій війні міліарди і другий принцип перестав б оркам поставляти військові технології

І війна б одразу завершилась...
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16.04.2024 14:54 Відповісти
Як би да каби ....
Що там Китай - навіть США , з кацапами , й досі торгує ....
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16.04.2024 14:59 Відповісти
Та я знаю що торгує і їх багато компаній дальше працюють в раші...

і взагалі більшість американського виробництва зараз на аутсорсінгу в Азії в тому числі в Китаї та також куплють ресурси в орків з дисконтом заробляючи міліарди...

Але втрата такого союзника як китай, лишить орків багато чого в плані як виробництва озброєння так і фінпоступлень
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16.04.2024 15:05 Відповісти
Ну це сильні чотири умови!!! Це ні про що!!! Одним словом Мудак сі!!!
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16.04.2024 14:54 Відповісти
***** вузькоокий, віддай Маньчжурію кацапам. Після революції там дохера царського офіцерья шастало. Це їх земля придурок, якщо слідувати твоїй дебільній логіці. Не на ту країну у 1945 році атомну бомбу скинули.
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16.04.2024 14:56 Відповісти
А на яку потрібно було?
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16.04.2024 15:17 Відповісти
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16.04.2024 14:58 Відповісти
Поясніть нарешті цьому йолопу, що в Україні не криза,- на Україну напали кацапи!
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16.04.2024 15:00 Відповісти
дядя Ципа , ты дурак ?
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16.04.2024 15:05 Відповісти
фЄлософ, пл<ять. Ну просто Лао Цзи у ******** реінкарнації!
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16.04.2024 15:07 Відповісти
Міг би сказати однією фразою:

- Я за все хороше, проти всього поганого
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16.04.2024 15:08 Відповісти
- Мама Сі, чим ти годуєш свою дитинку Пу?
- Ху, ху, ло, ло!
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16.04.2024 15:09 Відповісти
Чувак сі, це вже було: і стабільність, і мир... але тут прийшов пуйло та (з твого дозволу) почав бикувати. Та раптово закінчилася і стабільність, і мир. Так шо, усі претензії -- до пуйла.
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16.04.2024 15:10 Відповісти
У мене теж є 4 принципи

Сі - іди нах

***** - іди нах

Аятолла - іди нах

Кім - іди нах
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16.04.2024 15:13 Відповісти
Сі - підарас!
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16.04.2024 15:16 Відповісти
по-факту, Пу давно і успішно "підтирається" усима чотирма принципами Сі і продовжуватиме цю справу допоки не отримає в рило, з втратою жмені зубів, хоча на словах, як завжди, брехатиме, що кацапи "за" усима чотирма копитами і навіть рогами..
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16.04.2024 15:19 Відповісти
Китайські закони теж так написані?

Чи чітко і ясно?
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16.04.2024 15:20 Відповісти
Добре я все розумію, можу зрозуміти кожного з войовничих коментаторів тут. Але питання, який вихід для України ви бачите?(Тільки не пишіть про воєнні рейки і муть про мобілізацію, бо і недорозвиненому понятно що хРенпідун оМанський нічого не робитиме як і його шобло, а економіка практично, що труп. Про мотивацію населення я взагалі мовчу, особливо серед низяих шарів які не мають лишніх 7-12к вічнозелених)
Тож мудрий нарід які у вас пропозиції?
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16.04.2024 15:21 Відповісти
Ну так вибори. Інших шляхів поміняти крадійську і зрадницьку владу людство не винайшло
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16.04.2024 15:24 Відповісти
Ні це зрозуміло, але все йде до того що боНевтік перетворився на хРенпідуна, і як його виперти разом з 5-6 дефективними менеджерами не зрозуміло...
Прикро одне, коли ще в 22 році деякі кричали прямо в голос що хРенпідуна потрібно гнати в шию, їм казали що війна і неначасі, тож що тепер коли точка критична а рубікон давно позаду?
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16.04.2024 15:36 Відповісти
Нажаль українці насправді мало цивілізовані. Вони не ходять, або помиляються на виборах, а потім кажуть, що від них нічого не залежить(за нас вже все вирішили, сфальшують результат, в мене мій кум кандидат і іншого я не хочу, неначасі, не люблю політику... інш.)
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16.04.2024 16:14 Відповісти
Таких великих за територієб держав, як КНР, у світі небагато. Тобто тих, які мають значний природний потенціал до розпаду.
Основним претендентом на таку участь, звісно є рашистська пітьма, для якої війна з Україної - це останній шанс протягнути ще деякий час, долаючи відцентричні сили.
Тому і тримаються єдиної лінії Китай зі США, не дозволяючи Україні здолати одним разючим ударом рашистську пітьму. Бо бояться її гучного розпаду, а значить і свого за нею.
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16.04.2024 15:26 Відповісти
Банальна демагогія.
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16.04.2024 15:30 Відповісти
хитрожопий китайокомуняка пропонує нам шукати чорну кішку в темній кімнаті при тому що всі знають що її там немає
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16.04.2024 15:31 Відповісти
Да пошел ты нахер, ксеноморф желтый! Карма ещё отыграется на тебе.
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16.04.2024 15:35 Відповісти
Мудак узкопленочный.
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16.04.2024 15:48 Відповісти
бла-бла-бла....
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16.04.2024 15:49 Відповісти
Він просто пропонуе узаконити захоплені території України на користь Ху*ла
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16.04.2024 16:06 Відповісти
Яка криза, панда ти безхвоста?
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16.04.2024 16:57 Відповісти
І ні слова про окуповані кацапами наші території. Мабуть тому, що сам Китай має захоплені та анексовані території. Тібет наприклад.
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16.04.2024 17:07 Відповісти
желтожопый кусок дерьма
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16.04.2024 17:17 Відповісти
П* здець... на всі чотири сторони варіанту ... по китайськи
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16.04.2024 19:35 Відповісти
Гарна політика. А потім ми нападемо на Тайвань, оскільки якщо московії можна захоплювати чужі території, то чому нам не можна?
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17.04.2024 08:52 Відповісти
 
 