Сі Цзіньпін назвав "чотири принципи для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю"

Лідер КНР Сі Цзіньпін назвав чотири принципи врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Державні китайські ЗМІ назвали це "чотирма принципами для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".

Так, за словами Сі Цзіньпіна, країни повинні зосередитися на:

"підтримці миру і стабільності"

та "утримуватися від пошуку корисливих цілей",

а також "охолодити ситуацію"

і "не підливати масла у вогонь".

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"Ми повинні створити умови для відновлення миру й утримуватися від подальшого посилення напруженості", - сказав китайський лідер.

Також він наголосив на необхідності "зменшити негативний вплив на світову економіку".

BBC зазначає, що "чотири принципи" перегукуються з торішнім документом Пекіна, в якому містився заклик до "політичного врегулювання конфлікту". За даними західних оглядачів, це дасть змогу Росії утримати більшу частину захоплених українських територій.

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